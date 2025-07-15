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    CEO duyurdu: OpenAI’ın açık yapay zeka modeli ertelendi

    OpenAI’ın kapalı modellerinin ardından ilk açık ağırlıklı dil modelini önümüzdeki hafta tanıtması bekleniyordu. Ancak CEO Sam Altman tarafından yapılan açıklamada modelin ertelendiği bildirildi.

    CEO duyurdu: OpenAI’ın açık yapay zeka modeli ertelendi Tam Boyutta Gör
    OpenAI’ın uzun süredir beklenen açık ağırlıklı dil modeli için planlanan çıkış tarihi ertelendi. CEO Sam Altman, önümüzdeki hafta yayımlanması beklenen modelin ek güvenlik testleri ve yüksek riskli alanların gözden geçirilmesi için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

    Yeni model ertelendi

    Sam Altman, X hesabından yaptığı paylaşımda erteleme haberini şu ifadelerle duyurdu:

    “Açık ağırlıklı modelimizi gelecek hafta piyasaya sürmeyi planlıyorduk. Ancak erteledik; ek güvenlik testleri yapmak ve yüksek riskli alanları gözden geçirmek için zamana ihtiyacımız var. Ne kadar süreceğinden henüz emin değiliz.

    Topluluğun bu modelle harika işler yapacağına güveniyoruz, ancak model ağırlıkları yayımlandıktan sonra geri alınamıyor. Bu bizim için yeni bir durum ve doğru yapmak istiyoruz. Kötü haberleri veren kişi olmak istemezdim; ama çok sıkı çalışıyoruz.”

    Daha önceki bilgilere göre OpenAI’ın açık ağırlıklı modeli gelişmiş muhakeme yeteneklerine sahip olacak ve o3 mini ile benzer özellikleri taşıyacak. Bununla birlikte yeni model, OpenAI’ın 2019’daki GPT-2’den bu yana yayınladığı ilk açık ağırlıklı model olacak. Ek olarak “açık model” terimini açık kaynak ile karıştırmamak gerek. Zira bu, firmanın eğitim verilerini paylaşacağı ancak kullanıcıların model üzerinden değişiklik yapmasına izin vermeyeceği anlamına geliyor.

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