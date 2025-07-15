Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör OpenAI’ın uzun süredir beklenen açık ağırlıklı dil modeli için planlanan çıkış tarihi ertelendi. CEO Sam Altman, önümüzdeki hafta yayımlanması beklenen modelin ek güvenlik testleri ve yüksek riskli alanların gözden geçirilmesi için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Yeni model ertelendi

Sam Altman, X hesabından yaptığı paylaşımda erteleme haberini şu ifadelerle duyurdu:

“Açık ağırlıklı modelimizi gelecek hafta piyasaya sürmeyi planlıyorduk. Ancak erteledik; ek güvenlik testleri yapmak ve yüksek riskli alanları gözden geçirmek için zamana ihtiyacımız var. Ne kadar süreceğinden henüz emin değiliz.

Topluluğun bu modelle harika işler yapacağına güveniyoruz, ancak model ağırlıkları yayımlandıktan sonra geri alınamıyor. Bu bizim için yeni bir durum ve doğru yapmak istiyoruz. Kötü haberleri veren kişi olmak istemezdim; ama çok sıkı çalışıyoruz.”

Meta, devasa yapay zeka veri merkezi yatırımlarını duyurdu 6 sa. önce eklendi

Daha önceki bilgilere göre OpenAI’ın açık ağırlıklı modeli gelişmiş muhakeme yeteneklerine sahip olacak ve o3 mini ile benzer özellikleri taşıyacak. Bununla birlikte yeni model, OpenAI’ın 2019’daki GPT-2’den bu yana yayınladığı ilk açık ağırlıklı model olacak. Ek olarak “açık model” terimini açık kaynak ile karıştırmamak gerek. Zira bu, firmanın eğitim verilerini paylaşacağı ancak kullanıcıların model üzerinden değişiklik yapmasına izin vermeyeceği anlamına geliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

CEO duyurdu: OpenAI’ın açık yapay zeka modeli ertelendi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: