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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2020 Audi RS7 Sportback 600 beygirlik motoruyla tanıtıldı

Bugün tanıtılan 2020 Audi RS7 Sportback'in kaputu altındaki 4.0 litre V8 motor, aracın 0-100 km/s hızlanmasını 3.6 saniyede tamamlamasını sağlıyor. İşte yeni RS7 Sportback'in tüm detayları:
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2020 Audi RS7 Sportback 600 beygirlik motoruyla tanıtıldı
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Alman üretici Audi’nin en ateşli modellerinden biri olan RS7 Sportback, yenilenen tasarımı ve teknolojileriyle Frankfurt Otomobil Fuarı öncesi tanıtıldı. 2020 Audi RS7 Sportback’in kalbinde 4.0 litre çift turbo V8 ünite yatıyor.

2020 Audi RS7 Sportback’in kaputu altındaki V8 üniteyi RS6 Avant’ta gördüğümüz 48 volt elektrik sistemi destekliyor. Araç bu sayede toplamda 600 beygir güç ve 800 Nm tork üretiyor. Söz konusu değerler yeni RS7 Sportback’in 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3.6 saniyede tamamlamasını ve maksimum 250 km/s hıza çıkmasını sağlıyor. Bu maksimum değer Dynamic paket ile 280 km/s’e, Dynamic Plus paketi ile de 305 km/s’e çıkarılabiliyor.

48 volt elektrik sisteminin verimliliğe destek olduğu 2020 Audi RS7 Sportback modelinde silindir kapama teknolojisi de bulunuyor. Üretilen gücün yola aktarımı 8 ileri tiptronic şanzıman ve sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi vasıtasıyla yapılıyor. Söz konusu sistem çoğu zaman 40:60 oranında ön-arka güç dağılımı yapıyor. Fakat ön tekerleklere gönderilen güç yüzde 70’e, arka tekerleklere gönderilen güç ise yüzde 85’e kadar çıkarılabiliyor.

2020 Audi RS7 Sportback 600 beygirlik motoruyla tanıtıldı
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2020 Audi RS7 Sportback modelinde otomatik seviye kontrolü yapan ve üç farklı sürüş moduyla ayarlanabilen adaptif havalı süspansiyonlar standart olarak geliyor. Araç normal moddayken A7 Sportback’ten 20 mm daha alçakta duruyor. Sürüş hızı 120 km/s’in üzerine çıktığında ise yere 10 mm daha yaklaşıyor. Süspansiyon sistemindeki ‘lift’ modu da gerekli durumlarda yerden yüksekliğin 20 mm artırılmasını sağlıyor.

Ayrıca Bkz. "Makyajlı 2020 Volkswagen Passat Türkiye fiyatı ve özellikleri"

2020 Audi RS7 Sportback’in yola tutunma kabiliyetini artırmak isteyen müşteriler dinamik dört tekerlekten yönlendirme sistemini ve Audi drive select dinamik yol tutuş sistemini tercih edebiliyor. 2020 Audi RS7 Sportback’in fren sisteminde ise önde 420 mm arkada 370 mm diskler kullanılıyor. Ayrıca ön diskleri 440 mm’ye kadar yükselten seramik frenler de tercih edilebilen donanımlar arasında.

2020 Audi RS7 Sportback’in bu yılın sonunda Avrupa’da satışa sunulması bekleniyor. Frankfurt Otomobil Fuarı’nda ziyaretçilerin beğenisine sunulacak aracın fiyatı henüz belli değil.



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MrKattchup 15 dk.
Eski kasada rs7 daha güzel duruyordu sanki, yeni rs6’yı bundan daha çok beğendim
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haberelectro 26 dk.
RS6 ne kadar güzelse bu o kadar çirkin durdu renk yüzünden
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haberelectro 27 dk.
Lansman rengi facia
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V4LKyR 50 dk.
Allah sahibine bağışlasın.
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