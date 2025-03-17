Güneş panelli kamyonetler, soğuk zincir taşımacılığını yüzde 100 elektrikli hâle getiriyor

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Tam Boyutta Gör Elektrikli araçlara geçiş konusunda kayda değer atılımların yapıldığı Güney Afrika'da bu ay dikkat çekici bir gelişme daha yaşandı. İlaç taşımacılığı alanında faaliyet gösteren United Pharmaceutical Distributors (UPD), soğuk zincir araçlarını tamamen elektrikli hâle getirmek için önemli bir adım attı. İlaç taşımacılığında kullandığı soğutmalı (reefer) kamyonetleri yüzde 100 elektrikli hâle getirmeyi hedefleyen şirket, bu amaç doğrultusunda Everlectric ve Investec Sustainable Solutions ile ortak bir projeye imza attı ve sıfır emisyonlu ilk filosunu oluşturdu.

UPD'nin Araçlarında Soğutma Ünitesine Çatıdaki Güneş Panelleri Elektrik Sağlıyor

42 elektrikli kamyonetten oluşan bu filodaki araçlar, konteyneri sürekli soğuk tutmak için güneş panellerinden faydalanıyorlar. Araçların çatısına kurulmuş olan güneş panelleri, araç çalışmadığı sırada soğutma ünitesine elektrik sağlayarak, soğutma sisteminin kesintisiz olarak çalışmasına olanak tanıyor.

Bu filoda SAIC Maxus tarafından üretilen Maxus eDeliver 3 kamyonetler kullanıldı. Bu araçları soğuk zincir taşımacılığına uygun hâle getirme görevini ise Everlectric üstlendi.

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Araçların tavanında 400W'lık iki güneş paneli bulunuyor. Araçtaki soğutma sistemine ise bir invertör ile 200AH lityum-iyon batarya eşlik ediyor. Bu düzenek, soğutma bölmesinin güneş ışığı olmadan iki güne kadar çalışabilmesini sağlıyor. Ayrıca, aracın kendi 50.5kW'lık bataryası da gerektiğinde soğutma ünitesini çalıştırmak için kullanılabiliyor.

Maxue eDeliver 3'ün bu özel versiyonu, soğutma ünitesinin güneş panellerinden güç aldığı ilk soğutmalı kamyonet olma özelliğini taşıyor. Maxus eDeliver 3, tam şarj olduğunda 220–250 km menzil sunuyor; Araç bir ton kapasiteye sahip ve 6.5m³ soğutma alanı bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Kamyonetlerin içindeki sıcaklık kontrollü kabinlerde, süper yatlarda da kullanılan hafif kompozit PVC malzeme kullanılmış. Bu malzeme, araçların soğutma kutularını yüzde 50 daha hafif hâle getirerek (yaklaşık 200 kilogram) çevre dostu bir çözüm sunuyor. UPD, bu yenilikçi soğutma kutularının ve güneş enerjisiyle çalışan soğutma sisteminin birleşiminin, araçları kentsel ilaç lojistiği için mükemmel bir seçenek hâline getirdiğini belirtiyor.

Özellikle ilaç taşımacılığında kritik bir rol üstlenen soğuk zincir araçları, normalde konteynerdeki soğutma sistemine kesintisiz elektrik aktarabilmek için yükleme sırasında ya da molalarda da çalışır vaziyette bırakılıyorlar. Özellikle karbon yakıtlı versiyonlarda karbon emisyonunu yukarı çeken bu durum, elektrikli modellerde de enerji israfına sebep eliyor. UPD'nin güneş panelli kamyonetleri ise buna çok daha çevre dostu bir alternatif sunuyor.

UPD; Elektrikli Filosu İçin Kendi Depolarına Şarj İstasyonları Kurdu

UPD, bu araçların her birinin karbon emisyonunu ayda bir ton azaltacağını belirtiyor. Tüm filonun ise ömrü boyunca 2.4 milyon litre yakıt tasarrufu sağlayacağı ve karbon emisyonunu 6.3 milyon kg azaltacağı öngörülüyor. Tabii bununla birlikt yakıt maliyeti ve bakım masrafları da önemli ölçüde düşmüş olacak.

UPD, elektrikli filosunun şarj sorunu yaşamaması için kendi depolarına yüksek hızlı şarj istasyonları kurdurdu. Ayrıca bu istasyonlar için bu depoların çevresine 1170 yeni güneş paneli kuruldu. UPD'nin depolarına kurdurduğu bu istasyonlar, araçların yükleme sırasında şarj edilmesini sağlıyor ve böylece zaman kaybını da ortadan kaldırıyor.

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Soğuk zincir taşımacılığına yüzde 100 elektrikli çözüm