Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Kia, elektrikli B-SUV modelinin ön gösterimini yaptı: EV2 Concept

    2026 yılında piyasaya sürülmesi planlanan yeni Kia EV2, markanın Opposites United tasarım dili ve bolca siyah plastik eklentisiyle dikkat çekiyor.                   
    Kia, ucuz elektrikli otomobili EV2'nin ön gösterimini yaptı Tam Boyutta Gör
    Kia, Barselona'da düzenlenen EV Day etkinliğinde yeni elektrikli otomobili Kia EV4'ü tanıtmanın yanı sıra 2026'da piyasaya süreceği Kia EV2'nin ön gösterimini de gerçekleştirdi. 2026 yılında piyasaya sürülecek olan Kia EV2, markanın en ucuz elektrikli otomobili olacak.

    Kia EV2 Concept, markanın Opposites United tasarım diliyle vücut bulmuş. Koreli markanın her modelinde olduğu gibi kendine has bir ışık imzasına sahip. EV2'deki LED aydınlatmalar pençeyi anımsatıyor. Bunun dışında yüksek burun kısmı, yeni Tiger Face, çamurluk ve eteklerde bolca siyah plastik eklenti ve çift renkli jantlar dikkat çekiyor.

    Kia, ucuz elektrikli otomobili EV2'nin ön gösterimini yaptı Tam Boyutta Gör
    Markanın açıklamasına göre, yeni Kia EV2 bir elektrikli B-SUV olacak. Dış tasarımda kapı kollarının ve B sütununun olmaması ve arka kapıların geriye doğru açılması gibi konseptlere özel aşırı detaylar var. İç mekandaki fazla sade ve fütüristik tasarımı da hesaba katarak bu detayları seri üretim versiyonunda görmeyi beklemediğimiz belirtelim.

    Kia EV2'nin teknik detayları belli değil ancak 4.3 metre uzunluğa sahip EV3'ün altında konumlandırıldığı için daha küçük olacağını biliyoruz. Ayrıca, katlanabilir arka koltukları sayesinde kompakt yapısına rağmen büyük bir bagaj hacmi sunacağı ifade ediliyor. Daha üst segmentlerde gördüğümüz OTA yazılım güncelleme ve V2L (vehicle-to-load) gibi özellikler de EV2'nin fonksiyonları arasında olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HAVELSAN’ın yeni İHA’sı BULUT envantere girdi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    starfield türkçe yama idefix güvenilir mi baskı balata biterse ne olur gün almak ne demek hankook lastik

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Honor X9B 5G
    Honor X9B 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Thinkbook 16
    Lenovo Thinkbook 16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum