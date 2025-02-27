Kia, elektrikli B-SUV modelinin ön gösterimini yaptı: EV2 Concept

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Tam Boyutta Gör Kia, Barselona'da düzenlenen EV Day etkinliğinde yeni elektrikli otomobili Kia EV4'ü tanıtmanın yanı sıra 2026'da piyasaya süreceği Kia EV2'nin ön gösterimini de gerçekleştirdi. 2026 yılında piyasaya sürülecek olan Kia EV2, markanın en ucuz elektrikli otomobili olacak.

Kia EV2 Concept, markanın Opposites United tasarım diliyle vücut bulmuş. Koreli markanın her modelinde olduğu gibi kendine has bir ışık imzasına sahip. EV2'deki LED aydınlatmalar pençeyi anımsatıyor. Bunun dışında yüksek burun kısmı, yeni Tiger Face, çamurluk ve eteklerde bolca siyah plastik eklenti ve çift renkli jantlar dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Markanın açıklamasına göre, yeni Kia EV2 bir elektrikli B-SUV olacak. Dış tasarımda kapı kollarının ve B sütununun olmaması ve arka kapıların geriye doğru açılması gibi konseptlere özel aşırı detaylar var. İç mekandaki fazla sade ve fütüristik tasarımı da hesaba katarak bu detayları seri üretim versiyonunda görmeyi beklemediğimiz belirtelim.

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Kia EV2'nin teknik detayları belli değil ancak 4.3 metre uzunluğa sahip EV3'ün altında konumlandırıldığı için daha küçük olacağını biliyoruz. Ayrıca, katlanabilir arka koltukları sayesinde kompakt yapısına rağmen büyük bir bagaj hacmi sunacağı ifade ediliyor. Daha üst segmentlerde gördüğümüz OTA yazılım güncelleme ve V2L (vehicle-to-load) gibi özellikler de EV2'nin fonksiyonları arasında olacak.

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Kia, ucuz elektrikli otomobili EV2'nin ön gösterimini yaptı