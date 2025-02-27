Kia, elektrikli B-SUV modelinin ön gösterimini yaptı: EV2 Concept

Kia EV2 Concept, markanın Opposites United tasarım diliyle vücut bulmuş. Koreli markanın her modelinde olduğu gibi kendine has bir ışık imzasına sahip. EV2'deki LED aydınlatmalar pençeyi anımsatıyor. Bunun dışında yüksek burun kısmı, yeni Tiger Face, çamurluk ve eteklerde bolca siyah plastik eklenti ve çift renkli jantlar dikkat çekiyor.
Kia EV2'nin teknik detayları belli değil ancak 4.3 metre uzunluğa sahip EV3'ün altında konumlandırıldığı için daha küçük olacağını biliyoruz. Ayrıca, katlanabilir arka koltukları sayesinde kompakt yapısına rağmen büyük bir bagaj hacmi sunacağı ifade ediliyor. Daha üst segmentlerde gördüğümüz OTA yazılım güncelleme ve V2L (vehicle-to-load) gibi özellikler de EV2'nin fonksiyonları arasında olacak.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: