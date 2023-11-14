Volvo, lüks elektrikli minivanını tanıttı: Karşınızda Volvo EM90

Tam Boyutta Gör Minivanlar (MPV) her ne kadar Amerika ve Avrupa pazarında popülerliğini SUV'lara bıraksa da Çin pazarında hala popülerler. 2023'ün ilk yarısında Çin'de yarım milyon minivan araç satıldı. Çinli Geely de bu pazara yönelik olarak Volvo'nun ilk minivan aracını ortaya çıkardı.

Volvo EM90, 738 km'ye kadar menziliyle tamamen elektrikli bir araç. Volvo, yeni aracının 1953 Duett modelinden esinlenerek tasarlandığını iddia ediyor. Ancak EM90, Zeekr 009'u temel alarak geliştirilmiş bir araç. Tabi araçta Volvo'nun dokunuşları da yok değil. Ön tarafta ayırt edici Volvo ızgarası, Thor'un çekicinden ilham alınmış farları ile şık bir görünüme sahip.

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Volvo EM90'ün özellikleri

Volvo EM90, 5209 mm uzunluğu, 2024 mm genişliği, 1867 mm yüksekliği ve 3205 mm aks aralığı ile oldukça büyük bir araç. Arka aksa yerleştirlmiş 268 beygir gücündeki elektrik motoruyla MPV 0'dan 100 km/h hıza 8,3 saniyede ulaşıyor.

CATL tarafından sağlanan 116 kWh batarya paketine sahip araç %10'dan %80'e 30 dakika içinde şarj olabiliyor. CLTC test prosedürüne göre araç tek şarj ile 738 km yol gidebiliyor. Menzil rakamlarının bir miktar optimistik olduğunu belirtmemiz lazım. Daha gerçekçi sonuçlar veren WLTP menzil değerleri belirtilmemiş. MPV aynı zamanda çift yönlü şarjı da destekliyor. Dolayısıyla diğer otomobilleri şarj etmek ve elektrikli aletleri çalıştırmak mümkün.

Volvo EM90'da Zeekr 009'daki 536 beygir gücünde çift motor seçeneğinin sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.

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Lüks ve konfor bir arada

Mobil bir ofisin yanında lüks bir aile aracı olarak da tasarlanan EM90 2+2+2 şeklinde üç sıra oturma alanı sunuyor. Orta sıradaki koltuklar ısıtma, soğutma, elektrikli yatırma gibi özelliklerin yanında katlanabilir tepsi gibi özelliklerle lüks bir seyahat deneyimi vadediyor. Aynı zamanda tavanda aşağı inen 15,6 inçlik bir ekran ile eğlence ve iş amaçlı kullanıcı deneyimi sunulmuş. Volvo, tek bir düğmeyle veyahut sesli komut ile aracın bir sinema salonuna, toplantı odasına veya yatak odasına dönüştürülebileceğini söylüyor. Ekranlar, koltuklar, pencereler, klima ve aydınlatma tamamen seçilen moda göre otomatik olarak ayarlanıyor.

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Minimalist ön konsol

Ön tarafta ise şık ve minimalist bir kokpit bizi karşılıyor. küçük bir gösterge panelinin yanında ortada 15.4 inç boyutunda büyük bir bilgi eğlence ekranı bulunuyor.

EM90, yüksek çözünürlüklü aracın etrafını saran kameralar, milimetre dalga radarı ve ultrasonik radarlar gibi sensörler ile gelişmiş bir otonom sürüş paketi sunuyor.

Çin pazarı için özel üretilen araç 114 bin dolar başlangıç fiyatıyla yakında satışa sunulacak.

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Volvo, lüks elektrikli minivanı Volvo EM90'ı tanıttı