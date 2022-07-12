Yeni 2023 Honda CR-V tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Yeni 2023 Honda CR-V uzun bir teaser sürecinin ardından nihayet yüzünü gösterdi. Daha önce paylaşılan görseller sayesinde iç ve dış tasarımı sürpriz olmayan modelin teknik kısmında hibrit teknolojisi büyük rol oynuyor.

2023 Honda CR-V özellikleriyle neler sunuyor?

Şimdilik ABD pazarı için detaylanan 2023 Honda CR-V'nin ön bölümünde ince LED aydınlatmalar ve büyük siyah panjur göze çarpıyor. Ayrıca yenilenen SUV'un selefine kıyasla daha uzun bir motor kaputuna sahip olduğunu görüyoruz. Profilden bakıldığında yeni tasarım jantları ve daha belirgin omuz çizgisiyle dikkat çeken 2023 CR-V'nin arkasında Volvo modellerine benzetilen stop grubu ilk göze çarpan detaylar arasında.

2023 Honda CR-V, yeni neslinde öncekine kıyasla 10 mm kadar genişlemiş. Boyu da yaklaşık 69 mm kadar uzayan modelin aks mesafesinde de 40 mm'lik bir artış yaşanmış. Yapılan açıklamada, arkadaki yolcular için daha fazla bacak mesafesi (+15mm) sunulduğu ve bagaj hacminin de arttığı belirtiliyor. Buna ek olarak gövdenin eskiye göre %15 daha sert olduğu, süspansiyon ve direksiyon sisteminin de daha iyi tepki ve yol tutuş sağlayacak şekilde elden geçirildiği ifade ediliyor.

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Yenilenen SUV, ABD'de EX, EX-L, Sport ve Sport Touring donanım seviyeleriyle satılacak. İlk iki versiyonun ön bölümünde parlak siyah panjur ve krom şerit bulunuyor. Ayrıca 10 kollu tasarıma sahip 18 inç jantlar standart. En tepedeki Sport Touring versiyonunda da 19 inçlik 5 kollu jantlar kullanılmış. Ayrıca detaylara baktığımızda yeni CR-V'nin önünde MacPherson, arkasında ise multilink süspansiyona yer verildiğini görmekteyiz.

Yeni CR-V'nin iç mekanında ise Civic'i anımsatan bir tasarım söz konusu. Bu alanda 7 inç dijital gösterge paneli kullanılırken EX ve Sport'ta fiziksel düğmelere sahip 7 inç multimedya ekranıyle kombine edilmiş. EX-L ve Sport Touring versiyonlarında ise 9 inç multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto ile 15W kablosuz cep telefonu şarjı donanımları mevcut. Ayrıca en üst versiyonda 12 hoparlörlü Bose premium ses sistemine yer verilmiş.

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Güvenlik teknolojileri

Güvenlik tarafında ise Honda Sensing paketi kapsamında yeni 90 derece geniş açılı kamera ve 120 derece milimetrik dalga radarı dahil pek çok özellik standart. Bunlar arasında trafik sıkışıklığı asistanı, trafik işareti tanıma, düşük hız fren kontrolü, adaptif hız sabitleyici, şeritte kalma asistanı ve kör nokta bilgisi gibi özellikler mevcut. Bunun yanı sıra yeni nesil ön hava yastıkları, diz hava yastıkları ve arka yolcu yan hava yastıkları da güvenliğe destek olan donanımlardan.

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Dört tekerlekten çekiş sistemi yenilenen ve yol koşullarına göre (yeni kar sürüş modu dahil) farklı modlar sunan 2023 Honda CR-V'de yokuş iniş kontrolü de karşımıza çıkıyor. Kaputun altında ise EX ve EX-L versiyonlarında 190 beygir güç ve 243 Nm tork üreten 1.5 litre turbo dört silindirli benzinli ünite tercih edilebiliyor. Söz konusu motor CVT şanzımanla kombine edilmiş.

Üst versiyonlarda ise 2.0 litre Atkinson çevrimli dört silindirli motor ile iki elektrik motorunu bir araya getiren yeni hibrit sistem mevcut. Toplamda 204 beygir güç ve 335 Nm tork sunan bu sisteme sahip CR-V modelleri 1000 kilograma kadar çekme kapasitesi sunuyor.

2023 Honda CR-V, Avrupa'da önümüzdeki yıl satışa sunulacak ve sadece hibrit motorla tercih edilebilecek. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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