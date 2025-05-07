Volvo XC70, şarj edilebilir hibrit SUV olarak geri dönüyor

Volvo, maceracı bir station wagon'dan SUV'a evrilen XC70’i ilk “uzatılmış menzilli” şarj edilebilir hibrit modeli olarak tanımlıyor. Aracın güç aktarma sistemi hakkında henüz ayrıntı verilmedi, ancak Volvo’ya göre bu SUV yalnızca elektrikle 200 km yol alabilecek. Ancak bu değerin Çin'deki CLTC döngüsüne göre verildiğini belirtelim. Gerçek dünya koşullarında bu menzil daha az olacaktır.
XC70’in altyapısını Volvo’nun Ölçeklenebilir Modüler Mimarisi (SMA) oluşturuyor ve bu yapı “hızlı şarj desteği” sunuyor. Orijinal XC70 gibi, Volvo bu yeni modelin de “her türlü maceraya hazır” çok yönlü bir aile aracı geleneğini sürdürdüğünü söylüyor. Yeni XC70, XC60’tan biraz daha büyük ve daha geniş; tasarım açısından ise tamamen elektrikli EX90 ile geleneksel içten yanmalı motora sahip XC90’dan izler taşıyor.
Ön bölümde Volvo’nun karakteristik “Thor’un çekici” LED farları ve aktif kapaklara sahip büyük, siyah renkte bir ızgara dikkat çekiyor. XC70, büyük kardeşi XC90’a göre biraz daha şık bir siluete sahip gibi görünüyor. Arka cam daha eğimli tasarlanmış ve C şeklindeki arka lambalar camın içine entegre edilmiş.
Volvo, XC70 hakkında daha fazla detayı önümüzdeki aylarda açıklamayı planlıyor. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
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