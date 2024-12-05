Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çinli firmalar AB'nin ek vergisini "hibritle" aşmanın peşinde

    Çin'den Avrupa'ya hibrit araç ihracatı bu yıl %20 artarken önümüzdeki yıl bu oranın daha da yükselmesi bekleniyor.                                               
    Çinli firmalar AB'nin ek vergisini 'hibritle' aşmanın peşinde Tam Boyutta Gör
    AB Komisyonu, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara 5 yıl geçerli olmak üzere ek vergi getirmişti. Konuyla ilgili görüşmeler sürerken Çinli üreticiler engelleri farklı şekilde aşmanın peşine düştü. Bulunan çözümlerden bir tanesi de Avrupa'ya hibrit araç satmak.

    Avrupa'da uygulanan ilave vergiler hibrit araçları kapsamıyor. Uzmanlar, BYD gibi üreticilerin bölgede büyümeyi sürdürmek için PHEV yani şarj edilebilir hibrit araçlara yöneliyor. Böyle giderse Çin'in Avrupa'ya hibrit araç ihracatının bu yıl %20, gelecek yıl ise daha hızlı büyümesi bekleniyor.

    Temmuz-Ekim 2024 döneminde, Çin'in Avrupa'ya yaptığı hibrit araç ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre üç kat artarak 65.800 adede ulaştı. Hibrit araçlar, Çin'in Avrupa'ya yaptığı toplam araç ihracatının %18'ini oluştururken, bu oran yılın ilk çeyreğinde %9'du. Aynı dönemde elektrikli araçların oranı %62'den %58'e düştü.

    Çinli üreticiler, Avrupa ve Japonya'nın domine ettiği hibrit pazarında pay kapmak için daha uygun fiyatlı modeller sunmayı hedefliyor. Örneğin, BYD, Avrupa pazarına yönelik ilk hibrit modeli olan Seal U DM-i'yi piyasaya sürdü. Elbette Japon üreticiler de Avrupa'daki hibrit talebinden faydalanıyor. Honda, Çin'den Avrupa'ya iki full hibrit bir de PHEV model ihraç ediyor.

    Ancak uzmanlar, Çinli firmaların daha fazla ik vergiyi tetikleme riskine karşı fiyat stratejilerinde dikkatli davranmaları gerektiğini belirtiyor. Hatırlanacak olursa, ülkemizde sadece elektrikli araçlara uygulanan ek vergi Çin'den gelen tüm araçlar için genişletilmişti. Avrupa'da da böyle bir durum yaşanabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    %100 elektrikli Ford Puma Gen-E tanıtıldı

    G
    guvencetin01 54 dakika önce

    Yapay zeka inanılmaz bir hızla, tehlike barındıracak şekilde ilerliyor! Biz TEREX DIESEL; www.terexdiesel.com.tr projemizde yapay zekadan yeterince faydalandık, önemli olan yapay zekanın iyi yönlerini almak ama kötü yönlerine sınırlandırma geliştirmek zorunludur.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    diş taşı kırılması fiat fiorino 1.4 benzinli lpg kullanıcı yorumları makita mı bosch mu dewalt mı dizel motor yağ kapağından duman çıkıyor telegram izin verilmeyen video indirme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO F5
    POCO F5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V14
    Lenovo V14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız