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Tam Boyutta Gör AB Komisyonu, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara 5 yıl geçerli olmak üzere ek vergi getirmişti. Konuyla ilgili görüşmeler sürerken Çinli üreticiler engelleri farklı şekilde aşmanın peşine düştü. Bulunan çözümlerden bir tanesi de Avrupa'ya hibrit araç satmak.

Avrupa'da uygulanan ilave vergiler hibrit araçları kapsamıyor. Uzmanlar, BYD gibi üreticilerin bölgede büyümeyi sürdürmek için PHEV yani şarj edilebilir hibrit araçlara yöneliyor. Böyle giderse Çin'in Avrupa'ya hibrit araç ihracatının bu yıl %20, gelecek yıl ise daha hızlı büyümesi bekleniyor.

Temmuz-Ekim 2024 döneminde, Çin'in Avrupa'ya yaptığı hibrit araç ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre üç kat artarak 65.800 adede ulaştı. Hibrit araçlar, Çin'in Avrupa'ya yaptığı toplam araç ihracatının %18'ini oluştururken, bu oran yılın ilk çeyreğinde %9'du. Aynı dönemde elektrikli araçların oranı %62'den %58'e düştü.

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Çinli üreticiler, Avrupa ve Japonya'nın domine ettiği hibrit pazarında pay kapmak için daha uygun fiyatlı modeller sunmayı hedefliyor. Örneğin, BYD, Avrupa pazarına yönelik ilk hibrit modeli olan Seal U DM-i'yi piyasaya sürdü. Elbette Japon üreticiler de Avrupa'daki hibrit talebinden faydalanıyor. Honda, Çin'den Avrupa'ya iki full hibrit bir de PHEV model ihraç ediyor.

Ancak uzmanlar, Çinli firmaların daha fazla ik vergiyi tetikleme riskine karşı fiyat stratejilerinde dikkatli davranmaları gerektiğini belirtiyor. Hatırlanacak olursa, ülkemizde sadece elektrikli araçlara uygulanan ek vergi Çin'den gelen tüm araçlar için genişletilmişti. Avrupa'da da böyle bir durum yaşanabilir.

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Çinli firmalar AB'nin ek vergisini "hibritle" aşmanın peşinde