Volkswagen, Tiguan'ın yerini alacak Tayron SUV modelini tanıtmaya hazırlanıyor

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Tam Boyutta Gör Volkswagen, 10 Ekim'de piyasaya sürülmesi planlanan Avrupa versiyonu Tayron'un ilk tanıtımını yayınladı. Kuzey Amerika'da yeni 2025 Tiguan olarak da pazarlanacak olan bu kompakt SUV, mevcut seriden bir adım önde olmayı vaat ediyor.

Volkswagen Tayron 10 Ekim'de tanıtılacak

Yeni VW Tayron, Avrupadaki Tiguan'dan daha uzun ve daha geniş olacak. Ayrıca üretimi durdurulan Tiguan Allspace'in yerini alarak Tiguan ile Touareg arasında konumlanacak. VW, Almanya'nın Wolfsburg kentinde tasarlan Tayron'u çok yönlü bir araç olarak tanımlıyor.

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Kısa tanıtım videosunda Tayron'un arka kısmına vurgu yapılıyor ve tam genişlikteki arka lambalardaki hareketli LED grafikler ve aydınlatmalı VW amblemi sergileniyor. Motor seçenekleri konusunda henüz net bir bilgi olmasa da, Tayron’un benzinli, dizel, mild-hybrid ve plug-in hybrid versiyonlarıyla sunulması bekleniyor.

Özellikle plug-in hybrid versiyonların 204 ve 272 beygir gücü seçenekleriyle geleceği tahmin ediliyor. 19,7 kWh kapasiteli bataryasıyla 100 km’den fazla elektrikli menzil sunabileceği söyleniyor. Ancak tamamen elektrikli bir Tayron modeli gelmeyecek çünkü Volkswagen bu boyutlarda bir elektrikli SUV’yi 2026 yılına kadar piyasaya sürmeyi planlamıyor.

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Volkswagen, Tayron SUV modelini tanıtmaya hazırlanıyor