Volkswagen, Tiguan'ın yerini alacak Tayron SUV modelini tanıtmaya hazırlanıyor

Volkswagen Tayron 10 Ekim'de tanıtılacak
Yeni VW Tayron, Avrupadaki Tiguan'dan daha uzun ve daha geniş olacak. Ayrıca üretimi durdurulan Tiguan Allspace'in yerini alarak Tiguan ile Touareg arasında konumlanacak. VW, Almanya'nın Wolfsburg kentinde tasarlan Tayron'u çok yönlü bir araç olarak tanımlıyor.
Kısa tanıtım videosunda Tayron'un arka kısmına vurgu yapılıyor ve tam genişlikteki arka lambalardaki hareketli LED grafikler ve aydınlatmalı VW amblemi sergileniyor. Motor seçenekleri konusunda henüz net bir bilgi olmasa da, Tayron’un benzinli, dizel, mild-hybrid ve plug-in hybrid versiyonlarıyla sunulması bekleniyor.
Özellikle plug-in hybrid versiyonların 204 ve 272 beygir gücü seçenekleriyle geleceği tahmin ediliyor. 19,7 kWh kapasiteli bataryasıyla 100 km’den fazla elektrikli menzil sunabileceği söyleniyor. Ancak tamamen elektrikli bir Tayron modeli gelmeyecek çünkü Volkswagen bu boyutlarda bir elektrikli SUV’yi 2026 yılına kadar piyasaya sürmeyi planlamıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.