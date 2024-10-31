Geely, yeni şarj edilebilir hibrit sistemiyle BYD'nin tahtını sallıyor

Bir başka Çinli otomotiv devi Geely ise dün tanıttığı EM-i isimli şarj edilebilir hibrit sistemiyle BYD'nin tahtını sallayacak gibi görünüyor. Zira bu sistem, yüzde 46,5 ile dünyanın en yüksek termal verimliliğine sahip bir içten yanmalı motor kullanıyor. 11 parçanın (11 in 1) kompakt bir elektrikli sürüş ünitesinde toplandığı sistemin yakıt tüketimi 2.67 lt/100, toplam menzili ise 2390 km olarak açıklandı.
Söz konusu sistemde atmosferik motora P1 ve P3 adı verilen elektrik motorları eşlik ediyor. P3 elektrik motorunun maksimum gücü 160 kW. Elektrikli sürüş ünitesinin toplam verimliliği ise yüzde 92,5 yani BYD'ninkinden yüzde 0,5 daha yüksek. Geely'nin EM-i sistemi ayrıca patentli bir teknolojiye de sahip. Bu sayede, motorlardan birinde sorun olması halinde araç normal bir şekilde seyrine devam edebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D