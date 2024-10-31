Geely, yeni şarj edilebilir hibrit sistemiyle BYD'nin tahtını sallıyor

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Tam Boyutta Gör Çin'de PHEV yani şarj edilebilir hibrit araçların popülerliği giderek artıyor. Bu alanda lider markalardan olan BYD, bundan birkaç ay önce DM 5.0 adını verdiği yeni nesil sistemini duyurmuştu. Bu sistem, yüzde 46,06 termal verimlilik, 2.9 lt/100 km yakıt tüketimi ve 2100 km toplam menzil gibi dikkat çekici değerlerle gelmişti.

Bir başka Çinli otomotiv devi Geely ise dün tanıttığı EM-i isimli şarj edilebilir hibrit sistemiyle BYD'nin tahtını sallayacak gibi görünüyor. Zira bu sistem, yüzde 46,5 ile dünyanın en yüksek termal verimliliğine sahip bir içten yanmalı motor kullanıyor. 11 parçanın (11 in 1) kompakt bir elektrikli sürüş ünitesinde toplandığı sistemin yakıt tüketimi 2.67 lt/100, toplam menzili ise 2390 km olarak açıklandı.

Tam Boyutta Gör Geely'nin bu sistemini kullanan ilk model Starship 7 olacak ve 4 Kasım'da yani çok kısa bir süre sonra satışa sunulacak. EM-i, Geely'nin NordThor adını verdiği güç aktarma sisteminin iki versiyonundan bir tanesi. Söz konusu sistem, yüzde 46,5 termal verimliliğe sahip 1.5 litre atmosferik motor kullanıyor. Metanol ile de çalışabilen bu motor -35 dereceye kadar olan hava koşullarında çalışma yetisine sahip.

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Söz konusu sistemde atmosferik motora P1 ve P3 adı verilen elektrik motorları eşlik ediyor. P3 elektrik motorunun maksimum gücü 160 kW. Elektrikli sürüş ünitesinin toplam verimliliği ise yüzde 92,5 yani BYD'ninkinden yüzde 0,5 daha yüksek. Geely'nin EM-i sistemi ayrıca patentli bir teknolojiye de sahip. Bu sayede, motorlardan birinde sorun olması halinde araç normal bir şekilde seyrine devam edebiliyor.

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Geely, yeni PHEV sistemiyle BYD'nin tahtını sallıyor