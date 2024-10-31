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    Geely, yeni şarj edilebilir hibrit sistemiyle BYD'nin tahtını sallıyor

    Çinli üreticinin dün tanıttığı EM-i isimli şarj edilebilir hibrit sistem, yüzde 46,5 ile dünyanın en yüksek termal verimliliğine sahip atmosferik motorunu kullanıyor.   
    Geely, yeni PHEV sistemiyle BYD'nin tahtını sallıyor Tam Boyutta Gör
    Çin'de PHEV yani şarj edilebilir hibrit araçların popülerliği giderek artıyor. Bu alanda lider markalardan olan BYD, bundan birkaç ay önce DM 5.0 adını verdiği yeni nesil sistemini duyurmuştu. Bu sistem, yüzde 46,06 termal verimlilik, 2.9 lt/100 km yakıt tüketimi ve 2100 km toplam menzil gibi dikkat çekici değerlerle gelmişti.

    Bir başka Çinli otomotiv devi Geely ise dün tanıttığı EM-i isimli şarj edilebilir hibrit sistemiyle BYD'nin tahtını sallayacak gibi görünüyor. Zira bu sistem, yüzde 46,5 ile dünyanın en yüksek termal verimliliğine sahip bir içten yanmalı motor kullanıyor. 11 parçanın (11 in 1) kompakt bir elektrikli sürüş ünitesinde toplandığı sistemin yakıt tüketimi 2.67 lt/100, toplam menzili ise 2390 km olarak açıklandı.

    Geely, yeni PHEV sistemiyle BYD'nin tahtını sallıyor Tam Boyutta Gör
    Geely'nin bu sistemini kullanan ilk model Starship 7 olacak ve 4 Kasım'da yani çok kısa bir süre sonra satışa sunulacak. EM-i, Geely'nin NordThor adını verdiği güç aktarma sisteminin iki versiyonundan bir tanesi. Söz konusu sistem, yüzde 46,5 termal verimliliğe sahip 1.5 litre atmosferik motor kullanıyor. Metanol ile de çalışabilen bu motor -35 dereceye kadar olan hava koşullarında çalışma yetisine sahip.

    Söz konusu sistemde atmosferik motora P1 ve P3 adı verilen elektrik motorları eşlik ediyor. P3 elektrik motorunun maksimum gücü 160 kW. Elektrikli sürüş ünitesinin toplam verimliliği ise yüzde 92,5 yani BYD'ninkinden yüzde 0,5 daha yüksek. Geely'nin EM-i sistemi ayrıca patentli bir teknolojiye de sahip. Bu sayede, motorlardan birinde sorun olması halinde araç normal bir şekilde seyrine devam edebiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 1 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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