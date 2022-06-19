Kripto para piyasasında domino etkisi; Voyager Digital borca girdi

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Kripto para piyasasında yaşanan soluksuz düşüş ve beklenmedik dev projelerin balon gibi patlaması bu alanda çalışan finans projelerini zora soktu. Celsius Network, Babel Finance, 3AC likidite tarafında sıkıntılar yaşıyor. Şimdi Voyager Digital sırada.

Voyager Digital tedbir alıyor

Kripto para piyasasının simsar girişimlerinden Voyager Digital, mevcut müşterilerinin varlıklarını koruyabilmek adına Alameda Research ile bir borç anlaşması yaptı. Anlaşma kapsamında 200 milyon dolarlık nakit ve USDC karışımı ile 15 bin adet BTC borç alındı.

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Voyager Digital düşüş yaşayan piyasada diğer projeler gibi likidite sıkıntısı yaşamak istemiyor. Bu bakımdan sadece sıkıntı olduğunda bu varlıkları kullanacak. Borç alınan varlıklar 2024 sonuna kadar yüzde 5 faiz işletecek.

Kuşku yaratan konu ise Alameda Research. Waves ve Celsius ağlarının değer kaybetmesindeki en büyük unsur olarak gösterilen Alameda Research ile güven anlaşması yapan Voyager Digital’in de benzer bir akıbet yaşamasından korkuluyor. Voyager Digital hali hazırda Kanada borsalarında işlem görüyor.

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Voyager Digital borç anlaşması yaptı