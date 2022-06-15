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    Coinbase borsası 1100 kişiyi işten çıkarıyor

    Geçen yıl beklentilerin çok çok üzerinde büyüyen Coinbase borsası bu yıl tam tersi küçülüyor. Şirket iş gücünün önemli bir kısmını önümüzdeki günlerde kesmeyi planlıyor. 
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    Coinbase
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    Pandemi dönemindeki kripto para piyasasının büyük yükselişinde paralel olarak büyüme yaşayan ve ardı ardına yeni iş pozisyonları açan kripto para borsaları için kötü günler başladı. Coinbase iş gücünün önemli bir kısmını azaltıyor.

    Coinbase zorlanıyor

    Geçtiğimiz yıl hızlı bir büyüme gösteren ve çalışan sayısını arttıran Coinbase bu yıl ise aynı hızda küçülmeye gidiyor. Coinbase patronu Brian Armstrong çok büyüdüklerini itiraf ederek üzücü haberi verdi.

    Yeni planlara göre Coinbase iş gücünün yüzde 18’ini kesme kararı aldı. Bu da yaklaşık olarak 1100 kişinin işine son verilmesi demek oluyor. 2021 yılı başlarında firmada 1250 kişi çalışıyordu. Şimdi toplamda 6000 kişinin üzerine çıkıldı. Yani 5 kat civarında bir büyüme oldu.

    Ay sonunda başlayacak olan işten çıkarmalar ile birlikte toplam çalışan sayısı 5000 olacak. Böylece 40-45 milyon dolar arasında bir tasarruf yapılacak. Ayrıca yeni işe alımların da durdurulduğu belirtiliyor.

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    WIPERRANTAN 2 gün önce

    oha

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    hamza5806 6 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 6 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 1 hafta önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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