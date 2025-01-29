Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google, VPN uygulamalarına onay rozeti eklemeye başladı

    Google Play Store'da güvenilir olmayan ücretsiz VPN uygulamaları son buluyor. VPN hizmetinin mağazada indirilmeye açılabilmesi için belli kriterleri karşılaması gerekecek.
    Google Play Store VPN uygulamaları onay rozeti Tam Boyutta Gör
    VPN hizmetleri, Google Play Store’da en çok indirilen uygulamaların başında geliyor. Özellikle ücretsiz VPN uygulamaları milyonlarca indirmeye sahip. Seçenek çok olunca bazı kullanıcılar için güvenli olanları ayırt etmek zor oluyor. Google, kullanıcıların güvenlik ve gizliliğini korumak amacıyla artık VPN uygulamalarına onay rozeti ekleneceğini duyurdu. Google’ın standartlarını karşılayan VPN uygulamalarının ayrıntılar sayfasında ve arama sonuçlarında doğrulama rozeti görünecek.

    Hangi VPN uygulamaları onaylanacak?

    VPN uygulamasının onay rozeti alabilmesi için öncelikle uygulamanın güvenliğini değerlendiren Mobil Uygulama Güvenlik Değerlendirmesi (MASA) Seviye 2 doğrulamasını tamamlamış olması gerekiyor. VPN’in en az 10.000 indirme ve 250 yorum alması, Google Play'de yayınlanmasının üzerinden en az 90 gün geçmiş olması gerekiyor. Ayrıca VPN’in geliştiricisinin kullanıcı verilerini nasıl topladığına dair bilgi gönderme ve bağımsız güvenlik incelemelerine katılmayı seçme zorunluluğu da var.

    Google, bu listenin kapsamlı olmadığını, rozeti göstermek için kullanılan tüm kriterleri tam olarak temsil etmediğini, başka faktörlerin de değerlendirmeye katkı sağladığını ancak bu gereklilikleri yerine getirmenin rozet alma şansını önemli ölçüde artırdığını söylüyor.

    Kaynakça https://android-developers.googleblog.com/2025/01/helping-users-find-trusted-apps-on-google-play.html https://www.theverge.com/news/599214/google-play-vpn-verification-badges
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla otomobiller artık doğuştan otonom

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    megane 2 direksiyon kilidi açık uyarısı ana sigorta sürekli atıyor deli insanlar nasıl davranır iphone uygulama tamamen silme krank keçesi değişim ücreti

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25+
    Samsung Galaxy S25+
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    CASPER Nirvana X600.1270-BV00X-G-F
    CASPER Nirvana X600.1270-BV00X-G-F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum