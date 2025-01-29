Google, VPN uygulamalarına onay rozeti eklemeye başladı

Hangi VPN uygulamaları onaylanacak?
VPN uygulamasının onay rozeti alabilmesi için öncelikle uygulamanın güvenliğini değerlendiren Mobil Uygulama Güvenlik Değerlendirmesi (MASA) Seviye 2 doğrulamasını tamamlamış olması gerekiyor. VPN’in en az 10.000 indirme ve 250 yorum alması, Google Play'de yayınlanmasının üzerinden en az 90 gün geçmiş olması gerekiyor. Ayrıca VPN’in geliştiricisinin kullanıcı verilerini nasıl topladığına dair bilgi gönderme ve bağımsız güvenlik incelemelerine katılmayı seçme zorunluluğu da var.
Google, bu listenin kapsamlı olmadığını, rozeti göstermek için kullanılan tüm kriterleri tam olarak temsil etmediğini, başka faktörlerin de değerlendirmeye katkı sağladığını ancak bu gereklilikleri yerine getirmenin rozet alma şansını önemli ölçüde artırdığını söylüyor.Kaynakça https://android-developers.googleblog.com/2025/01/helping-users-find-trusted-apps-on-google-play.html https://www.theverge.com/news/599214/google-play-vpn-verification-badges Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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