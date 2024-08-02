VPN uygulaması indirmeden 10 saniyede Instagrama nasıl girilir?

Birçok kullanıcı DNS ayarı sonrası Instagram'a girebiliyor
- Ayarlar menüsüne giriş yapın.
- Wi-Fi seçeneğini seçerek bağlı olduğunuz ağın yanındaki yuvarlak içindeki "i" harfine tıklayın.
- Karşınıza çıkan ekranı aşağıya kaydırarak "DNS'i Ayarla" seçeneğini seçin.
- "Elle" yazan seçeneğe tıklayarak açılan ekstra bölümden "Sunucu Ekle" seçeneğine tıklayın ve "1.1.1.1" yazın. Diğer DNS bilgisini silmeyi unutmayın.
- Android kullanıcıları ise "8.8.8.8" ve "8.8.4.4" olarak iki DNS sunucusu ekleyerek Instagrama erişebilirler. Bu yöntem her iki işletim sisteminde de çalışıyor.
- Son olarak Wifi bağlantınızı kapatıp açın ve Instagram'ı kullanmaya başlayabilirsiniz.
Wi-Fi bağlantısını kapatıp açtıktan sonra sorunsuz bir şekilde Instagram'a giriş yapabileceksiniz. Ancak bu yöntem Superonline ve Superonline altyapısı kullanan diğer internet servis sağlayıcılarında çalışmıyor.
VPN birçok açıdan daha güvenli olarak görülse de VPN servis sağlayıcısında yaşanan teknik sorun, güvenlik açığı veya siber saldırı banka, sosyal medya hesapları ve ev adresiniz gibi kişisel bilgilerinizin dolandırıcıların eline geçmesine neden olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.