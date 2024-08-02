Tam Boyutta Gör VPN kullanmadan Instagram'a giriş yapmak için kullanıcıların DNS adresini değiştirmeleri gerekiyor. DNS adresini değiştirmek için kullanıcıların şu adımları takip etmeleri gerekiyor:

Birçok kullanıcı DNS ayarı sonrası Instagram'a girebiliyor

Ayarlar menüsüne giriş yapın.

Wi-Fi seçeneğini seçerek bağlı olduğunuz ağın yanındaki yuvarlak içindeki "i" harfine tıklayın.

Karşınıza çıkan ekranı aşağıya kaydırarak "DNS'i Ayarla" seçeneğini seçin.

"Elle" yazan seçeneğe tıklayarak açılan ekstra bölümden "Sunucu Ekle" seçeneğine tıklayın ve "1.1.1.1" yazın. Diğer DNS bilgisini silmeyi unutmayın.

Android kullanıcıları ise "8.8.8.8" ve "8.8.4.4" olarak iki DNS sunucusu ekleyerek Instagrama erişebilirler. Bu yöntem her iki işletim sisteminde de çalışıyor.

Son olarak Wifi bağlantınızı kapatıp açın ve Instagram'ı kullanmaya başlayabilirsiniz.

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Wi-Fi bağlantısını kapatıp açtıktan sonra sorunsuz bir şekilde Instagram'a giriş yapabileceksiniz. Ancak bu yöntem Superonline ve Superonline altyapısı kullanan diğer internet servis sağlayıcılarında çalışmıyor.

VPN birçok açıdan daha güvenli olarak görülse de VPN servis sağlayıcısında yaşanan teknik sorun, güvenlik açığı veya siber saldırı banka, sosyal medya hesapları ve ev adresiniz gibi kişisel bilgilerinizin dolandırıcıların eline geçmesine neden olabilir.

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VPN uygulaması indirmeden 10 saniyede Instagrama nasıl girilir?