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    Anlık Bildirim

    VPN uygulaması indirmeden 10 saniyede Instagrama nasıl girilir?

    BTK tarafından dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'a erişim engeli getirildi. Erişim engelinin ardından Instagram'a VPN'siz giriş yöntemi belli oldu.
    VPN uygulaması indirmeden 10 saniyede Instagrama nasıl girilir? Tam Boyutta Gör
    VPN kullanmadan Instagram'a giriş yapmak için kullanıcıların DNS adresini değiştirmeleri gerekiyor. DNS adresini değiştirmek için kullanıcıların şu adımları takip etmeleri gerekiyor:

    Birçok kullanıcı DNS ayarı sonrası Instagram'a girebiliyor

    • Ayarlar menüsüne giriş yapın.
    • Wi-Fi seçeneğini seçerek bağlı olduğunuz ağın yanındaki yuvarlak içindeki "i" harfine tıklayın.
    • Karşınıza çıkan ekranı aşağıya kaydırarak "DNS'i Ayarla" seçeneğini seçin.
    • "Elle" yazan seçeneğe tıklayarak açılan ekstra bölümden "Sunucu Ekle" seçeneğine tıklayın ve "1.1.1.1" yazın. Diğer DNS bilgisini silmeyi unutmayın.
    • Android kullanıcıları ise "8.8.8.8" ve "8.8.4.4" olarak iki DNS sunucusu ekleyerek Instagrama erişebilirler. Bu yöntem her iki işletim sisteminde de çalışıyor.
    • Son olarak Wifi bağlantınızı kapatıp açın ve Instagram'ı kullanmaya başlayabilirsiniz.

    Wi-Fi bağlantısını kapatıp açtıktan sonra sorunsuz bir şekilde Instagram'a giriş yapabileceksiniz. Ancak bu yöntem Superonline ve Superonline altyapısı kullanan diğer internet servis sağlayıcılarında çalışmıyor.

    VPN birçok açıdan daha güvenli olarak görülse de VPN servis sağlayıcısında yaşanan teknik sorun, güvenlik açığı veya siber saldırı banka, sosyal medya hesapları ve ev adresiniz gibi kişisel bilgilerinizin dolandırıcıların eline geçmesine neden olabilir.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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