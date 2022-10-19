Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Walmart CTO’su: "Yakında kripto paralarla ödeme yapılabilecek"

    ABD'nin en büyük perakende şirketlerinden Wallmart'ın CTO'su, kripto paralar hakkında açıklama yaptı. Yakında kripto paralarla ödeme yapılabileceğini söyledi.   
    Oy Ver

    Walmart CTO’su: 'Yakında kripto paralarla ödeme yapılabilecek' Tam Boyutta Gör

    Kısa bir süre önce Yahoo Finance‘in düzenlediği etkinlikte konuşan Walmart’ın CTO’su Suresh Kumar, ABD’li perakende devi Walmart’ın kripto paralara sıcak baktığını belirtti. 

    Şirketin bu teknolojiye olumlu yaklaştığını aktaran CTO, kripto paraların küresel anlamda da benimseneceğini iddia etti. CTO’ya göre, müşteriler yakın gelecekte sanal ve fiziksel ürünler için kripto paralar ile ödeme yapabilecek.

    Çıkan son haberlere göre; Walmart’ın CTO’su Suresh Kumar da kriptonun geleceğine inanan isimlerden olduğunu gösterdi. Kumar’a göre kripto, ödeme sistemlerinin geleceğine önemli rol oynuyor.

    Geçtiğimiz ay Roblox ile ortaklaşa yaptığı çalışma ile metaverse teknolojisine adım atan şirket, Walmart Land'in tanıtımını gerçekleştirmişti. Kripto para birimlerine de yakınlık sergileyen şirketin, kripto para birimlerini yakın gelecekte ödeme aracı olarak kullanacağı da iddia ediliyor. 

    Bu gelişim ve potansiyele değinen Kumar, şu detaylara da yer verdi:

    “Müşterilerin kolayca işlem yapıp, satın alabilmelerini ve bundan nasıl değer elde edebileceklerini sorunsuz bir şekilde başardığımızdan emin olmak istiyoruz. İşte tam da bu noktada bence birçok farklı ödeme seçenekleri sunulmaya başlayacak”
     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu yaptı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP14 Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP14 Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız