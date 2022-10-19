Walmart CTO’su: "Yakında kripto paralarla ödeme yapılabilecek"

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Kısa bir süre önce Yahoo Finance‘in düzenlediği etkinlikte konuşan Walmart’ın CTO’su Suresh Kumar, ABD’li perakende devi Walmart’ın kripto paralara sıcak baktığını belirtti.

Şirketin bu teknolojiye olumlu yaklaştığını aktaran CTO, kripto paraların küresel anlamda da benimseneceğini iddia etti. CTO’ya göre, müşteriler yakın gelecekte sanal ve fiziksel ürünler için kripto paralar ile ödeme yapabilecek.

Çıkan son haberlere göre; Walmart’ın CTO’su Suresh Kumar da kriptonun geleceğine inanan isimlerden olduğunu gösterdi. Kumar’a göre kripto, ödeme sistemlerinin geleceğine önemli rol oynuyor.

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Geçtiğimiz ay Roblox ile ortaklaşa yaptığı çalışma ile metaverse teknolojisine adım atan şirket, Walmart Land'in tanıtımını gerçekleştirmişti. Kripto para birimlerine de yakınlık sergileyen şirketin, kripto para birimlerini yakın gelecekte ödeme aracı olarak kullanacağı da iddia ediliyor.

Bu gelişim ve potansiyele değinen Kumar, şu detaylara da yer verdi:

“Müşterilerin kolayca işlem yapıp, satın alabilmelerini ve bundan nasıl değer elde edebileceklerini sorunsuz bir şekilde başardığımızdan emin olmak istiyoruz. İşte tam da bu noktada bence birçok farklı ödeme seçenekleri sunulmaya başlayacak”



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