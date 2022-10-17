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    Mastercard, bankaların kripto para ticareti yapmasına yardımcı olacak

    Mastercard, bankalarla iş birliği yaparak kitlelerin kripto paralara daha kolay erişim sağlamasını hedefliyor. Bankalar, müşterilere kripto para alım satım hizmeti sunabilecek.
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    Mastercard, bankalar için kripto para hizmeti sunuyor Tam Boyutta Gör

    Son dönemde birçok şirket kripto para birimleri ile yakından ilgileniyor. Özellikle ödeme devi Mastercard kripto para sektörü ile ilgili olarak yaptığı çalışmalar ile dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak Mastercard, bankaların kripto para alım satım hizmetleri sunmasına yardımcı olacak. Mastercard, PayPal tarafından kullanılan kripto ticaret platformu Paxos ile bankalar arasında bir köprü görevi görecek.

    Hizmet, gelecek yılın ilk çeyreğinde pilot çalışma olarak kullanıma sunulacak. Ardından daha fazla bölgeye yayılması için çalışmalar artırılacak. Şu ana kadar hangi bankaların bu sisteme kaydolduğu belirtilmedi. 

    Mastercard’ın dijital baş sorumlusu Jorn Lambert, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı: 

    “Kripto ile ilgilenen çok sayıda tüketici var ancak bazı insanlar için biraz korkutucu görünüyor. Bu hizmetler finansal kurumları tarafından sunulsaydı çok daha fazla güvende hissedecekti. Kripto endüstrisinin, finans endüstrisini kucaklamadan ana akım olacağına inanmak zor.”

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    rayonrx 2 gün önce

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    slamdunk393 3 gün önce

    şu araba için ölmeye hazırım

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