Watchmen'in animasyon filminden yeni fragman

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en iyi çizgi-romanlarından biri olarak kabul edilen Watchmen, çok yakında yeni bir uyarlama ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Daha önce Zack Snyder tarafından live-action bir filme uyarlanan, daha sonra ise epey özgün bir dizi uyarlaması çekilen Watchmen, bu kez de bir animasyon filme uyarlandı.

Alan Moore'un efsanevi çizgi-romanına çok daha sadık bir uyarlama olacağı söylenen bu animasyon film, iki parça hâlinde yayınlanacak. Watchmen - Chapter 1 adını taşıyan ilk kısım, önümüzdeki ay izleyici ile buluşacak. 13 Ağustos'ta öde-izle servislerinde yayınlanacak olan film için tanıtım çalışmalarını sürdüren Warner Bros., bugün filmden yeni bir fragman daha yayınladı.

Filmden yayınlanan ilk fragman her iki kısma birden odaklanırken, bu yeni fragman sadece Chapter 1'a, yani 13 Ağustos'ta yayınlanacak ilk kısma odaklanıyor.

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Watchmen Animasyon Filminin Seslendirme Kadrosu Açıklandı

Öte yandan filmin seslendirme kadrosunda yer alan isimler de açıklandı. Watchmen animasyon filminin seslendirme kadrosunda Matthew Rhys (The Americans), Katee Sackhoff (Battlestar Galactica, The Mandalorian), Titus Welliver (Bosch), Adrienne Barbeau, Kelly Hu gibi isimler yer alıyor.

R reytingi, yani 18+ yaş sınırı alan bu animasyon filmden şu ana kadar yayınlanan fragmanlar, bazı sahnelerin çizgi-roman panellerinden birebir alındığını gösteriyor. Bu da filmden beklentileri yükseltiyor.

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