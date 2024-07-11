Watchmen'in animasyon filminden yeni fragman

Alan Moore'un efsanevi çizgi-romanına çok daha sadık bir uyarlama olacağı söylenen bu animasyon film, iki parça hâlinde yayınlanacak. Watchmen - Chapter 1 adını taşıyan ilk kısım, önümüzdeki ay izleyici ile buluşacak. 13 Ağustos'ta öde-izle servislerinde yayınlanacak olan film için tanıtım çalışmalarını sürdüren Warner Bros., bugün filmden yeni bir fragman daha yayınladı.
Filmden yayınlanan ilk fragman her iki kısma birden odaklanırken, bu yeni fragman sadece Chapter 1'a, yani 13 Ağustos'ta yayınlanacak ilk kısma odaklanıyor.
Watchmen Animasyon Filminin Seslendirme Kadrosu Açıklandı
Öte yandan filmin seslendirme kadrosunda yer alan isimler de açıklandı. Watchmen animasyon filminin seslendirme kadrosunda Matthew Rhys (The Americans), Katee Sackhoff (Battlestar Galactica, The Mandalorian), Titus Welliver (Bosch), Adrienne Barbeau, Kelly Hu gibi isimler yer alıyor.
R reytingi, yani 18+ yaş sınırı alan bu animasyon filmden şu ana kadar yayınlanan fragmanlar, bazı sahnelerin çizgi-roman panellerinden birebir alındığını gösteriyor. Bu da filmden beklentileri yükseltiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.