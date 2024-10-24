Severance'ın 2. sezonundan yeni fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bilim-kurgu dizisi Severance, 2022 yılında ekrana gelen ilk sezonuyla hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini kazandı ve Apple TV+'ın bugüne kadarki en başarılı işlerinden birine dönüştü. Bu başarısını ödüllerle de taçlandıran dizi, çok yakında 2. sezonuyla geri dönecek. Severance'ın heyecanla beklenen 2. sezonu, 17 Ocak'ta başlayacak.

Yayın tarihi yaklaşan yeni sezon için tanıtım çalışmalarına başlayan Apple TV+, 2. sezondan yeni bir fragman yayınladı.

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Severance 2. Sezon, 17 Ocak'ta Başlayacak

Dan Erickson'ın yaratıcısı olduğu Severance, tartışmalı bir teknoloji sayesinde insanların bilincini ikiye bölerek iş hayatı ile özel hayatı arasına duvar ördüğü bir dünyada geçiyor. Bu teknoloji insanların İşteyken özel hayatı hakkında herhangi bir şey hatırlamamasını, işten çıktığında ise ofiste yaşananları tamamen unutmasını sağlıyor. Pek çok suistimale kapı aralayan bu durum, varoluşsal sancıları da beraberinde getiriyor.

İlk sezonda etkileyici bir iş ortaya koyan Ben Stiller'ın yönetmen olarak geri döndüğü 2. sezon, hikâyeyi kaldığı yerden devam ettirecek. Adam Scott, Britt Lower, John Turturo, Zack Cherry, Christopher Walken ve Patricia Arquette'in ilk sezondaki rolleriyle geri döneceği 2. sezonda oyuncu kadrosuna Gwendoline Christie, John Noble, Alia Shawkat ve Merritt Wever da dâhil olacak.

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