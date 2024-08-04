Merakla beklenen yeni X-Men filminin çekim tarihi belli oldu

Kuzey Amerika'daki film prodüksiyonlarını takip edip sektörle paylaşan Production Weekly'nin yayınladığı son bülten, yeni X-Men filminin çekimlerine 2025'in sonlarına doğru başlanacağını ortaya çıkardı. Böylece birkaç hafta önce ortaya çıkan söylenti de doğrulanmış oldu.
Yeni X-Men Filmi Muhtemelen 2027'de Çıkacak
Öte yandan Disney, bu hafta vizyon takvimine ismini açıklamadığı iki yeni Marvel filmi daha ekledi. Bu filmlerden ilkinin 23 Temmuz 2027'de, ikincisinin ise 5 Kasım 2027'de vizyona gireceği açıklandı. Üst üste gelen bu iki haberi birlikte ele alınca, bu iki vizyon tarihinden birinin yeni X-Men filmine ait olma ihtimali epey yüksek görünüyor.
Yeni X-Men filmini kimin yöneteceği henüz belli değil. Ancak senaryoyu kimin yazdığını biliyoruz. Marvel, bu önemli projeyi Michael Lesslie'ye emanet etti. Son olarak The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes'e imza atan Michael Lesslie'nin filmografisinde Macbeth, Assassin's Creed ve The Little Drummer Girl gibi yapımlar bulunuyor. Filmin yönetmeninin de yakında netlik kazanacağı düşünülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.