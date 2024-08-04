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    Merakla beklenen yeni X-Men filminin çekim tarihi belli oldu

    Marvel Sinematik Evreni'nin parçası olacak yeni X-Men filmi nihayet şekillenmeye başlıyor. Merakla beklenen filmin çekimlerine ne zaman başlanacağı ve muhtemel vizyon tarihi belli oldu.
    Yeni X-Men filminin çekim tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Disney 2019 yılında Fox'u satın aldığında X-Men serisinin film hakları yeniden Marvel'a geçmiş, bu da Marvel hayranlarını epey heyecanlandırmıştı. Çünkü stüdyonun X-Men'i bir an önce Marvel Sinematik Evreni'ne dâhil edeceği düşünülüyordu. Ancak öyle olmadı. Fox anlaşmasının üzerinden beş yıl geçmiş olmasına rağmen henüz X-Men filmi için bir vizyon tarihi bile açıklanmadı. Ne var ki uzun süredir beklenen yeni X-Men filmi, nihayet şekillenmeye başlıyor.

    Kuzey Amerika'daki film prodüksiyonlarını takip edip sektörle paylaşan Production Weekly'nin yayınladığı son bülten, yeni X-Men filminin çekimlerine 2025'in sonlarına doğru başlanacağını ortaya çıkardı. Böylece birkaç hafta önce ortaya çıkan söylenti de doğrulanmış oldu.

    Yeni X-Men Filmi Muhtemelen 2027'de Çıkacak

    Öte yandan Disney, bu hafta vizyon takvimine ismini açıklamadığı iki yeni Marvel filmi daha ekledi. Bu filmlerden ilkinin 23 Temmuz 2027'de, ikincisinin ise 5 Kasım 2027'de vizyona gireceği açıklandı. Üst üste gelen bu iki haberi birlikte ele alınca, bu iki vizyon tarihinden birinin yeni X-Men filmine ait olma ihtimali epey yüksek görünüyor.

    Yeni X-Men filmini kimin yöneteceği henüz belli değil. Ancak senaryoyu kimin yazdığını biliyoruz. Marvel, bu önemli projeyi Michael Lesslie'ye emanet etti. Son olarak The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes'e imza atan Michael Lesslie'nin filmografisinde Macbeth, Assassin's Creed ve The Little Drummer Girl gibi yapımlar bulunuyor. Filmin yönetmeninin de yakında netlik kazanacağı düşünülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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