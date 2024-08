Merakla beklenen yeni X-Men filminin çekim tarihi belli oldu

Tam Boyutta Gör Disney 2019 yılında Fox'u satın aldığında X-Men serisinin film hakları yeniden Marvel'a geçmiş, bu da Marvel hayranlarını epey heyecanlandırmıştı. Çünkü stüdyonun X-Men'i bir an önce Marvel Sinematik Evreni'ne dâhil edeceği düşünülüyordu. Ancak öyle olmadı. Fox anlaşmasının üzerinden beş yıl geçmiş olmasına rağmen henüz X-Men filmi için bir vizyon tarihi bile açıklanmadı. Ne var ki uzun süredir beklenen yeni X-Men filmi, nihayet şekillenmeye başlıyor.

Kuzey Amerika'daki film prodüksiyonlarını takip edip sektörle paylaşan Production Weekly'nin yayınladığı son bülten, yeni X-Men filminin çekimlerine 2025'in sonlarına doğru başlanacağını ortaya çıkardı. Böylece birkaç hafta önce ortaya çıkan söylenti de doğrulanmış oldu.

Yeni Star Wars dizisi rafa kaldırıldı 18 sa. önce eklendi

Yeni X-Men Filmi Muhtemelen 2027'de Çıkacak

Öte yandan Disney, bu hafta vizyon takvimine ismini açıklamadığı iki yeni Marvel filmi daha ekledi. Bu filmlerden ilkinin 23 Temmuz 2027'de, ikincisinin ise 5 Kasım 2027'de vizyona gireceği açıklandı. Üst üste gelen bu iki haberi birlikte ele alınca, bu iki vizyon tarihinden birinin yeni X-Men filmine ait olma ihtimali epey yüksek görünüyor.

Yeni X-Men filmini kimin yöneteceği henüz belli değil. Ancak senaryoyu kimin yazdığını biliyoruz. Marvel, bu önemli projeyi Michael Lesslie'ye emanet etti. Son olarak The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes'e imza atan Michael Lesslie'nin filmografisinde Macbeth, Assassin's Creed ve The Little Drummer Girl gibi yapımlar bulunuyor. Filmin yönetmeninin de yakında netlik kazanacağı düşünülüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.