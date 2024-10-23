The Penguin her bölümde izleyici sayısını biraz daha arttırıyor

Penguin'in asıl başarısı ise sonraki haftalarda geldi. Pek çok dizi sezon ilerledikçe izleyici kaybederken, The Penguin her bölümde izleyici sayısını biraz daha arttırdı.
The Penguin, İzleyici Sayısını Neredeyse Yüzde 40 Arttırdı
Dizinin ilk bölümü, yayınlandığı gün ABD'de 1.3 milyon izleyiciye ulaşmıştı. İkinci bölümde bu sayı 1.7 milyona çıktı. Her hafta biraz daha artan izleyici sayısı, bu hafta yayınlanan beşinci bölümle birlikte 1.8 milyona ulaştı.
Tabii bu sadece diziyi yayınlandığı gün ABD'de izleyenlerin sayısı. Global pazardaki izlenme rakamları hesaba katılıp, sonraki günlerde gelen izlenme rakamları da eklendiğinde bu sayı çok daha yukarı çıkıyor. Nitekim HBO, dizinin ilk bölümünün şu ana kadar 14 milyon izleyici çektiğini açıkladı. Ancak burada asıl önemli olan rakamlardaki artış. Dizinin beşinci bölümünün ilk bölümünden neredeyse yüzde 40 daha fazla izleyici çekmiş olması, olumlu yorumların izlenme rakamlarına yansıdığını gösteriyor.
The Penguin, The Batman filminde anlatılan olayların hemen sonrasında geçiyor. Dizi, Gotham'ın suç imparatorluğunun başındaki isim olan Carmine Falcone'un öldürülmesinin ardından yeraltı dünyasının kontrolünü ele geçirmek için harekete geçen Penguin'in Gotham'daki yükselişini konu alıyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda Colin Farrell'a Cristin Milioti, Michael Zegen, Clancy Brown, Michael Kelly, Carmen Ejogo ve Emily Meade eşlik ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)