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    The Penguin her bölümde izleyici sayısını biraz daha arttırıyor

    İzleyiciler tarafından beğeniyle karşılanan The Penguin dizisi, izlenme rakamlarıyla HBO'nun yüzünü güldürüyor. Dizi, her bölümde bir öncekinden daha fazla izleyici çekiyor.
    The Penguin dizisinden büyük başarı Tam Boyutta Gör
    2022 yapımı The Batman ile aynı evrende geçen The Penguin dizisi, 19 Eylül'de ekranlardaki yolculuğuna başladı. ABD'de HBO ve MAX'te eşzamanlı olarak yayınlanan dizi, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Bu da dizinin daha ilk bölümden geniş bir kitleye ulaşmasını sağladı.

    Penguin'in asıl başarısı ise sonraki haftalarda geldi. Pek çok dizi sezon ilerledikçe izleyici kaybederken, The Penguin her bölümde izleyici sayısını biraz daha arttırdı.

    The Penguin, İzleyici Sayısını Neredeyse Yüzde 40 Arttırdı

    Dizinin ilk bölümü, yayınlandığı gün ABD'de 1.3 milyon izleyiciye ulaşmıştı. İkinci bölümde bu sayı 1.7 milyona çıktı. Her hafta biraz daha artan izleyici sayısı, bu hafta yayınlanan beşinci bölümle birlikte 1.8 milyona ulaştı.

    Tabii bu sadece diziyi yayınlandığı gün ABD'de izleyenlerin sayısı. Global pazardaki izlenme rakamları hesaba katılıp, sonraki günlerde gelen izlenme rakamları da eklendiğinde bu sayı çok daha yukarı çıkıyor. Nitekim HBO, dizinin ilk bölümünün şu ana kadar 14 milyon izleyici çektiğini açıkladı. Ancak burada asıl önemli olan rakamlardaki artış. Dizinin beşinci bölümünün ilk bölümünden neredeyse yüzde 40 daha fazla izleyici çekmiş olması, olumlu yorumların izlenme rakamlarına yansıdığını gösteriyor.

    The Penguin, The Batman filminde anlatılan olayların hemen sonrasında geçiyor. Dizi, Gotham'ın suç imparatorluğunun başındaki isim olan Carmine Falcone'un öldürülmesinin ardından yeraltı dünyasının kontrolünü ele geçirmek için harekete geçen Penguin'in Gotham'daki yükselişini konu alıyor.

    Dizinin oyuncu kadrosunda Colin Farrell'a Cristin Milioti, Michael Zegen, Clancy Brown, Michael Kelly, Carmen Ejogo ve Emily Meade eşlik ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 4 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 5 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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