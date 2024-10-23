The Penguin her bölümde izleyici sayısını biraz daha arttırıyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 2022 yapımı The Batman ile aynı evrende geçen The Penguin dizisi, 19 Eylül'de ekranlardaki yolculuğuna başladı. ABD'de HBO ve MAX'te eşzamanlı olarak yayınlanan dizi, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Bu da dizinin daha ilk bölümden geniş bir kitleye ulaşmasını sağladı.

Penguin'in asıl başarısı ise sonraki haftalarda geldi. Pek çok dizi sezon ilerledikçe izleyici kaybederken, The Penguin her bölümde izleyici sayısını biraz daha arttırdı.

The Penguin, İzleyici Sayısını Neredeyse Yüzde 40 Arttırdı

Dizinin ilk bölümü, yayınlandığı gün ABD'de 1.3 milyon izleyiciye ulaşmıştı. İkinci bölümde bu sayı 1.7 milyona çıktı. Her hafta biraz daha artan izleyici sayısı, bu hafta yayınlanan beşinci bölümle birlikte 1.8 milyona ulaştı.

Tabii bu sadece diziyi yayınlandığı gün ABD'de izleyenlerin sayısı. Global pazardaki izlenme rakamları hesaba katılıp, sonraki günlerde gelen izlenme rakamları da eklendiğinde bu sayı çok daha yukarı çıkıyor. Nitekim HBO, dizinin ilk bölümünün şu ana kadar 14 milyon izleyici çektiğini açıkladı. Ancak burada asıl önemli olan rakamlardaki artış. Dizinin beşinci bölümünün ilk bölümünden neredeyse yüzde 40 daha fazla izleyici çekmiş olması, olumlu yorumların izlenme rakamlarına yansıdığını gösteriyor.

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The Penguin, The Batman filminde anlatılan olayların hemen sonrasında geçiyor. Dizi, Gotham'ın suç imparatorluğunun başındaki isim olan Carmine Falcone'un öldürülmesinin ardından yeraltı dünyasının kontrolünü ele geçirmek için harekete geçen Penguin'in Gotham'daki yükselişini konu alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Colin Farrell'a Cristin Milioti, Michael Zegen, Clancy Brown, Michael Kelly, Carmen Ejogo ve Emily Meade eşlik ediyor.

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