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    Predator serisinde büyük sürpriz; İki film birden geliyor

    Önümüzdeki yıl izleyicilerle buluşacak tek Predator filmi Badlands olmayacak. 20th Century Studios, önümüzdeki yıl bir değil, iki Predator filminin çıkacağını duyurdu.   
    2025'te iki Predator filmi birden geliyor Tam Boyutta Gör
    20th Century Studios'un başındaki isim olan Steve Asbell, bu hafta The Hollywood Reporter'a verdiği röportajda stüdyonun gelecek planlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Alien: Romulus'un devam filminin çekileceğini ve yeni Maymunlar Cehennemi filminin 2027'de çıkacağını açıklayan Asbell'in belki de en dikkat çekici açıklaması ise Predator serisiyle ilgili oldu. Asbell, önümüzdeki yıl bir değil, iki Predator filminin çekileceğini açıkladı.

    Beğeniyle karşılanan Prey'in yakaladığı başarının ardından filmin yönetmeni Dan Trachenberg ile bir toplantı yaptıklarını söyleyen Asbell, Trachenberg'in Prey 2 çekmek istemediğini, ama Predator serisini devam ettirmek için pek çok farklı fikir sunduğunu söylüyor. Bu fikirler 20th Century Studios yönetimini öyle etkilemiş ki stüdyo bunlardan iki tanesine aynı anda yeşil ışık yakmış. Her ikisini de Dan Trachtenberg'in yönettiği bu filmlerin ikisi de 2025'te izleyicilerle buluşacak.

    Predator: Badlands'in Yanı Sıra Bir Predator Filmi Daha Geliyor

    Bu iki filmden birinin Predator: Badlands olacağını biliyoruz. Geçtiğimiz yıl resmi olarak duyurulan bu filmin çekimlerine ağustos ayında Yeni Zelanda'da başlanmıştı. Dan Trachtenberg'in yönettiği bu filmin başrolünde genç oyuncu Elle Fanning yer alıyor. Fanning, filmde ikiz kardeşlere hayat veriyor.

    Yine Dan Trachtenberg'in yönettiği ikinci film hakkında ise hiçbir şey bilinmiyor. Çünkü 20th Century Studios bu filmi tam bir sır perdesi ardında hazırladı. Öyle ki Steve Asbell'in dünkü açıklamasına kadar bu filmin varlığından bile habersizdik.

    Asbell, bu filme dair herhangi bir detay paylaşmadı. Ancak Asbell'in kullandığı ifadeler, bunun bir animasyon film olabileceğini düşündürüyor.

    Predator serisini yeniden canlandıran Prey, vizyona girmemiş ve doğrudan Hulu platformunda yayınlanmıştı. Prey'in başarısından cesaret alan Badlands ise sinemalarda gösterime girecek. İkinci filmin akıbeti henüz belli değil ama onun Hulu'da yayınlanma ihtimali daha yüksek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 6 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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