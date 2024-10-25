Predator serisinde büyük sürpriz; İki film birden geliyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 20th Century Studios'un başındaki isim olan Steve Asbell, bu hafta The Hollywood Reporter'a verdiği röportajda stüdyonun gelecek planlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Alien: Romulus'un devam filminin çekileceğini ve yeni Maymunlar Cehennemi filminin 2027'de çıkacağını açıklayan Asbell'in belki de en dikkat çekici açıklaması ise Predator serisiyle ilgili oldu. Asbell, önümüzdeki yıl bir değil, iki Predator filminin çekileceğini açıkladı.

Beğeniyle karşılanan Prey'in yakaladığı başarının ardından filmin yönetmeni Dan Trachenberg ile bir toplantı yaptıklarını söyleyen Asbell, Trachenberg'in Prey 2 çekmek istemediğini, ama Predator serisini devam ettirmek için pek çok farklı fikir sunduğunu söylüyor. Bu fikirler 20th Century Studios yönetimini öyle etkilemiş ki stüdyo bunlardan iki tanesine aynı anda yeşil ışık yakmış. Her ikisini de Dan Trachtenberg'in yönettiği bu filmlerin ikisi de 2025'te izleyicilerle buluşacak.

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Predator: Badlands'in Yanı Sıra Bir Predator Filmi Daha Geliyor

Bu iki filmden birinin Predator: Badlands olacağını biliyoruz. Geçtiğimiz yıl resmi olarak duyurulan bu filmin çekimlerine ağustos ayında Yeni Zelanda'da başlanmıştı. Dan Trachtenberg'in yönettiği bu filmin başrolünde genç oyuncu Elle Fanning yer alıyor. Fanning, filmde ikiz kardeşlere hayat veriyor.

Yine Dan Trachtenberg'in yönettiği ikinci film hakkında ise hiçbir şey bilinmiyor. Çünkü 20th Century Studios bu filmi tam bir sır perdesi ardında hazırladı. Öyle ki Steve Asbell'in dünkü açıklamasına kadar bu filmin varlığından bile habersizdik.

Asbell, bu filme dair herhangi bir detay paylaşmadı. Ancak Asbell'in kullandığı ifadeler, bunun bir animasyon film olabileceğini düşündürüyor.

Predator serisini yeniden canlandıran Prey, vizyona girmemiş ve doğrudan Hulu platformunda yayınlanmıştı. Prey'in başarısından cesaret alan Badlands ise sinemalarda gösterime girecek. İkinci filmin akıbeti henüz belli değil ama onun Hulu'da yayınlanma ihtimali daha yüksek.

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