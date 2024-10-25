Predator serisinde büyük sürpriz; İki film birden geliyor

Beğeniyle karşılanan Prey'in yakaladığı başarının ardından filmin yönetmeni Dan Trachenberg ile bir toplantı yaptıklarını söyleyen Asbell, Trachenberg'in Prey 2 çekmek istemediğini, ama Predator serisini devam ettirmek için pek çok farklı fikir sunduğunu söylüyor. Bu fikirler 20th Century Studios yönetimini öyle etkilemiş ki stüdyo bunlardan iki tanesine aynı anda yeşil ışık yakmış. Her ikisini de Dan Trachtenberg'in yönettiği bu filmlerin ikisi de 2025'te izleyicilerle buluşacak.
Predator: Badlands'in Yanı Sıra Bir Predator Filmi Daha Geliyor
Bu iki filmden birinin Predator: Badlands olacağını biliyoruz. Geçtiğimiz yıl resmi olarak duyurulan bu filmin çekimlerine ağustos ayında Yeni Zelanda'da başlanmıştı. Dan Trachtenberg'in yönettiği bu filmin başrolünde genç oyuncu Elle Fanning yer alıyor. Fanning, filmde ikiz kardeşlere hayat veriyor.
Yine Dan Trachtenberg'in yönettiği ikinci film hakkında ise hiçbir şey bilinmiyor. Çünkü 20th Century Studios bu filmi tam bir sır perdesi ardında hazırladı. Öyle ki Steve Asbell'in dünkü açıklamasına kadar bu filmin varlığından bile habersizdik.
Asbell, bu filme dair herhangi bir detay paylaşmadı. Ancak Asbell'in kullandığı ifadeler, bunun bir animasyon film olabileceğini düşündürüyor.
Predator serisini yeniden canlandıran Prey, vizyona girmemiş ve doğrudan Hulu platformunda yayınlanmıştı. Prey'in başarısından cesaret alan Badlands ise sinemalarda gösterime girecek. İkinci filmin akıbeti henüz belli değil ama onun Hulu'da yayınlanma ihtimali daha yüksek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu