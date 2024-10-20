Aynı anda iki farklı Yüzüklerin Efendisi filmi hazırlanıyor

Ne var ki yeni bilgiler geldikçe ilginç bir detay da ortaya çıkmaya başladı. Ian McKellen ve Orlando Bloom gibi oyuncular, birden fazla Yüzüklerin Efendisi filminde rol almaları için teklif aldıklarını söylüyorlardı. Bu da The Hunt for Gollum'un iki parçaya bölünebileceği şeklinde yorumlandı. Ancak bu iddia, dün senarist Philippa Boyens tarafından yalanlandı.
İkinci Yüzüklerin Efendisi Filminde de Tanıdık Karakterler Yer Alacak
Ian McKellen'ın açıklamaları sonrası oluşan kafa karışıklığına açıklık getiren Philippa Boyens, The Hunf tof Gollum'un tek bir film olacağını ve kesinlikle iki filme bölünmeyeceğini açıkladı. Oyunculara birden fazla film için teklif götürülmesinin sebebi ise, aynı anda iki Yüzüklerin Efendisi filminin birden yazılıyor olması.
Philippa Boyens, şu anda iki yeni Yüzüklerin Efendisi filminin hikâyesini şekillendirmekte olduklarını açıkladı. Bunlardan ilki The Hunt for Gollum; İkincisi ise henüz duyurulmamış farklı bir film. Boyens, her iki filmde de orijinal üçlemeden tanıdığımız karakterleri göreceğimizi söylüyor. Boyens'ın açıklamalarına bakılırsa özellikle Gandalf bu filmlerin önemli bir parçası olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)