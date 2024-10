Aynı anda iki farklı Yüzüklerin Efendisi filmi hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Warner Bros. Discovery, mayıs ayında bir açıklama yaparak, yeni Yüzüklerin Efendisi filmlerinin çekileceğini, bunlardan ilkinin ise The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum olacağını duyurdu. Sonraki aylarda ortaya çıkan bilgiler ise, bu filmde orijinal üçlemeden tanıdığımız bazı karakterlerin de yer alacağını, hem de bu karakterlere yine aynı oyuncuların hayat vereceğini ortaya çıkardı.

Ne var ki yeni bilgiler geldikçe ilginç bir detay da ortaya çıkmaya başladı. Ian McKellen ve Orlando Bloom gibi oyuncular, birden fazla Yüzüklerin Efendisi filminde rol almaları için teklif aldıklarını söylüyorlardı. Bu da The Hunt for Gollum'un iki parçaya bölünebileceği şeklinde yorumlandı. Ancak bu iddia, dün senarist Philippa Boyens tarafından yalanlandı.

İkinci Yüzüklerin Efendisi Filminde de Tanıdık Karakterler Yer Alacak

Ian McKellen'ın açıklamaları sonrası oluşan kafa karışıklığına açıklık getiren Philippa Boyens, The Hunf tof Gollum'un tek bir film olacağını ve kesinlikle iki filme bölünmeyeceğini açıkladı. Oyunculara birden fazla film için teklif götürülmesinin sebebi ise, aynı anda iki Yüzüklerin Efendisi filminin birden yazılıyor olması.

Philippa Boyens, şu anda iki yeni Yüzüklerin Efendisi filminin hikâyesini şekillendirmekte olduklarını açıkladı. Bunlardan ilki The Hunt for Gollum; İkincisi ise henüz duyurulmamış farklı bir film. Boyens, her iki filmde de orijinal üçlemeden tanıdığımız karakterleri göreceğimizi söylüyor. Boyens'ın açıklamalarına bakılırsa özellikle Gandalf bu filmlerin önemli bir parçası olacak.

