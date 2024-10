Tom Holland, Christopher Nolan'ın yeni filminde rol alacak

Tam Boyutta Gör Christopher Nolan'ın bu ayın başında resmi olarak duyurulan yeni filmi yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Nolan yeni filmini bir sır perdesi ardında hazırladığı için filmin konusu ya da türü hakkında hiçbir şey bilinmiyor ama oyuncu kadrosuna dair ilk bilgiler gelmeye başladı.

Hatırlarsanız ilk duyuru geldiğinde, başrolde yer alması için Matt Damon ile görüşüldüğü söyleniyordu. Matt Damon'ın projede yer alacağı artık kesinleşirken, ona eşlik edecek ilk isim de belli oldu. Filmin başrollerinde Matt Damon'a Tom Holland eşlik edecek. Örümcek-Adam rolüyle ünlenen Holland'ın filmografisinde The Devil All the Time, Uncharted, The Lost City of Z gibi yapımlar bulunuyor.

The Hunt for Gollum iki filme bölünmeyecek 2 gün önce eklendi

Christopher Nolan'ın Yeni Filmi 2026 Yazında Çıkacak

Nolan'ın daha önce Oppenheimer'da da birlikte çalıştığı Universal'ın çatısı altında hazırladığı bu yeni film, 17 Temmuz 2026'da vizyona girecek. Filmin çekimlerine önümüzdeki yılın ilk aylarında başlanması bekleniyor. Bu yüzden önümüzdeki günlerde oyuncu kadrosunun geri kalanı da belli olacaktır.

Christopher Nolan'ın yeni filminin konusu ve türü hakkında pek çok farklı söylenti var. Farklı kaynaklardan farklı farklı bilgiler geliyor. Kimisi bunun 1920'lerde geçen bir vampir filmi olacağını söylerken, kimisi Nolan'ın bir casus filmi hazırladığını söylüyor. Bu kafa karışıklığının bilinçli olarak yaratıldığı, Nolan ve Universal'ın sızıntıların önüne geçmek için bilerek yanlış bilgi yaydığı düşünülüyor. Bu yüzden resmi bir açıklama gelene kadar filmin konusu netlik kazanmayabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.