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    Anlık Bildirim

    Tom Holland, Christopher Nolan'ın yeni filminde rol alacak

    Christopher Nolan'ın kısa süre önce duyurulan yeni filminin oyuncu kadrosu şekillenmeye başlıyor. Matt Damon'ın başrolünü üstleneceği filme katılan son isim Tom Holland oldu.
    Tom Holland, yeni Nolan filminde rol alacak Tam Boyutta Gör
    Christopher Nolan'ın bu ayın başında resmi olarak duyurulan yeni filmi yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Nolan yeni filmini bir sır perdesi ardında hazırladığı için filmin konusu ya da türü hakkında hiçbir şey bilinmiyor ama oyuncu kadrosuna dair ilk bilgiler gelmeye başladı.

    Hatırlarsanız ilk duyuru geldiğinde, başrolde yer alması için Matt Damon ile görüşüldüğü söyleniyordu. Matt Damon'ın projede yer alacağı artık kesinleşirken, ona eşlik edecek ilk isim de belli oldu. Filmin başrollerinde Matt Damon'a Tom Holland eşlik edecek. Örümcek-Adam rolüyle ünlenen Holland'ın filmografisinde The Devil All the Time, Uncharted, The Lost City of Z gibi yapımlar bulunuyor.

    Christopher Nolan'ın Yeni Filmi 2026 Yazında Çıkacak

    Nolan'ın daha önce Oppenheimer'da da birlikte çalıştığı Universal'ın çatısı altında hazırladığı bu yeni film, 17 Temmuz 2026'da vizyona girecek. Filmin çekimlerine önümüzdeki yılın ilk aylarında başlanması bekleniyor. Bu yüzden önümüzdeki günlerde oyuncu kadrosunun geri kalanı da belli olacaktır.

    Christopher Nolan'ın yeni filminin konusu ve türü hakkında pek çok farklı söylenti var. Farklı kaynaklardan farklı farklı bilgiler geliyor. Kimisi bunun 1920'lerde geçen bir vampir filmi olacağını söylerken, kimisi Nolan'ın bir casus filmi hazırladığını söylüyor. Bu kafa karışıklığının bilinçli olarak yaratıldığı, Nolan ve Universal'ın sızıntıların önüne geçmek için bilerek yanlış bilgi yaydığı düşünülüyor. Bu yüzden resmi bir açıklama gelene kadar filmin konusu netlik kazanmayabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 4 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 5 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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