Sinemada yeni dönem: Yapay zeka şirketi Runway, Act-One'ı yayınladı

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Yapay zeka videoları, ilk modellerin 2022'nin sonlarında piyasaya sürülmesinden bu yana gerçekçilik, çözünürlük, aslına uygunluk, komut istemine bağlılık (kullanıcının yazdığı metin istemine veya video açıklamasına ne kadar iyi uydukları) ve sayı bakımından inanılmaz bir yol kat etti. Ancak birçok yapay zeka video üreticisinin karşılaştığı bir sorun, yapay karakterlerdeki yüz ifadelerinin gerçekçilikten uzak ve sınırlı kalmasıydı. Bu durumu değiştiren bir yenilik ise, Runway'in tanıttığı "Act-One" özelliği oldu.

Görülmemiş bir hassasiyet

ABD merkezli yapay zeka Runway, "Act-One" adını verdiği yeni bir özellik ile yüz ifadelerini yakalamada devrim yaratıyor. Kullanıcılar, bir akıllı telefon kamerası dahil herhangi bir video kaynağından kendi yüz ifadelerini kaydedebiliyor ve bu ifadeleri yapay karakterlere aktarabiliyor. Üstelik bu işlem, daha önce görülmemiş bir hassasiyetle yapılıyor. İlgili videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.





Runway'in blog gönderisine göre, bu ücretsiz araç kademeli olarak tüm kullanıcılara sunulmaya başlandı. Ancak "Act-One" özelliğine erişim, şirketin bu yıl tanıttığı Gen-3 Alpha video üretim modeli üzerinden yapılabilecek. Bu model, metin, görüntü veya video gibi girdiler kullanarak yapay sahneler oluşturulmasını sağlıyor.

Runway'in bu yeniliği, film yapımcıları, animatörler ve oyun geliştiricileri için büyük fırsatlar sunuyor. Zira bilindiği üzere geleneksel yüz animasyonu oluşturma ve yakalama süreçleri oldukça karmaşık ve buna bağıl olarak oldukça pahalı. "Act-One" ile bu süreç oldukça sadeleşiyor. Kullanıcılar, bir temel video ile performanslarını yapay karakterlere aktarabiliyor. Bu da, karakterlerin göz teması, mikro ifadeler ve performansın tüm nüanslarını yansıtabilmesini sağlıyor.

Sinema dünyasını dönüştürebilir

Runway’in son adımı sadece teknik bir gelişme değil, aynı zamanda sinema dünyası için de çok önemli. Şirket, geçtiğimiz ay Hollywood’un önde gelen stüdyolarından Lionsgate ile anlaşma imzalayarak, stüdyonun 20.000’den fazla filmden oluşan kataloğu üzerine özel bir yapay zeka video üretim modeli geliştireceğini açıklamıştı. Bu anlaşmanın hemen ardından Act-One piyasaya sürülüyor.

Bununla birlikte Act-One'ın en güçlü yönlerinden biri, çeşitli kamera açıları ve odak uzunluklarından sinema kalitesinde, gerçekçi çıktılar sunabilmesinde yatıyor. Araç, karmaşık sahnelerde bile bir oyuncunun duygusal derinliğini ve performans tarzını aslına sadık kalarak yakalayabiliyor. Act-One aynı zamanda tek bir oyuncunun birden fazla karakteri canlandırmasına da kapı açıyor. Bu da özellikle üst düzey prodüksiyon kaynaklarının genellikle sınırlı olduğu bağımsız film prodüksiyonları için oldukça değerli.

Runway aynı zamanda diğer ürünlerinde olduğu gibi Act-One da kapsamlı bir güvenlik önlemleri paketi ile donatıyor. Firma, kamuya mal olmuş kişilerin yüz ve seslerini tespit eden araçlar kullanıyor. Ayrıca kötüye kullanım unsurları için de önlemler alındığı belirtiliyor.

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