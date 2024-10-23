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    Sinemada yeni dönem: Yapay zeka şirketi Runway, Act-One'ı yayınladı

    Sinema dünyasında tarihi bir dönüm noktasına yaklaşılıyor. Yapay zeka şirketi Runway, Act-One aracı ile yüz ifadelerini yakalamda ve başka karakterlere aktarmada olağanüstü başarı gösteriyor.

    Yapay zeka videoları, ilk modellerin 2022'nin sonlarında piyasaya sürülmesinden bu yana gerçekçilik, çözünürlük, aslına uygunluk, komut istemine bağlılık (kullanıcının yazdığı metin istemine veya video açıklamasına ne kadar iyi uydukları) ve sayı bakımından inanılmaz bir yol kat etti. Ancak birçok yapay zeka video üreticisinin karşılaştığı bir sorun, yapay karakterlerdeki yüz ifadelerinin gerçekçilikten uzak ve sınırlı kalmasıydı. Bu durumu değiştiren bir yenilik ise, Runway'in tanıttığı "Act-One" özelliği oldu.

    Görülmemiş bir hassasiyet

    ABD merkezli yapay zeka Runway, "Act-One" adını verdiği yeni bir özellik ile yüz ifadelerini yakalamada devrim yaratıyor. Kullanıcılar, bir akıllı telefon kamerası dahil herhangi bir video kaynağından kendi yüz ifadelerini kaydedebiliyor ve bu ifadeleri yapay karakterlere aktarabiliyor. Üstelik bu işlem, daha önce görülmemiş bir hassasiyetle yapılıyor. İlgili videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.



    Runway'in blog gönderisine göre, bu ücretsiz araç kademeli olarak tüm kullanıcılara sunulmaya başlandı. Ancak "Act-One" özelliğine erişim, şirketin bu yıl tanıttığı Gen-3 Alpha video üretim modeli üzerinden yapılabilecek. Bu model, metin, görüntü veya video gibi girdiler kullanarak yapay sahneler oluşturulmasını sağlıyor.

    Runway'in bu yeniliği, film yapımcıları, animatörler ve oyun geliştiricileri için büyük fırsatlar sunuyor. Zira bilindiği üzere geleneksel yüz animasyonu oluşturma ve yakalama süreçleri oldukça karmaşık ve buna bağıl olarak oldukça pahalı. "Act-One" ile bu süreç oldukça sadeleşiyor. Kullanıcılar, bir temel video ile performanslarını yapay karakterlere aktarabiliyor. Bu da, karakterlerin göz teması, mikro ifadeler ve performansın tüm nüanslarını yansıtabilmesini sağlıyor.

    Sinema dünyasını dönüştürebilir

    Runway’in son adımı sadece teknik bir gelişme değil, aynı zamanda sinema dünyası için de çok önemli. Şirket, geçtiğimiz ay Hollywood’un önde gelen stüdyolarından Lionsgate ile anlaşma imzalayarak, stüdyonun 20.000’den fazla filmden oluşan kataloğu üzerine özel bir yapay zeka video üretim modeli geliştireceğini açıklamıştı. Bu anlaşmanın hemen ardından Act-One piyasaya sürülüyor.

    Bununla birlikte Act-One'ın en güçlü yönlerinden biri, çeşitli kamera açıları ve odak uzunluklarından sinema kalitesinde, gerçekçi çıktılar sunabilmesinde yatıyor. Araç, karmaşık sahnelerde bile bir oyuncunun duygusal derinliğini ve performans tarzını aslına sadık kalarak yakalayabiliyor. Act-One aynı zamanda tek bir oyuncunun birden fazla karakteri canlandırmasına da kapı açıyor. Bu da özellikle üst düzey prodüksiyon kaynaklarının genellikle sınırlı olduğu bağımsız film prodüksiyonları için oldukça değerli.

    Runway aynı zamanda diğer ürünlerinde olduğu gibi Act-One da kapsamlı bir güvenlik önlemleri paketi ile donatıyor. Firma, kamuya mal olmuş kişilerin yüz ve seslerini tespit eden araçlar kullanıyor. Ayrıca kötüye kullanım unsurları için de önlemler alındığı belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 4 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 6 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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