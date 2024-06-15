Watchmen'in animasyon filminden ilk fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en iyi çizgi-romanlarından biri olarak kabul edilen Watchmen, uzunca bir süre ekrana uyarlanması neredeyse imkânsız olan eserlerden biri olarak görüldü. Ancak başarısız olan pek çok denemenin ardından nihayet 2009 yılında sinemaya uyarlandı. Zack Snyder'ın imzasını taşıyan bu live-aciton uyarlama, pek çok kişiyi memnun etmeyi de başardı.

Film uyarlamasının çıkışıyla birlikte popülerliği daha da artan Watchmen, şimdi yeni bir uyarlamaya daha konu oluyor. Ancak bu kez live-action değil animasyon bir film ile karşı karşıyayız.

Arcane 2. sezon fragmanı yayınlandı 4 gün önce eklendi

Watchmen Animasyon Filmi İki Parça Halinde Yayınlanacak

Bir süredir hazırlık aşamasında olan animasyon Watchmen filmi, iki parça hâlinde yayınlanacak. Warner Bros.'un MAX platformunda izleyici ile buluşması beklenen bu iki parçalık filmin ilk kısmı bu yıl, ikinci kısmı ise 2025'te yayınlanacak. Warner Bros. henüz film için resmi bir yayın tarihi paylaşmamış olsa da dün filmden ilk fragmanı yayınladı.

R reytingli, yani 18+ yaş sınırı alan bir animasyon filmi olacak Watchmen, Alan Moore'un sevilen çizgi romanının sadık bir uyarlaması olacak. Hatta fragmanlara bakılırsa bazı sahneler çizgi-roman panellerinden birebir alınmış.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.