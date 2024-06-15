Watchmen'in animasyon filminden ilk fragman yayınlandı

Film uyarlamasının çıkışıyla birlikte popülerliği daha da artan Watchmen, şimdi yeni bir uyarlamaya daha konu oluyor. Ancak bu kez live-action değil animasyon bir film ile karşı karşıyayız.
Watchmen Animasyon Filmi İki Parça Halinde Yayınlanacak
Bir süredir hazırlık aşamasında olan animasyon Watchmen filmi, iki parça hâlinde yayınlanacak. Warner Bros.'un MAX platformunda izleyici ile buluşması beklenen bu iki parçalık filmin ilk kısmı bu yıl, ikinci kısmı ise 2025'te yayınlanacak. Warner Bros. henüz film için resmi bir yayın tarihi paylaşmamış olsa da dün filmden ilk fragmanı yayınladı.
R reytingli, yani 18+ yaş sınırı alan bir animasyon filmi olacak Watchmen, Alan Moore'un sevilen çizgi romanının sadık bir uyarlaması olacak. Hatta fragmanlara bakılırsa bazı sahneler çizgi-roman panellerinden birebir alınmış.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.