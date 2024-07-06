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    Anlık Bildirim

    HBO Max, Arkham Asylum dizisini rafa kaldırdı

    HBO Max çatısı altında hazırlanan DC Comics uyarlamalarından biri olan Arkham Asylum dizisi rafa kaldırıldı. İptal edilen diziyi Antonio Campos ve Matt Reeves hazırlıyordu.
    Arkham Asylum dizisi iptal edildi Tam Boyutta Gör
    HBO Max, ya da yeni adıyla MAX çatısı altında hazırlanan DC Comics uyarlamalarından biri de Arkham Asylum dizisiydi. Adından da anlaşılacağı üzere, Batman hikâyelerinde gördüğümüz meşhur akıl hastanesine odaklanacak olan bu dizi, daha önce Christine ve The Devil All the Time gibi dikkat çekici filmlere imza atan Antonio Campos tarafından hazırlanıyordu. Bu da Arkham Asylum'u hazırlık aşamasındaki en ilgi çekici DC uyarlamalarında biri yapıyordu.

    Arkham Asylum Projesi İptal Edildi

    Ancak son dönemde DC Films'te yaşanan değişim, bu dizinin gerçeğe dönüşmesini engelledi. James Gunn ve Peter Safran öncülüğünde yepyeni bir sinemaatik evren kurmaya çalışan DC Films, bu yeni evrene yönelik planlarına uymayan Arkham Asylum dizisini rafa kaldırdı. Gerek konusu, gerekse yaratıcı ekibiyle merak uyandıran dizi çekilmeyecek.

    Arkham Asylum dizisinin yapımcılarından biri de The Batman filminin yönetmeni Matt Reeves'ti. Ancak buna rağmen dizi The Batman aynı evrende değil, yeni DC Sinematik Evreni'nde yer alacak şekilde hazırlanıyordu. Ne var ki bu James Gunn ve Peter Safran'ı ikna etmek için yeterli olmamış gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ahmbtr155 4 gün önce

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    Halilcv 6 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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