HBO Max, Arkham Asylum dizisini rafa kaldırdı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör HBO Max, ya da yeni adıyla MAX çatısı altında hazırlanan DC Comics uyarlamalarından biri de Arkham Asylum dizisiydi. Adından da anlaşılacağı üzere, Batman hikâyelerinde gördüğümüz meşhur akıl hastanesine odaklanacak olan bu dizi, daha önce Christine ve The Devil All the Time gibi dikkat çekici filmlere imza atan Antonio Campos tarafından hazırlanıyordu. Bu da Arkham Asylum'u hazırlık aşamasındaki en ilgi çekici DC uyarlamalarında biri yapıyordu.

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Ancak son dönemde DC Films'te yaşanan değişim, bu dizinin gerçeğe dönüşmesini engelledi. James Gunn ve Peter Safran öncülüğünde yepyeni bir sinemaatik evren kurmaya çalışan DC Films, bu yeni evrene yönelik planlarına uymayan Arkham Asylum dizisini rafa kaldırdı. Gerek konusu, gerekse yaratıcı ekibiyle merak uyandıran dizi çekilmeyecek.

Arkham Asylum dizisinin yapımcılarından biri de The Batman filminin yönetmeni Matt Reeves'ti. Ancak buna rağmen dizi The Batman aynı evrende değil, yeni DC Sinematik Evreni'nde yer alacak şekilde hazırlanıyordu. Ne var ki bu James Gunn ve Peter Safran'ı ikna etmek için yeterli olmamış gibi görünüyor.

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