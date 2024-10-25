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    Anlık Bildirim

    Yeni Maymunlar Cehennemi filmi resmen duyuruldu

    Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık ile başlatılan yeni Maymunlar Cehennemi serisi devam edecek. 20th Century Studios, serinin yeni filminin 2027'de çıkacağını duyurdu.    
    Yeni Maymunlar Cehennemi filmi 2027'de çıkacak Tam Boyutta Gör
    Yeni bir seri başlatması umuduyla çekilen Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık (Kingdom of the Planet of the Apes), mayıs ayında vizyona girdi. Sinemaseverler tarafından beğeniyle karşılanan film, gişede gayet iyi bir performans sergiledi. Bu da devam filmlerinin önünü açtı. O günden beri gündemde olan yeni Maymunlar Cehennemi filmi, dün 20th Century Studios Başkanı Steve Asbell tarafından resmen duyuruldu.

    The Hollywood Reporter'a konuşan Steve Asbell, yeni Maymunlar Cehennemi filminin 2027'de gösterime gireceğini açıkladı. Yine Wes Ball tarafından yönetilecek olan bu filmin, üçlemenin ikinci parçası olması planlanıyor. Gerçi bu üçlemeden sonra da seri devam edebilir. Zira serinin yapımcıları Rick Jaffa ve Amanda Silver, geçtiğimiz günlerde verdikleri bir demeçte dokuz filmlik bir seri hayal ettiklerini ifade ettiler.

    Yeni Maymunlar Cehennemi filmi 2027'de çıkacak

    Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık, War for the Planet of the Apes ile tamamlanan son üçlemenin yaklaşık 300 yıl sonrasında geçiyor. Bu yeni film, o üçlemenin doğrudan devamı olmasa da aynı evrende geçiyor ve gerek tonuyla, gerekse karakter tasarımlarıyla o üçlemeyle benzer çizgide ilerliyor.

    Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'ta, bilişsel gelişimleri iyiyden iyiye ilerlemiş, artık kendi Bronz Çağı'na girmek üzere olan bir maymun medeniyeti görüyoruz. Bu sürede bilişsel kabiliyetleri geriye giderken sayıları da hızla azalan insanlar ise bu yeni medeniyette köleleştirilmiş, ikinci seviye varlıklar olarak karşımıza çıkıyor. Film, genç bir kadın (Freya Allan) ile birlikte hem insanların hem de maymunların kaderini tayin edebilecek bir maceraya atılan Noa adlı maymunu takip ediyor.

    2027'de çıkacak devam filmi de Noa'nın ve onun kavminin hikâyesini anlatmaya devam edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 1 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 6 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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