Yeni Maymunlar Cehennemi filmi resmen duyuruldu

Tam Boyutta Gör Yeni bir seri başlatması umuduyla çekilen Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık (Kingdom of the Planet of the Apes), mayıs ayında vizyona girdi. Sinemaseverler tarafından beğeniyle karşılanan film, gişede gayet iyi bir performans sergiledi. Bu da devam filmlerinin önünü açtı. O günden beri gündemde olan yeni Maymunlar Cehennemi filmi, dün 20th Century Studios Başkanı Steve Asbell tarafından resmen duyuruldu.

The Hollywood Reporter'a konuşan Steve Asbell, yeni Maymunlar Cehennemi filminin 2027'de gösterime gireceğini açıkladı. Yine Wes Ball tarafından yönetilecek olan bu filmin, üçlemenin ikinci parçası olması planlanıyor. Gerçi bu üçlemeden sonra da seri devam edebilir. Zira serinin yapımcıları Rick Jaffa ve Amanda Silver, geçtiğimiz günlerde verdikleri bir demeçte dokuz filmlik bir seri hayal ettiklerini ifade ettiler.

Yeni Maymunlar Cehennemi filmi 2027'de çıkacak

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık, War for the Planet of the Apes ile tamamlanan son üçlemenin yaklaşık 300 yıl sonrasında geçiyor. Bu yeni film, o üçlemenin doğrudan devamı olmasa da aynı evrende geçiyor ve gerek tonuyla, gerekse karakter tasarımlarıyla o üçlemeyle benzer çizgide ilerliyor.

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'ta, bilişsel gelişimleri iyiyden iyiye ilerlemiş, artık kendi Bronz Çağı'na girmek üzere olan bir maymun medeniyeti görüyoruz. Bu sürede bilişsel kabiliyetleri geriye giderken sayıları da hızla azalan insanlar ise bu yeni medeniyette köleleştirilmiş, ikinci seviye varlıklar olarak karşımıza çıkıyor. Film, genç bir kadın (Freya Allan) ile birlikte hem insanların hem de maymunların kaderini tayin edebilecek bir maceraya atılan Noa adlı maymunu takip ediyor.

2027'de çıkacak devam filmi de Noa'nın ve onun kavminin hikâyesini anlatmaya devam edecek.

