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    Anlık Bildirim

    Alien: Romulus'un devam filmi için hazırlıklara başlandı

    Alien serisi beyaz perdedeki yolculuğunu devam ettirecek. 20th Century Studios, beğeni kazanan Alien: Romulus'un devam filmi için hazırlıklara başlandığını duyurdu.      
    Alien: Romulus'un devam filmi geliyor Tam Boyutta Gör
    Disney çatısı altında film üretimine devam eden 20th Century Studios'un başındaki isim olan Steve Asbell, stüdyonun gelecek planları hakkında oldukça önemli açıklamalarda bulundu. The Hollywood Reporter'a verdiği röportajda stüdyonun gelecek projelerini açıklayan Asbell, bu projeler arasında Alien: Romulus'un devam filmini de saydı.

    Ağustos ayında gösterime giren Alien: Romulus, öyle övgülere boğulmadı belki ama hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden geçer not aldı. Filmin gişe performansı da hiç fena değildi. 80 milyon dolar bütçeyle çekilen Alien: Romulus, dünya genelinde 350 milyon dolar hasılata ulaştı. Asbell'in açıklaması, bu performansın bir devam filmine yeşil ışık yaktırmak için yeterli olduğunu gösteriyor.

    Alien: Romulus'un Devam Filmini de Fede Álvarez Yönetecek

    Steve Asbell, Romulus gibi devam filmini de Fede Álvarez'in yöneteceğini açıkladı. Don't Breathe ve Evil Dead (2013) gibi korku filmleriyle tanınan Fede Álvarez, Romulus'ta da işin daha çok korku tarafına ağırlık verdi. Bu tercih izleyici nezdinde de karşılık buldu.

    Cailee Spaeny'nin başrolünü üstlendiği Alien: Romulus'un oyuncu kadrosunda Isabela Merced, David Jonsson, Archie Reneaux ve Aileen Wu gibi genç isimler yer alıyor. (Yazının bundan sonraki bölümü Romulus'a dair spoiler içerir). Steve Asbell, devam filminde Cailee Spaeny ve David Jonsson'ın ilk filmdeki rolleriyle geri döneceğini açıkladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 1 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 6 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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