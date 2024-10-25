Alien: Romulus'un devam filmi için hazırlıklara başlandı

Ağustos ayında gösterime giren Alien: Romulus, öyle övgülere boğulmadı belki ama hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden geçer not aldı. Filmin gişe performansı da hiç fena değildi. 80 milyon dolar bütçeyle çekilen Alien: Romulus, dünya genelinde 350 milyon dolar hasılata ulaştı. Asbell'in açıklaması, bu performansın bir devam filmine yeşil ışık yaktırmak için yeterli olduğunu gösteriyor.
Alien: Romulus'un Devam Filmini de Fede Álvarez Yönetecek
Steve Asbell, Romulus gibi devam filmini de Fede Álvarez'in yöneteceğini açıkladı. Don't Breathe ve Evil Dead (2013) gibi korku filmleriyle tanınan Fede Álvarez, Romulus'ta da işin daha çok korku tarafına ağırlık verdi. Bu tercih izleyici nezdinde de karşılık buldu.
Cailee Spaeny'nin başrolünü üstlendiği Alien: Romulus'un oyuncu kadrosunda Isabela Merced, David Jonsson, Archie Reneaux ve Aileen Wu gibi genç isimler yer alıyor. (Yazının bundan sonraki bölümü Romulus'a dair spoiler içerir). Steve Asbell, devam filminde Cailee Spaeny ve David Jonsson'ın ilk filmdeki rolleriyle geri döneceğini açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu