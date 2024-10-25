Alien: Romulus'un devam filmi için hazırlıklara başlandı

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Tam Boyutta Gör Disney çatısı altında film üretimine devam eden 20th Century Studios'un başındaki isim olan Steve Asbell, stüdyonun gelecek planları hakkında oldukça önemli açıklamalarda bulundu. The Hollywood Reporter'a verdiği röportajda stüdyonun gelecek projelerini açıklayan Asbell, bu projeler arasında Alien: Romulus'un devam filmini de saydı.

Ağustos ayında gösterime giren Alien: Romulus, öyle övgülere boğulmadı belki ama hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden geçer not aldı. Filmin gişe performansı da hiç fena değildi. 80 milyon dolar bütçeyle çekilen Alien: Romulus, dünya genelinde 350 milyon dolar hasılata ulaştı. Asbell'in açıklaması, bu performansın bir devam filmine yeşil ışık yaktırmak için yeterli olduğunu gösteriyor.

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Alien: Romulus'un Devam Filmini de Fede Álvarez Yönetecek

Steve Asbell, Romulus gibi devam filmini de Fede Álvarez'in yöneteceğini açıkladı. Don't Breathe ve Evil Dead (2013) gibi korku filmleriyle tanınan Fede Álvarez, Romulus'ta da işin daha çok korku tarafına ağırlık verdi. Bu tercih izleyici nezdinde de karşılık buldu.

Cailee Spaeny'nin başrolünü üstlendiği Alien: Romulus'un oyuncu kadrosunda Isabela Merced, David Jonsson, Archie Reneaux ve Aileen Wu gibi genç isimler yer alıyor. (Yazının bundan sonraki bölümü Romulus'a dair spoiler içerir). Steve Asbell, devam filminde Cailee Spaeny ve David Jonsson'ın ilk filmdeki rolleriyle geri döneceğini açıkladı.

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