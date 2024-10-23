God of War dizisi, Battlestar Galactica'nın yaratıcısına emanet

Bu yeni versiyonun kime emanet edileceğini öğrenmek içinse uzun süre beklememiz gerekmedi. Amazon ve Sony, God of War dizisini hayata geçirmesi için Ronald D. Moore'u görevlendirdi. Bu haber pek çok kişi tarafından memnuniyetle karşılanacaktır. Zira kendisi Battlestar Galactica'nın yaratıcısı olarak izleyicilerin gönlünü kazanmış bir isim.
God of War Dizisi Ronald D. Moore Öncülüğünde Hazırlanacak
Battlestar Galactica yeniden çevriminde etkileyici bir iş ortaya koyan Ronald D. Moore, sonraki yıllarda da Outlander ve For All Mankind gibi iki başarılı diziye imza attı. Bu yüzden şimdi God of War dizisi için onun görevlendirilmiş olması, iyi bir God of War dizisi görmek isteyenleri umutlandıracak bir gelişme. Özellikle de görevi kimden devraldığı düşünülürse.
God of War'un bu hafta askıya alınan ilk versiyonu, The Wheel of Time dizisinin yaratıcısı olan Rafe Judkins tarafından hazırlanmıştı. The Wheel of Time, uyarlandığı eserin hayranlarını hayal kırıklığına uğratan bir yapım olduğu için, Judkins'in Ronald D. Moore'a kıyasla çok daha kötü bir karneye sahip olduğunu söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)