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    God of War dizisi, Battlestar Galactica'nın yaratıcısına emanet

    God of War dizisinin geliştirilen ilk versiyonundan memnun kalmadığı için yeni bir ekiple yola devam etme kararı alan Amazon, projeyi Battlestar Galactica'nın yaratıcısına emanet etti.
    God of War dizisinden heyecanlandıran haber Tam Boyutta Gör
    Amazon'un 2022 yılında yeşil ışık yaktığı God of War dizisi, iki yıllık sessizliğini bu hafta bozdu. Ne var ki bu hiç beklenmeyen bir gelişmeyle oldu. Artık yavaş yavaş kamera karşısına geçmesini beklediğimiz dizi, aksine en başa döndü. Dizinin iki yıldır üzerinde çalışılan versiyonunun istedikleri gibi olmadığına karar veren Amazon, projede reset düğmesine bastı ve diziyi yepyeni bir ekiple yeniden hazırlama kararı aldı.

    Bu yeni versiyonun kime emanet edileceğini öğrenmek içinse uzun süre beklememiz gerekmedi. Amazon ve Sony, God of War dizisini hayata geçirmesi için Ronald D. Moore'u görevlendirdi. Bu haber pek çok kişi tarafından memnuniyetle karşılanacaktır. Zira kendisi Battlestar Galactica'nın yaratıcısı olarak izleyicilerin gönlünü kazanmış bir isim.

    God of War Dizisi Ronald D. Moore Öncülüğünde Hazırlanacak

    Battlestar Galactica yeniden çevriminde etkileyici bir iş ortaya koyan Ronald D. Moore, sonraki yıllarda da Outlander ve For All Mankind gibi iki başarılı diziye imza attı. Bu yüzden şimdi God of War dizisi için onun görevlendirilmiş olması, iyi bir God of War dizisi görmek isteyenleri umutlandıracak bir gelişme. Özellikle de görevi kimden devraldığı düşünülürse.

    God of War'un bu hafta askıya alınan ilk versiyonu, The Wheel of Time dizisinin yaratıcısı olan Rafe Judkins tarafından hazırlanmıştı. The Wheel of Time, uyarlandığı eserin hayranlarını hayal kırıklığına uğratan bir yapım olduğu için, Judkins'in Ronald D. Moore'a kıyasla çok daha kötü bir karneye sahip olduğunu söyleyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 4 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 5 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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