God of War dizisi, Battlestar Galactica'nın yaratıcısına emanet

Tam Boyutta Gör Amazon'un 2022 yılında yeşil ışık yaktığı God of War dizisi, iki yıllık sessizliğini bu hafta bozdu. Ne var ki bu hiç beklenmeyen bir gelişmeyle oldu. Artık yavaş yavaş kamera karşısına geçmesini beklediğimiz dizi, aksine en başa döndü. Dizinin iki yıldır üzerinde çalışılan versiyonunun istedikleri gibi olmadığına karar veren Amazon, projede reset düğmesine bastı ve diziyi yepyeni bir ekiple yeniden hazırlama kararı aldı.

Bu yeni versiyonun kime emanet edileceğini öğrenmek içinse uzun süre beklememiz gerekmedi. Amazon ve Sony, God of War dizisini hayata geçirmesi için Ronald D. Moore'u görevlendirdi. Bu haber pek çok kişi tarafından memnuniyetle karşılanacaktır. Zira kendisi Battlestar Galactica'nın yaratıcısı olarak izleyicilerin gönlünü kazanmış bir isim.

God of War Dizisi Ronald D. Moore Öncülüğünde Hazırlanacak

Battlestar Galactica yeniden çevriminde etkileyici bir iş ortaya koyan Ronald D. Moore, sonraki yıllarda da Outlander ve For All Mankind gibi iki başarılı diziye imza attı. Bu yüzden şimdi God of War dizisi için onun görevlendirilmiş olması, iyi bir God of War dizisi görmek isteyenleri umutlandıracak bir gelişme. Özellikle de görevi kimden devraldığı düşünülürse.

God of War'un bu hafta askıya alınan ilk versiyonu, The Wheel of Time dizisinin yaratıcısı olan Rafe Judkins tarafından hazırlanmıştı. The Wheel of Time, uyarlandığı eserin hayranlarını hayal kırıklığına uğratan bir yapım olduğu için, Judkins'in Ronald D. Moore'a kıyasla çok daha kötü bir karneye sahip olduğunu söyleyebiliriz.

