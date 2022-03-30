watchOS 8.5 güncellemesi, Apple Watch Series 7'deki hızlı şarj özelliğini bozmuş olabilir

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Apple Watch için geçtiğimiz günlerde yayınlanan watchOS 8.5 güncellemesi ile cihaza bir takım yeni özellikler gelmişti. Bu güncelleme ile watchOS 8.5 sürümünü çalıştıran bir Apple Watch, iOS 15.4 sürümünü kullanan bir iPhone modeline yaklaştırılarak güncellenebilir. Bu güncelleme ile bunun gibi birçok güzel özellik gelsede kullanıcıların şikayetçi olmaya başladığı bir konu var. Kullanıcılara göre yeni gelen güncelleme, Apple Watch Series 7'nin şarj hızını düşürdü.

Apple Watch bir kez daha hayat kurtardı 1 hf. önce eklendi

Apple, yayınladığı watchOS 8.5 güncellemesi şarj hızını yavaşlatıyor mu?

Apple Watch kullanıcıları watchOS 8.3 güncellemesinden sonra yine şarj sorunu ile karşılaşmıştı. Şimdilerde de watchOS 8.5 güncellemesinin yayınlanmasından sonra Apple'ın destek forumlarında bazı şikayetler görülmeye başlandı. Yazılanlara göre Apple Watch Series 7 kullanıcıları bu güncellemeyi indirdikten sonra cihazlarının şarj hızı yavaşladı.

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Apple Watch Series 7 ile gelen hızlı şarj özelliği saat pilini yaklaşık 45 dakikada 0'dan yüzde 80'e gelmesini sağlıyordu. Ancak iddialara göre Apple'ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı watchOS 8.5 güncellemesi bu hızlı şarj özelliğini kullanılamaz hale getirdi.

Başlangıçta, sorunun yalnızca Belkin'in 3'ü 1 arada BoostCharge Pro şarj cihazını kullananları etkilediği ortaya çıktı. Ancak, bazı kullanıcılar o zamandan beri sorunun Apple'ın kendi hızlı şarj cihazında da meydana geldiğini iddia etti.

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watchOS 8.5, Apple Watch Series 7'de hızlı şarjı bozmuş olabilir