watchOS 8.5 güncellemesi, Apple Watch Series 7'deki hızlı şarj özelliğini bozmuş olabilir

Apple Watch için geçtiğimiz günlerde yayınlanan watchOS 8.5 güncellemesi ile cihaza bir takım yeni özellikler gelmişti. Bu güncelleme ile watchOS 8.5 sürümünü çalıştıran bir Apple Watch, iOS 15.4 sürümünü kullanan bir iPhone modeline yaklaştırılarak güncellenebilir. Bu güncelleme ile bunun gibi birçok güzel özellik gelsede kullanıcıların şikayetçi olmaya başladığı bir konu var. Kullanıcılara göre yeni gelen güncelleme, Apple Watch Series 7'nin şarj hızını düşürdü.
Apple, yayınladığı watchOS 8.5 güncellemesi şarj hızını yavaşlatıyor mu?
Apple Watch kullanıcıları watchOS 8.3 güncellemesinden sonra yine şarj sorunu ile karşılaşmıştı. Şimdilerde de watchOS 8.5 güncellemesinin yayınlanmasından sonra Apple'ın destek forumlarında bazı şikayetler görülmeye başlandı. Yazılanlara göre Apple Watch Series 7 kullanıcıları bu güncellemeyi indirdikten sonra cihazlarının şarj hızı yavaşladı.
Apple Watch Series 7 ile gelen hızlı şarj özelliği saat pilini yaklaşık 45 dakikada 0'dan yüzde 80'e gelmesini sağlıyordu. Ancak iddialara göre Apple'ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı watchOS 8.5 güncellemesi bu hızlı şarj özelliğini kullanılamaz hale getirdi.
Başlangıçta, sorunun yalnızca Belkin'in 3'ü 1 arada BoostCharge Pro şarj cihazını kullananları etkilediği ortaya çıktı. Ancak, bazı kullanıcılar o zamandan beri sorunun Apple'ın kendi hızlı şarj cihazında da meydana geldiğini iddia etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.
her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"