watchOS 9.4 yayınlandı: İşte Apple'ın bahsetmediği yeni özellik

Tam Boyutta Gör Desteklenen Apple Watch modelleri için watchOS 9.4 güncellemesi yayınlandı. Apple, güncelleme notlarında bahsetmedi ancak yeni watchOS 9 sürümüyle birlikte artık yerleşik uygulamalar silinebiliyor. Apple Watch kullanıcıları, doğrudan saatlerinden, yüklü gelen uygulamaları kaldırabiliyor.

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Saatle gelen uygulamalar artık silinebiliyor

watchOS 9.4 öncesinde Apple'ın kendi uygulamalarının tümü kaldırılamıyordu. Hiç ihtiyaç duyulmayan Watch uygulamaları saatte gereksiz yer kaplıyordu. Apple’ın güncellenen listesine göre, watchOS 9.4 ve sonraki sürümlerde Aktivite, Derinlik, Acil Durum Uyarısı, Bul, Nabız, Haritalar, Cüzdan, Antrenman ve Dünya Saati artık silinebiliyor.

Apple Watch’da yerleşik uygulamayı silme

Digital Crown’a basarak tüm uygulamaları görüntüleyin. Görünüm seçenekleri çıkana dek ekrana basılı tutun. Uygulamaları düzenle’ye dokunun. Silmek istediğiniz uygulamada Sil butonuna dokunun. Uygulamayı Sil’e dokunarak onaylayın. Digital Crown’a basın.

Apple’ın da uyardığı gibi, yerleşik uygulamaları silmek saatin temel işlevlerini etkileyebilir. Örneğin; Kalp uygulamasını silmeniz durumunda Apple Watch artık düşük ve yüksek kalp atış hızı, düzensiz ritim, kardiyo fitness bildirimlerini göndermeyecektir.

watchOS 9.4 yenilikler

Tam Boyutta Gör watchOS 9.4 güncellemesi, yeni emoji karakterlerini destekliyor. Güncelleme, aynı zamanda uyandırma alamlarında yanlışlıkla iptalleri önlemek için sessize alma hareketiyle susturulmasını önleyen bir değişiklik getiriyor. watchOS 9.4 güncelleme boyutu; 194MB. İşte watchOS 9.4 güncelleme notları:

Uyandırma alarmları , uyku sırasında kazara iptalleri önlemek için artık baştan sona sessize alma hareketiyle susturulmaz.

, uyku sırasında kazara iptalleri önlemek için artık baştan sona sessize alma hareketiyle susturulmaz. Geriye dönük yumurtlama tahminleri ve döngü sapma uyarıları ile Döngü izleme özellikleri artık Moldova ve Ukrayna’da destekleniyor.

özellikleri artık Moldova ve Ukrayna’da destekleniyor. AFib Geçmişi artık Kolombiya, Malezya, Moldova, Tayland ve Ukrayna’da mevcut.

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