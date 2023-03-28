watchOS 9.4 yayınlandı: İşte Apple'ın bahsetmediği yeni özellik

- Saatle gelen uygulamalar artık silinebiliyor
- Apple Watch’da yerleşik uygulamayı silme
- watchOS 9.4 yenilikler
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Saatle gelen uygulamalar artık silinebiliyor
watchOS 9.4 öncesinde Apple'ın kendi uygulamalarının tümü kaldırılamıyordu. Hiç ihtiyaç duyulmayan Watch uygulamaları saatte gereksiz yer kaplıyordu. Apple’ın güncellenen listesine göre, watchOS 9.4 ve sonraki sürümlerde Aktivite, Derinlik, Acil Durum Uyarısı, Bul, Nabız, Haritalar, Cüzdan, Antrenman ve Dünya Saati artık silinebiliyor.
Apple Watch’da yerleşik uygulamayı silme
- Digital Crown’a basarak tüm uygulamaları görüntüleyin.
- Görünüm seçenekleri çıkana dek ekrana basılı tutun.
- Uygulamaları düzenle’ye dokunun.
- Silmek istediğiniz uygulamada Sil butonuna dokunun.
- Uygulamayı Sil’e dokunarak onaylayın.
- Digital Crown’a basın.
Apple’ın da uyardığı gibi, yerleşik uygulamaları silmek saatin temel işlevlerini etkileyebilir. Örneğin; Kalp uygulamasını silmeniz durumunda Apple Watch artık düşük ve yüksek kalp atış hızı, düzensiz ritim, kardiyo fitness bildirimlerini göndermeyecektir.
watchOS 9.4 yenilikler
- Uyandırma alarmları, uyku sırasında kazara iptalleri önlemek için artık baştan sona sessize alma hareketiyle susturulmaz.
- Geriye dönük yumurtlama tahminleri ve döngü sapma uyarıları ile Döngü izleme özellikleri artık Moldova ve Ukrayna’da destekleniyor.
- AFib Geçmişi artık Kolombiya, Malezya, Moldova, Tayland ve Ukrayna’da mevcut.
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Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo
akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)