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    Anlık Bildirim

    watchOS 9.4 yayınlandı: İşte Apple'ın bahsetmediği yeni özellik

    Apple, iPhone'lar için iOS 16.4 güncellemesiyle birlikte Apple Watch Series 4 ve daha yeni modeller için watchOS 9.4'ü yayınladı. İşte güncelleme notlarında yer almayan yeni özellik:
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    apple watchos 9.4 yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Desteklenen Apple Watch modelleri için watchOS 9.4 güncellemesi yayınlandı. Apple, güncelleme notlarında bahsetmedi ancak yeni watchOS 9 sürümüyle birlikte artık yerleşik uygulamalar silinebiliyor. Apple Watch kullanıcıları, doğrudan saatlerinden, yüklü gelen uygulamaları kaldırabiliyor.

    Saatle gelen uygulamalar artık silinebiliyor

    watchOS 9.4 öncesinde Apple'ın kendi uygulamalarının tümü kaldırılamıyordu. Hiç ihtiyaç duyulmayan Watch uygulamaları saatte gereksiz yer kaplıyordu. Apple’ın güncellenen listesine göre, watchOS 9.4 ve sonraki sürümlerde Aktivite, Derinlik, Acil Durum Uyarısı, Bul, Nabız, Haritalar, Cüzdan, Antrenman ve Dünya Saati artık silinebiliyor.

    Apple Watch’da yerleşik uygulamayı silme

    Apple Watch uygulama silme

    1. Digital Crown’a basarak tüm uygulamaları görüntüleyin.
    2. Görünüm seçenekleri çıkana dek ekrana basılı tutun.
    3. Uygulamaları düzenle’ye dokunun.
    4. Silmek istediğiniz uygulamada Sil butonuna dokunun.
    5. Uygulamayı Sil’e dokunarak onaylayın.
    6. Digital Crown’a basın.

    Apple’ın da uyardığı gibi, yerleşik uygulamaları silmek saatin temel işlevlerini etkileyebilir. Örneğin; Kalp uygulamasını silmeniz durumunda Apple Watch artık düşük ve yüksek kalp atış hızı, düzensiz ritim, kardiyo fitness bildirimlerini göndermeyecektir.

    watchOS 9.4 yenilikler

    watchos 9.4 yeni özellikler Tam Boyutta Gör
    watchOS 9.4 güncellemesi, yeni emoji karakterlerini destekliyor. Güncelleme, aynı zamanda uyandırma alamlarında yanlışlıkla iptalleri önlemek için sessize alma hareketiyle susturulmasını önleyen bir değişiklik getiriyor. watchOS 9.4 güncelleme boyutu; 194MB. İşte watchOS 9.4 güncelleme notları:
    • Uyandırma alarmları, uyku sırasında kazara iptalleri önlemek için artık baştan sona sessize alma hareketiyle susturulmaz.
    • Geriye dönük yumurtlama tahminleri ve döngü sapma uyarıları ile Döngü izleme özellikleri artık Moldova ve Ukrayna’da destekleniyor.
    • AFib Geçmişi artık Kolombiya, Malezya, Moldova, Tayland ve Ukrayna’da mevcut.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    Hukum1970 16 saat önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

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    ahmetkaraci 20 saat önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

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    semih kaptan 22 saat önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

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    semih kaptan 22 saat önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

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    masa09 2 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 2 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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