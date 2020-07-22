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    Waymo ve FCA'nın otonom teknolojiler üzerindeki iş birliğine ticari araçlar da dahil edildi

    Atılan yeni imzalarla birlikte Waymo'nun otonom teknolojileri FCA'nın RAM ProMaster isimli ticari modeline de entegre edilecek. İkili ilerleyen yıllarda otonom teslimat hizmetine başlayabilir.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Waymo ve FCA'nın otonom teknolojiler üzerindeki iş birliğine ticari araçlar da dahil edildi
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    Otonom araç teknolojileri geliştirme konusunda 2016 yılından bu yana iş birliği içerisinde olan FCA ve Waymo, söz konusu ortaklığın kapsamını genişletti.

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    Google’ın çatı şirketi Alphabet’in bir kolu olan Waymo, halihazırda Chrysler Pacifica modelleriyle sınırlı bölgelerde olmak üzere otonom taksi benzeri bir hizmet veriyor. Ortaklığın genişlemesiyle birlikte, Waymo’nun sürücüsüz araç teknolojileri FCA’nın ticari araçlarında da yer alacak.

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    Söz konusu adım için ilk araç olarak bizim Fiat Ducato olarak bildiğimiz RAM ProMaster’ın adı geçiyor. Yapılacak testlerin ardından ileriki yıllarda Waymo’nun bu araçlarla otonom teslimat hizmeti vermeye başlayabileceği belirtiliyor.

    İki şirket arasındaki iş birliği kapsamında FCA, Waymo’nun seviye 4 otonom araç teknolojileri geliştirme konusunda stratejik partneri olacak. Uzun vadede Waymo’nun seviye 4 otonom teknolojisinin FCA’nın ürün gamındaki tüm araçlara entegre edilmesi planlanıyor.



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