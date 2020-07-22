2020'nin ilk yarısında LPG'li araç satışları arttı

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Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) 2020 yılının ilk yarısındaki araç satışlarına ilişkin raporuna göre LPG’li araç satışlarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla gözle görülür bir artış yaşandı.

Söz konusu dönemde dizel araçların satış rakamları düşüşe geçerken, geçtiğimiz yılın Ocak-Haziran döneminde 6 bin 110 adet olarak kayıtlara geçen fabrika çıkışlı LPG’li araç satışlarının 2020 yılında 9 binlerin üzerine çıktığı görüldü. Ayrıca, söz konusu dönemdeki satışların büyük çoğunluğunu düşük vergi dilimindeki A ve C segmenti otomobiller oluşturdu.

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"Tüketici yakıt tasarrufu istiyor"

ODD verilerini değerlendiren alternatif yakıt sistemleri üreticisi BRC’nin Türkiye CEO’su Kadir Örücü, “Vergi dilimi düşük A ve C segmenti araçlar, tüm araç satışlarının yüzde 85,7'sini oluşturuyor. 1600 cc ve altı küçük hacimli araçların geçtiğimiz yıla oranla yüzde 31 daha fazla tercih edilerek genel paydada yüzde 95'e yaklaşıyor. Fabrika çıkışlı LPG'li araçlara olan talep katlanarak arttı. 9 binlerin üzerine çıkan satış rakamlarının yıl sonunda 2019'a oranla yüzde 40 ila 45 yükselmesini bekliyoruz. Tüm bu veriler tüketicinin 2020 yılında yakıt tasarrufu istediğini ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.

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Artan yakıt fiyatları araç sahiplerini yeni alternatifler bulmaya iterken, BRC Türkiye CEO'su Kadir Örücü LPG ile yüzde 40'a varan tasarrufa erişebilmenin mümkün olduğunu savunuyor. Örücü, "Fabrika çıkışlı ya da doğru ekipmanlarla uygulanan LPG dönüşüm kitleri, ortalama yüzde 40'a varan yakıt tasarrufu sağlıyor. Örneğin 100 TL'lik yakıtla 250 kilometre yol yapan bir araç sahibi, LPG ile aynı yolu 60 TL'ye kat edebiliyor" şeklinde konuştu.

Ülkemizde bazı markalar doğrudan fabrika çıkışlı LPG’li araç satarken bazıları da bu dönüşümü kendi yetkili servisinde garantili olarak yaptırmanıza imkan veriyor. Örneğin bu araçlardan biri olan Dacia Duster’ın orijinal LPG’li versiyonunun toplam Duster satışları içerisindeki payı oldukça büyük.

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