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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WD giriş seviyesinde NVMe’ye terfi ediyor: WD Green SN350 ailesi duyuruldu

    Bir zamanlar üst seviyede yer alan NVMe çözümleri aradan geçen zamanla birlikte daha alınabilir hale geldi. Western Digital’ın duyurduğu yeni giriş seviyesi SSD’leri NVMe tabanlı.
    17 Şubat 2021, 22:00 (6 sa.)
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    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    WD giriş seviyesinde NVMe’ye terfi ediyor: WD Green SN350 ailesi duyuruldu
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    Bir zamanlar sadece Windows kurduğumuz katı hal sürücüleri bugün depolama amaçlı kullanılmaya başlandı. Temel kullanım amaçlı sürücü segmentindeki gelişmelerle birlikte NVMe bugün giriş seviyesine kadar indi.

    WD Green SN350

    Western Digital’ın duyurduğu yeni WD Green sürücüleri önceki SSD’lere kıyasla önemli bir gelişme sunuyor. M.2 SATA yerine M.2 NVMe tabanlı olan yeni WD Green SN350 ailesi yüksek sıralı okuma performansına ulaşmasının yanı sıra segmenti itibariyle yüz güldürücü IOPS değerleriyle geldi. Modeller M.2 2280 formatında tasarlanırken sistemle iletişimlerini PCIe 3.0 x4 arayüzü üzerinden sağlayacak.

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    240, 480 ve 960 GB kapasite seçenekleriyle gelene Green SN350 ailesi 960 GB kapasiteli seçenekte sırasıyla 2400/1900 MB/s’lik sıralı okuma/yazma performansına ulaşılırken rastgele operasyonlarda ise yine sırasıyla 340K/380K değerleri görülebiliyor.

    WD giriş seviyesinde NVMe’ye terfi ediyor: WD Green SN350 ailesi duyuruldu
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    Ayrıca Bkz. "2020’de 333 milyon SSD satıldı"

    240/480/960 GB kapasiteler için 40, 60 ve 80 TBW’lık dayanım sergileyecek yeni Green NVMe SSD’lerin zayıf noktası burası görünüyor. 3 yıllık garanti altında satışa sunulacak SSD’ler fiyatıyla da iddialı denilebilir. 240 GB/43.99$, 480 GB/54.99$ ve 960 GB kapasiteli model için 99.99 dolarlık fiyat belirlenmiş durumda.



    https://www.guru3d.com/news-story/western-digital-entry-nvme-ssds-now-become-wd-green-sn350-nvme.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    ahmettsezis (Ahmet Tahir) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Herşey M2 ye dönerse kasalarda ciddi küçülmeler yaşarız. 1-2 yıla sata SSD bugünkü HDD'lerin konumuna düşecek gibi geliyor.
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    BekirHan (Bekir Han) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatı dolar bazında okuyunca ne kadar ucuz...
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