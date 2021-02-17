WD giriş seviyesinde NVMe’ye terfi ediyor: WD Green SN350 ailesi duyuruldu

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Bir zamanlar sadece Windows kurduğumuz katı hal sürücüleri bugün depolama amaçlı kullanılmaya başlandı. Temel kullanım amaçlı sürücü segmentindeki gelişmelerle birlikte NVMe bugün giriş seviyesine kadar indi.

WD Green SN350

Western Digital’ın duyurduğu yeni WD Green sürücüleri önceki SSD’lere kıyasla önemli bir gelişme sunuyor. M.2 SATA yerine M.2 NVMe tabanlı olan yeni WD Green SN350 ailesi yüksek sıralı okuma performansına ulaşmasının yanı sıra segmenti itibariyle yüz güldürücü IOPS değerleriyle geldi. Modeller M.2 2280 formatında tasarlanırken sistemle iletişimlerini PCIe 3.0 x4 arayüzü üzerinden sağlayacak.

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240, 480 ve 960 GB kapasite seçenekleriyle gelene Green SN350 ailesi 960 GB kapasiteli seçenekte sırasıyla 2400/1900 MB/s’lik sıralı okuma/yazma performansına ulaşılırken rastgele operasyonlarda ise yine sırasıyla 340K/380K değerleri görülebiliyor.

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Ayrıca Bkz. "2020’de 333 milyon SSD satıldı"

240/480/960 GB kapasiteler için 40, 60 ve 80 TBW’lık dayanım sergileyecek yeni Green NVMe SSD’lerin zayıf noktası burası görünüyor. 3 yıllık garanti altında satışa sunulacak SSD’ler fiyatıyla da iddialı denilebilir. 240 GB/43.99$, 480 GB/54.99$ ve 960 GB kapasiteli model için 99.99 dolarlık fiyat belirlenmiş durumda.

https://www.guru3d.com/news-story/western-digital-entry-nvme-ssds-now-become-wd-green-sn350-nvme.html

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