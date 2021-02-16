2020’de 333 milyon SSD satıldı

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SSD’ler ilk yaygınlaşmaya başladığı dönemden bu yana giderek hem daha dayanıklı hale geldi hem de artan kapasitesinin yanı sıra GB/$ oranı giderek alınabilir hale geldi.

Daha fazla kullanıcı SSD'ye terfi ediyor

Trendforce’un son raporu tüketici lehine yaşanan gelişmelerin neticesinde daha fazla kullanıcının SSD’ye geçiş yaptığını ortaya koydu. Rapora göre geçtiğimiz yıl 333 milyon SSD satıldı.

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HDD satışlarında %12 düşüş yaşandı

Satılan SSD’ler toplamda 207 Exabyte kapasiteye ulaşırken burada daha az satılan HDD’lere nazaran daha düşük kapasite kayda geçmiş. 260 milyon adet satılan HDD’ler toplamda 1 Zettabyte’ın biraz üzerinde alana ulaşmış.

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Diğer taraftan satılan SSD’lerin ortalama kapasitesi 0.67 TB’a ulaşırken HDD kanadında ise ortalama kapasite 4 TB seviyesinde. SSD’lerin sürücü başına daha düşük kapasite sunması itibariyle durum tahminlerle aynı doğrultuda.

Yine de satılan SSD’lerin toplam kapasitesinde %50’lik hacimli artış rapor edilmesinin altını çizelim ki bu HDD kanadında %13 düzeyinde kalmış.

Ayrıca Bkz. "Xe mimarili Rocket Lake iGPU’su GT 1030’un ensesinde, %50 iyileşme yolda"

Yıllık büyümeye bakacak olursak SSD satışları geçtiğimiz yıla kıyasla %20.8 artarken HDD satışlarında ise %18’lik düşüş kayda geçmiş.

https://www.techpowerup.com/278555/333-million-ssds-were-shipped-in-2020-accounting-for-207-exabytes-of-storage

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