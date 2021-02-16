2020’de 333 milyon SSD satıldı

SSD’ler ilk yaygınlaşmaya başladığı dönemden bu yana giderek hem daha dayanıklı hale geldi hem de artan kapasitesinin yanı sıra GB/$ oranı giderek alınabilir hale geldi.
Daha fazla kullanıcı SSD'ye terfi ediyor
Trendforce’un son raporu tüketici lehine yaşanan gelişmelerin neticesinde daha fazla kullanıcının SSD’ye geçiş yaptığını ortaya koydu. Rapora göre geçtiğimiz yıl 333 milyon SSD satıldı.İlginizi Çekebilir HDD satışlarında %12 düşüş yaşandı
Satılan SSD’ler toplamda 207 Exabyte kapasiteye ulaşırken burada daha az satılan HDD’lere nazaran daha düşük kapasite kayda geçmiş. 260 milyon adet satılan HDD’ler toplamda 1 Zettabyte’ın biraz üzerinde alana ulaşmış.
Diğer taraftan satılan SSD’lerin ortalama kapasitesi 0.67 TB’a ulaşırken HDD kanadında ise ortalama kapasite 4 TB seviyesinde. SSD’lerin sürücü başına daha düşük kapasite sunması itibariyle durum tahminlerle aynı doğrultuda.
Yine de satılan SSD’lerin toplam kapasitesinde %50’lik hacimli artış rapor edilmesinin altını çizelim ki bu HDD kanadında %13 düzeyinde kalmış.
Ayrıca Bkz. "Xe mimarili Rocket Lake iGPU’su GT 1030’un ensesinde, %50 iyileşme yolda"
Yıllık büyümeye bakacak olursak SSD satışları geçtiğimiz yıla kıyasla %20.8 artarken HDD satışlarında ise %18’lik düşüş kayda geçmiş.
https://www.techpowerup.com/278555/333-million-ssds-were-shipped-in-2020-accounting-for-207-exabytes-of-storage Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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SSD hızları 30 gbps yi görse keske
sandisk de heralde western digital yüzdesine giriyor aynı marka olduğu için
ben de 10 senelik laptopta SSD'ye geçtim sandisk'le.çok çok farketti
HDD ile performansta SSD'ye yaklaşmak için raid0 yapmak lazım.yani maliyet tam 2 katına çıkıyor.hal böyle olunca kasmadan direk büyük SSD alırsın :)