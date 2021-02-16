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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020’de 333 milyon SSD satıldı

    Katı hal sürücülerinin fiyatlarının düşmesiyle birlikte zamanla beklenen tablo gerçeğe dönüşüyor. Hazır bilgisayarlarda da sıkça kullanılan SSD’ler geçtiğimiz yıl HDD satışlarını geçti.
    16 Şubat 2021, 23:30 (1 gün)
    1,8b
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    11
    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    2020’de 333 milyon SSD satıldı
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    SSD’ler ilk yaygınlaşmaya başladığı dönemden bu yana giderek hem daha dayanıklı hale geldi hem de artan kapasitesinin yanı sıra GB/$ oranı giderek alınabilir hale geldi.

    Daha fazla kullanıcı SSD'ye terfi ediyor

    Trendforce’un son raporu tüketici lehine yaşanan gelişmelerin neticesinde daha fazla kullanıcının SSD’ye geçiş yaptığını ortaya koydu. Rapora göre geçtiğimiz yıl 333 milyon SSD satıldı.

    İlginizi Çekebilir Avatar HDD satışlarında %12 düşüş yaşandı

    Satılan SSD’ler toplamda 207 Exabyte kapasiteye ulaşırken burada daha az satılan HDD’lere nazaran daha düşük kapasite kayda geçmiş. 260 milyon adet satılan HDD’ler toplamda 1 Zettabyte’ın biraz üzerinde alana ulaşmış.

    2020’de 333 milyon SSD satıldı
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    Diğer taraftan satılan SSD’lerin ortalama kapasitesi 0.67 TB’a ulaşırken HDD kanadında ise ortalama kapasite 4 TB seviyesinde. SSD’lerin sürücü başına daha düşük kapasite sunması itibariyle durum tahminlerle aynı doğrultuda.

    Yine de satılan SSD’lerin toplam kapasitesinde %50’lik hacimli artış rapor edilmesinin altını çizelim ki bu HDD kanadında %13 düzeyinde kalmış.

    Ayrıca Bkz. "Xe mimarili Rocket Lake iGPU’su GT 1030’un ensesinde, %50 iyileşme yolda"

    Yıllık büyümeye bakacak olursak SSD satışları geçtiğimiz yıla kıyasla %20.8 artarken HDD satışlarında ise %18’lik düşüş kayda geçmiş.



    https://www.techpowerup.com/278555/333-million-ssds-were-shipped-in-2020-accounting-for-207-exabytes-of-storage Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    G Grkwnxs (Grkwn Nxs) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    m2 ssd + sata 3 ssd ikilisi ile birlikte hdd yi tamamen hayatımdan çıkardım bir daha görüşmemek üzere
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    hdd ler tarihin çöplüğüne gitmeli artık
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Jon_Kar 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nvme m.2 SSD dışındaki bütün HDD ve SSD lerin üretimi durdurulmalı



    SSD hızları 30 gbps yi görse keske
    1 Yanıt Yanıtla
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) Jon_Kar
    Hocam neden SATA SSD üretimi durdurulsun? Her sistemde PCI-e yuvası bulunmuyor. Bilgisayarını yükseltmek isteyenler HDD'ye maruz mu kalsın yani SATA SSD üretilmesinde? Ayrıca PCI-e SSD'ler kapasite bakımından SATA SSD'lere yaklaşamıyor bile. SATA SSD'ler kolay kolay ölmez. HDD ile rekabet için SATA SSD şart.
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    A aycibin (Yalım Dilmen) 12 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    seagate'e üzüldüm.HDD'nin en güvenilir markası SSD rüzgarını kaçırmış

    sandisk de heralde western digital yüzdesine giriyor aynı marka olduğu için

    ben de 10 senelik laptopta SSD'ye geçtim sandisk'le.çok çok farketti

    HDD ile performansta SSD'ye yaklaşmak için raid0 yapmak lazım.yani maliyet tam 2 katına çıkıyor.hal böyle olunca kasmadan direk büyük SSD alırsın :)
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) aycibin
    Seagate daha yeni yeni giriyor SSD piyasasına. Aslında 2013 yılında bir girmişlerdi piyasaya ama 2018'e kadar yeni model çıkarmadılar. Sonra 2018'de önce SATA SSD ile girdiler piyasaya yeniden. Daha sonra 2019'da ve 2020'de yeni yeni modeller tanıttılar. Ki tanıtmaya da devam ediyorlar. Güzel fiyatlandırma yaparsa artar bu pazar payları. Yeni yeni girdiği için %1'in altında olması normal. Ama dediğiniz gibi çok gecikti SSD işinde. Biraz geri kafalı davrandı Seagate.
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    muhlisgursoy (Muhlis Gürsoy) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    HDD'nin sonu geliyor. Random okuma yazma hızları bugünün koşullarıyla felaket. 2030'da HDD üretimlerine son verilebilir bence.
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    hdd ler tarihin çöplüğüne gitmeli artık
    Yanıtla +5
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    A aysensS 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Devir teknoloji devri iken pek şaşırılacak bir rakam değil bence
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    CoreXXX (fatih tat) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Pc 30 bin liralık ama mekanik disk ile kağnı gibi. Ssd olmauan pc kullanılamıyor artık
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Tüketicinin SSD'nin cazibesinden tamamen ayrı olarak da zaten işletim sistemleri HDD'de çalışmaz oldu. Gigabayt başına verilen ücret daha ekonomik olsa HDD'leri çok zor günler bekler.
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    G Grkwnxs (Grkwn Nxs) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    m2 ssd + sata 3 ssd ikilisi ile birlikte hdd yi tamamen hayatımdan çıkardım bir daha görüşmemek üzere
    Yanıtla +8
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    SuperVisör (mahir cam) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    bu dolar çıkmasaydı bak ne daha satış olurdu 2021 o kadar satış olmaz
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