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    Wearbuds Pro ile tam kablosuz kulaklık ve fitness bilekliği bir arada

    Wearbuds Pro tam kablosuz kulaklıklar fitness bileğinizin içine girerek şarj oluyor ve taşıma derdi ortadan kalkıyor. Bu esnada fitness değerlerinizi takibe devam ediyorsunuz.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Wearbuds Pro ile tam kablosuz kulaklık ve fitness bilekliği bir arada
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    Tam kablosuz kulaklık sınıfının AirPods ile adeta patlama yapması haliyle Çinli alt sınıf üreticileri de harekete geçirdi. Ucuz tam kablosuz kulaklıkların yanı sıra akıllı bileklik içerisine konulabilen kulaklık modelleri de dikkat çekiyor. Bununla birlikte fitness bilekliğine entegre kablosuz kulaklık ilk olarak farklı bir firmanın elinden çıkmıştı.

    Wearbuds Pro özellikleri ve fiyatı

    Aslında Bluetooth kulaklık ve fitness bilekliği kavramlarını ilk olarak Huawei bir araya getirmişti ancak Wearbuds adıyla piyasaya sürülen ilginç konsept iki adet tam kablosuz kulaklığı akıllı bilekliğe entegre ediyordu.

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    Qualcomm AptX yonga, grafen sürücüler ve dokunmatik dış yüzey ile Wearbuds kulaklıklar oldukça kaliteliydi. Cortex-M4 kontrolcüsü ile yönetilen fitness bilekliğinin iki tarafına takılan kulaklıklar şarj ediliyor ve tam korumalı olarak saklanabiliyordu. Fitness bilekliği de nabız ölçer, adım ve mesafe takibi, bildirim yansıtma gibi fonksiyonlara sahipti.

    Wearbuds kulaklık konsepti geçen yıl 900 bin dolar gibi yüksek bir bağışla hayata geçti. Aipower girişimi büyük başarının ardından daha iyi hale getirilmiş Wearbuds için kolları sıvadı. Wearbud Pro yakın zamanda fonlama kampanyasına başlayacak.

    Wearbuds Pro ile tam kablosuz kulaklık ve fitness bilekliği bir arada
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    Wearbuds Pro bu kez en yeni Qualcomm ses yongalarını kullanıyor ve yine grafen dinamik sürücülerden yararlanıyor. Bluetooth 5.0 yanında daha iyi ses kalitesi mevcut. Batarya da biraz daha iyileştirilmiş ve 7 saate kadar kullanılabiliyor. Sensör tarafında daha iyi hale gelen fitness bilekliği ise kulaklıkları iki kere şarj edebiliyor. Muhafaza mekanizması kulaklıkların düşmesini engelliyor.

    Wearbuds Pro tam kablosuz kulaklık modeli 89$ fiyat etiketine sahip. Bununla birlikte kulaklıkları sık kullanıyorsanız fitness bilekliğinin kullanım süresinin çok düşeceğini belirtmek gerek. Her ikisini de sık kullanıyorsanız ayrı bir kulaklık ve ayrı bir bileklik daha avantajlı olabilir.



    https://www.techpowerup.com/270167/aipower-announces-bizarre-weabuds-pro-wireless-earbuds-with-fitness-band-charger Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 1 sa.
    Aynı konseptte daha farklı tasarımlar da vardı. Haberde de belirtilmiş. Ama bu tasarım gayet şık olmuş. Kulaklık kalitesi iyiyse ve de fitness tracker sorunsuzsa alınabilir.
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