Aşırı sıcaklarda serinletecek bel kemeri

Tam Boyutta Gör Dünyayı kasıp kavuran aşırı sıcaklar etkisini halen kaybetmiş değil. Teknoloji girişimleri de krizi fırsata çevirmek için farklı yeniliklerle karşımıza çıkıyor. WearCool soğutucu bel kemeri zor anlarda serinlemenizi sağlıyor.

WearCool nedir?

WearCool kemer tarzında hazırlanmış bir soğutucu sistemi ve kullanıcının beline takılıyor. Mobil uygulamadan kontrol edilen soğutucu kemerin amacı ise vücudun üst kısmına doğru gün boyu taze ve serin havayı üflemek.

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Isı emen faz değişimli bir gövdeye sahip kemer ön ve arka parçalardan oluşuyor. Bu parçalar içerisinde fanlar bulunuyor. Bu fanlar havayı saniyede 5 metre üfleyecek hızda çalışıyor. Mobil uygulamadan fanları toplu veya tek tek çalıştırabiliyorsunuz. 17 saate kadar kullanılabilen kemerin 70-105 cm arasındaki bel ölçülerine uygun olduğu belirtildi. Japonya’da satışa sunulan soğutucu kemer için 235$ fiyat etiketi belirlenmiş.

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