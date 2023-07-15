BİM marketler Alfa Romeo elektrikli bisiklet satacak

Tam Boyutta Gör Haftaya BİM perakende gıda marketlerinde akıllı telefon, akıllı televizyon, akıllı saat, dizüstü bilgisayar, yazıcı, tam kablosuz kulaklık, katlanabilir elektrikli bisiklet gibi pek çok teknolojik ürünü bulmak mümkün olacak.

21 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri

21 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Alfa Romeo elektrikli bisikletler dikkat çekiyor. İlk kez raflara çıkan bisikletlerden Alfa Romeo R2 modeli 35-45Km menzil, 25Km/s hız, LED ön far, disk fren, LCD gösterge gibi özelliklerle 17999TL olarak satılıyor.

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Alfa Romeo R1 katlanabilir elektrikli bisiklet modeli ise aynı özellikleri 16999TL fiyat etiketiyle sunuyor. Bu modelde biraz daha ince lastikler ve sele altına yerleştirilmiş batarya paketi farklılığı oluşturuyor.

Diğer taraftan 15.6 inçlik Full HD IPS ekran, Ryzen 5500U işlemci, 8GB DDR4 RAM, 256GB SSD, Windows 11 işletim sistemi barındıran HP dizüstü modeli 9299TL fiyat etiketine sahip. 55 inçlik NANOCELL ekranlı LG 4K webOS akıllı televizyon ise 18999TL.

6.5 inçlik ekran, 2+6 çekirdekli Unisoc işlemci, 8GB RAM, 128GB depolama, 50MP ana sensör, 5000mAh batarya gibi özelliklere sahip Casper Via F30 Plus akıllı telefon modeli 4999TL iken 1.47 inçlik ekran ve 14 gün kullanım süresi sunan Redmi Band 2 akıllı bileklik de 499TL fiyat etiketine sahip.

Son olarak 14 güne kadar kullanım süresi sunan GPS destekli Huawei Watch GT 2 akıllı saat 2749TL, HP 516 AIO tank yazıcı 3999TL ve Oppo Enco Air 2 tam kablosuz kulaklık da 899TL fiyat etiketi ile satılacak.

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