Web3 şirketleri, gizlilik için Devcon’da güçlerini birleştirdi

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Merkeziyetsizliğin getirdiği gizlilik avantajı korunmaya çalışılıyor. ABD’nin kripto karıştırıcı Tornado Cash üzerindeki yaptırımlarının ardından veri gizliliği ihtiyacı konusunda farkındalığı artırmaya odaklanan bir ittifak ve misyonunu desteklemek için bir Evrensel Gizlilik İttifakı‘nı (UPA) kurdu.

Aralarında p0xeidon labs, Nym Technologies, SCRT Labs’den Secret Network, Orchid, Railgun, Status ve Oasis Network de dahil olmak üzere birçok Web3 şirketi bu ittifaka katıldı.

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Grup yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

“Universal Privacy Alliance (UPA), Blockchain veya teknoloji yığınından bağımsız olarak gizliliği korumayı amaçlıyor. Asıl amaç, yerel düzeyde mahremiyet için temel atmak ve böylece gelişen teknolojilerin daha hızlı gelişmesi için ihtiyaç duyulan güvenlik ve demokrasiyi sağlamak”

İttifak ayrıca, "tam yığın gizlilik teknolojilerini deneme, inşa etme ve kullanma hakkını savunma" hedefini destekleyeceğini söyleyerek UPA Yasal Savunma Fonu’nu da duyurdu.

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