Western Digital 3TB kapasiteli sabit disklerini duyurmaya hazırlanıyor

Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Western Digital, 3 Terabyte kapasiteli yeni disklerini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Endüstrinin 2TB kapasiteli ilk sabit diskini Ocak 2009'da duyuran firma, uzunca bir süredir 32-bit işletim sistemlerindeki 2.1TB'lık kapasite limitini aşmak için çalışan firma geliştirdiği yeni bir method sayesinde 3TB'a hazır.

32-bit işletim sistemlerindeki LBA adresleme sınırından ötürü, 2.1TB'ın üzerindeki kapasiteler işletim sistemi tarafından kullanılamıyordu. Bu sınırı aşmak için 48-bit uzunluğunda LBA işlevsel bir method olarak masanın üzerinde dursa bile, bu yöntem sadece 64-bit işletim sistemlerinde çalışmakta ve UEFI uyumlu anakart kullanımını gerektirmekteydi.

Western Digital, 3TB kapasiteli sabit diskleri, tüm sistemlerde kullanılabilir kılmak için Gelişmiş Format Mimarisi'ni (Advanced Format Architecture) kullanmaya başlıyor. Bu değişiklik ile sektör boyutlarını 4Kb veri depolayabilecek şekilde büyüten Western Digital, 3TB kapasiteli ilk disklerini bu ay içerisinde lanse etmeye hazırlanıyor.

Elimize ulaşan bilgilere göre Western Digital, Caviar Black, Caviar Green ve Caviar Blue serilerinin tamamı ile birlikte harici depolama sürücülerinde de 3TB güncellemesi yapacak. Lansmanla birlikte veya takip eden günlerde satışa sunulması beklenen 3TB kapasiteli sabit disklerle birlikte Western Digital, pazarda öncü olmayı hedefliyor.