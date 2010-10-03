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Western Digital 3TB kapasiteli sabit disklerini duyurmaya hazırlanıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,3b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Western Digital, 3 Terabyte kapasiteli yeni disklerini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Endüstrinin 2TB kapasiteli ilk sabit diskini Ocak 2009'da duyuran firma, uzunca bir süredir 32-bit işletim sistemlerindeki 2.1TB'lık kapasite limitini aşmak için çalışan firma geliştirdiği yeni bir method sayesinde 3TB'a hazır.

32-bit işletim sistemlerindeki LBA adresleme sınırından ötürü, 2.1TB'ın üzerindeki kapasiteler işletim sistemi tarafından kullanılamıyordu. Bu sınırı aşmak için 48-bit uzunluğunda LBA işlevsel bir method olarak masanın üzerinde dursa bile, bu yöntem sadece 64-bit işletim sistemlerinde çalışmakta ve UEFI uyumlu anakart kullanımını gerektirmekteydi.

Western Digital, 3TB kapasiteli sabit diskleri, tüm sistemlerde kullanılabilir kılmak için Gelişmiş Format Mimarisi'ni (Advanced Format Architecture) kullanmaya başlıyor. Bu değişiklik ile sektör boyutlarını 4Kb veri depolayabilecek şekilde büyüten Western Digital, 3TB kapasiteli ilk disklerini bu ay içerisinde lanse etmeye hazırlanıyor.

Elimize ulaşan bilgilere göre Western Digital, Caviar Black, Caviar Green ve Caviar Blue serilerinin tamamı ile birlikte harici depolama sürücülerinde de 3TB güncellemesi yapacak. Lansmanla birlikte veya takip eden günlerde satışa sunulması beklenen 3TB kapasiteli sabit disklerle birlikte Western Digital, pazarda öncü olmayı hedefliyor.


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_bluescream_ 9 yıl
ssd ler suankı fıyatları ıle hla son kullanıcıya hıtab edemıoyr, depolama da da tercıh edıelemıoyor, bu drum dan dolayı artık hhd uretcılerıde daha yuksek kapasıtelı hddler cıkarmaya başlıyacak gibi , artık arşivler gıderek buyuyor, bence arsıv ıcın kullanacaklar ıcın guzel bir alternatif olmş
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CrySystem 9 yıl

_bluescream_

ssd ler suankı fıyatları ıle hla son kullanıcıya hıtab edemıoyr, depolama da da tercıh edıelemıoyor, bu drum dan dolayı artık hhd uretcılerıde daha yuksek kapasıtelı hddler cıkarmaya başlıyacak gibi , artık arşivler gıderek buyuyor, bence arsıv ıcın kullanacaklar ıcın guzel bir alternatif olmş


4 tb lık film arşivim için ssd alacak param yok
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MegaWolt38 9 yıl
iyi güzelde şu ssdler ucuzlasa artık....teknoloji ilerliyor, fiyatlarda ilerliyor, biz geriliyoruz.
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keleminabi 9 yıl

fx57


..... Bu değişiklik ile sektör boyutlarını 4Kb veri depolayabilecek şekilde büyüten Western Digital, ......



Yarım kb olan sector boyutu 8 katına çıkarılmış ama bunu mevcut makinelerin biosları destekleyecek mi ?
Destekliyor mu ?

Bu konuda bir açıklama var mı ?
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OverClocK1ng 9 yıl
Yok ya harbi kafayı yiyeceğim. Tek plaketli ama 1TB disk arıyorum. Piyasada 500Gb lıklardan falan var ama 1TB yok. Dark Media Mania'nın içerisine koyup, aynı zamanda üzerine de bir tane ince yapılı 12cm fan koyup dış kapağını da kapatıp canavar gibi serin serin kullanmak istiyorum. Fakat ince fan bulsam bile 26.1mm lik harddisklerle sığmıyor. Ama ince olanlar 19.98mm olduğu için onlarla sorun olmuyor. Eee 500GB da kullanmak istemiyorum. En az 1TB olması lazım. Madem 1TB tek plakete sığıyor niye üretip hem hızlı hem daha ucuza mâl edebilecekleri hem de en önemlisi arıza oranı çok daha düşük disk yapmıyorlar anlamıyorum yaa. Arıza oranı ne kadar az, o kadar prestij ve düşük garanti masrafları demek. Salak bunlar ya.
İşin yoksa bekle 1TB Per Placket 1TB disk yapsınlar diye.
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Father Torque 9 yıl
SSD'lerin 3TB gibi bir kapasiteyi mekanik disk fiyatına sunmaları için daha yıllar var. O zamana kadar "işletim sistemi ve programlar için küçük boyutlu bir SSD, geri kalan herşey için mekanik disk" en ekonomik ve hızlı çözüm olarak kalacaktır. WD'nin 3TB haberi detam zamanında geldi, disk slotlarımın tamamı dolu ve 1TB'lık bir diski 2TB ile değiştirmek hi. deekonomik değildi, şimdi 3TB disk boş alan sorunumu çözecek gibi görünüyor.
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Rock_Rage 9 yıl
Forewer Raid disklerin kac oldugu onemli degil performans olsun yeter.
SAYGILARLA
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fatihcanery 9 yıl
genel olarak söylüyorum,bunu alan doldurmak için o.. b.. arsivler,bence şimdi kapasiteden çok hıza ihtiyac var galiba bu fikrime karşı çıkacak yoktur,bu sadece kurumlara ve nadirende olsa profosyonel kullanıcılara yarar.geri kalana çok çok lüks,sdd leri umutla bekliyorm her haberde ama malesef çok büyük gelişme yok (fiyat olarak)
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CrySystem 9 yıl

fatihcanery

genel olarak söylüyorum,bunu alan doldurmak için o.. b.. arsivler,bence şimdi kapasiteden çok hıza ihtiyac var galiba bu fikrime karşı çıkacak yoktur,bu sadece kurumlara ve nadirende olsa profosyonel kullanıcılara yarar.geri kalana çok çok lüks,sdd leri umutla bekliyorm her haberde ama malesef çok büyük gelişme yok (fiyat olarak)


film arşivim ot mok kategorisinde yer alamaz dostum
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KiLLeR© 9 yıl

fatihcanery

genel olarak söylüyorum,bunu alan doldurmak için o.. b.. arsivler,bence şimdi kapasiteden çok hıza ihtiyac var galiba bu fikrime karşı çıkacak yoktur,bu sadece kurumlara ve nadirende olsa profosyonel kullanıcılara yarar.geri kalana çok çok lüks,sdd leri umutla bekliyorm her haberde ama malesef çok büyük gelişme yok (fiyat olarak)


8TB Full HD film arşivim kardeş. Yılların emeği var bu arşivde


3 TB disk kesinlikle ihtiyacım olan birşeydi. Yalnız SSD ve fiyat konusunda haklısın

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Batuist 9 yıl

fatihcanery

genel olarak söylüyorum,bunu alan doldurmak için o.. b.. arsivler,bence şimdi kapasiteden çok hıza ihtiyac var galiba bu fikrime karşı çıkacak yoktur,bu sadece kurumlara ve nadirende olsa profosyonel kullanıcılara yarar.geri kalana çok çok lüks,sdd leri umutla bekliyorm her haberde ama malesef çok büyük gelişme yok (fiyat olarak)

Ben karşı çıkabilirim.. muhalefet olsun diye çünkü netten indirilebilecek o kadar çok şey varki isterse 50TB olsun yine doldururum.. Hatta sadece netten doldurulacak şeyler değil artık Full HD çekim yapan kameralar yüksek pikselli foto. makineleri vs. çok rahat dolduruyor diskleri..
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moffaka 9 yıl
dün 2 tb wd aldım.. şimdi 3 geliyor.. şimdi +50 lira verip 3tb alacağım ortaya çıkarsa sağlam bir küfür etme zamanı gelmiş demektir
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KiLLeR© 9 yıl

moffaka

dün 2 tb wd aldım.. şimdi 3 geliyor.. şimdi +50 lira verip 3tb alacağım ortaya çıkarsa sağlam bir küfür etme zamanı gelmiş demektir


+50 olmaz merak etme. En az +200 ile gelir
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CrySystem 9 yıl

moffaka

dün 2 tb wd aldım.. şimdi 3 geliyor.. şimdi +50 lira verip 3tb alacağım ortaya çıkarsa sağlam bir küfür etme zamanı gelmiş demektir


1,5 TB segate'yi 135 tl ye aldım.
1 tb WD black Faex i 165 e aldım ...
2 tb samsung green i 145 e aldım...
3 tb çıksın yine alıcam
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Batuist 9 yıl
çok güzel bir gelişme.. Bu ürünle birlikte 2TBlık disklerin fiyatları daha alınabilir seviyelere geriler..
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xense 9 yıl
o değil de şu anda seagate 3Tb diskleri satıyor. sitesinden 2 diskle kurulmuş 6TB nas yada 4 diskle kurulu 12TB nas cihazları satışta. ayrıca tek disk olarak görmesemde cihazlarda linux kullanıldığı için coktan satmaya başladılar. WD bu sefer biraz geri kaldı galiba..
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showstopper41 9 yıl
3 tane 1TB lık plaka görünüyor. Yani isteseler 4TB lık modeli de çıkarabilirler. Seagate ilk 1.5TB lık diski ilk çıkardığında daha fazla plaka içeriyordu...
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CrySystem 9 yıl

xense

o değil de şu anda seagate 3Tb diskleri satıyor. sitesinden 2 diskle kurulmuş 6TB nas yada 4 diskle kurulu 12TB nas cihazları satışta. ayrıca tek disk olarak görmesemde cihazlarda linux kullanıldığı için coktan satmaya başladılar. WD bu sefer biraz geri kaldı galiba..


seagate 7200.11 le istediği kadar ilerlemiş olsun... 7200.12 lerde hoş değil.
WD Black aştı olayı ...
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CrySystem 9 yıl
fx57 , LBA'nın yerini alacak GUID partition table (GPT) ile bu yeni AFA arasında depolama farkı bulunur mu?
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