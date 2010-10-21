Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Western Digital 3TB kapasiteli yeni sabit diskini satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,3b
1
30
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Western Digital 3TB kapasiteli yeni sabit diskini satışa sundu
Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Western Digital, ilk detaylarına daha önceki haberlerimizde yer verdiğimiz 2.5 Terabyte ve 3 Terabyte depolama kapasitesi sunan yeni depolama sürücülerini duyurdu. Caviar Green serisi altında lanse edilen 3.5-inç boyutundaki yeni sürücüler, 750GB kapasiteli plakalar kullanıyor ve Advanced Format teknolojisinden faydalanıyorlar.

32-bit işletim sistemlerinde yüksek depolama kapasitesinin doğru adreslenebilmesi için beraberinde PCIe x1 kontrolcüsü gelen yeni depolama sürücüleri, SATA-II ara birimini kulanıyor ve yüksek performans için 64MB yerleşik tampon bellek ile geliyorlar. GreenPower teknolojisi ile düşük güç tüketiminin hedeflendiği yeni sürücüler, kapasitesine göre sırasıyla 189$ ve 239$ seviyesindeki tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatlarıyla kullanım sunuluyorlar.

Western Digital 3TB kapasiteli yeni sabit diskini satışa sundu
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
selahattın ısık 9 yıl
kapasitenin artması güzel ama diyelim hayati öneme sahip bir dosya kazara silindi
hdd nin taranması ve o dosyanın kurtarılması kaç saat (en az 1 gün) sürer acaba.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
killnOd 9 yıl
64mb cache ve 2.5TB olanlar kac plakadan olusuyor ve gercek kullanilabilir alani ne kadar oluyor?Ayrica 2.5 lerin gercek kullanilabilir alani 2.2TB ise yazilimsal ve donanimsal sorun yasarmiyiz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 9 yıl
film müzik ve oyuun indirenler için çok iyi depola nevarsa:))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gunescan 9 yıl
@Batuist
Green serisi sırf depolama için bildiğim kadarıyla. Yani windows kurmaya yönelik değil. Az ses yapan ve az güç harcayan seri sanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl

gunescan

@Batuist
Green serisi sırf depolama için bildiğim kadarıyla. Yani windows kurmaya yönelik değil. Az ses yapan ve az güç harcayan seri sanırım.

biliyorum o yüzden zaten bana çekici gelmiyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
green serisi bana hiç çekici gelmiyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 9 yıl
GB başına maliyette en uygunu 1.5 TB diskler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
helsloot 9 yıl
bunun 2tb lik olanını 165TL 'ye almıştım vatandan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thunderwatcher 9 yıl
6 tane 500GB mı? Gaipten şöyle bir ses gelir artık sürekli: "Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm"
Gürültü yapar arkadaş o... Workstation değil ki bu?
2x1.5TB ideal bence... ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K0rkunc 9 yıl
3tb bilginin bir harddiskin boluzup kaybedilmesinden çok dhaha iyidir emin ol :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 9 yıl
3 TB. Way be.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 9 yıl
Advanced Format var. Internet'ten WD ın sitesinden Alling yazılımını indirip Ortalama yapıyorsun. Alacak olanların haberi olsun. Performansa epey etki ediyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K0rkunc 9 yıl
buakdar büyük 1 tane disk almak ev kullanıcısı içinde iş içinde riskli bunun yerine 3 tane 1tb yada 6tane 500 gb almak çok dha amantıklı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rainbow6 9 yıl
Kapasitesi bayaa yuksek .. bi markanin daha 3 tb si var ama sanirim onda 500 gb lik tabakalar kullaniliyor muhtemelen bu daha iyi olacaktir diye dusunuyordum ama bazi sorunlari oldugunu okudum bi yerlerde birde win xp gormeme ihtimali var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CaReTTa_99 9 yıl
Heyt toramanım benim, işte budur. Buna vurucan Hd filmleri, vurucan hd filmler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11345 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
HDD / SSD, western digital
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl 3DMark11'den yeni video! 9 yıl Haftanın en iyi 5 iPad oyunu -1- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim