Western Digital 3TB kapasiteli yeni sabit diskini satışa sundu

Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Western Digital, ilk detaylarına daha önceki haberlerimizde yer verdiğimiz 2.5 Terabyte ve 3 Terabyte depolama kapasitesi sunan yeni depolama sürücülerini duyurdu. Caviar Green serisi altında lanse edilen 3.5-inç boyutundaki yeni sürücüler, 750GB kapasiteli plakalar kullanıyor ve Advanced Format teknolojisinden faydalanıyorlar.

32-bit işletim sistemlerinde yüksek depolama kapasitesinin doğru adreslenebilmesi için beraberinde PCIe x1 kontrolcüsü gelen yeni depolama sürücüleri, SATA-II ara birimini kulanıyor ve yüksek performans için 64MB yerleşik tampon bellek ile geliyorlar. GreenPower teknolojisi ile düşük güç tüketiminin hedeflendiği yeni sürücüler, kapasitesine göre sırasıyla 189$ ve 239$ seviyesindeki tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatlarıyla kullanım sunuluyorlar.