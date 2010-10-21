Western Digital 3TB kapasiteli yeni sabit diskini satışa sundu

Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Western Digital, ilk detaylarına daha önceki haberlerimizde yer verdiğimiz 2.5 Terabyte ve 3 Terabyte depolama kapasitesi sunan yeni depolama sürücülerini duyurdu. Caviar Green serisi altında lanse edilen 3.5-inç boyutundaki yeni sürücüler, 750GB kapasiteli plakalar kullanıyor ve Advanced Format teknolojisinden faydalanıyorlar.
32-bit işletim sistemlerinde yüksek depolama kapasitesinin doğru adreslenebilmesi için beraberinde PCIe x1 kontrolcüsü gelen yeni depolama sürücüleri, SATA-II ara birimini kulanıyor ve yüksek performans için 64MB yerleşik tampon bellek ile geliyorlar. GreenPower teknolojisi ile düşük güç tüketiminin hedeflendiği yeni sürücüler, kapasitesine göre sırasıyla 189$ ve 239$ seviyesindeki tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatlarıyla kullanım sunuluyorlar.
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hdd nin taranması ve o dosyanın kurtarılması kaç saat (en az 1 gün) sürer acaba.
Green serisi sırf depolama için bildiğim kadarıyla. Yani windows kurmaya yönelik değil. Az ses yapan ve az güç harcayan seri sanırım.
biliyorum o yüzden zaten bana çekici gelmiyor..
Gürültü yapar arkadaş o... Workstation değil ki bu?
2x1.5TB ideal bence... ;)