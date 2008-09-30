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Western Digital'dan yüksek kapasiteli sabit disk kutusu; ShareSpace

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Western Digital'dan yüksek kapasiteli sabit disk kutusu; ShareSpace
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Raptor serisi yüksek performanslı sabit diskleriyle tanınan Western Digital, yüksek kapasiteli harici depolama çözümüne ihtiyaç duyan kullanıcılar için hazırladığı ShareSpace isimli sabit disk kutusunu duyurdu. 4 sürücülü yapıda olan NAS (network storage system) sistemi özellikle küçük ölçekli ofisleri hedef alıyor.

Bilindiği üzere ağ depolama çözümleri özellikle çok bilgisayarlı ofis ortamlarında içeriğin daha kolay ve hızlı bir şekilde paylaşılmasına olanak tanımakta. 4.9 Kg ağırlığında olan ShareSpace, 2TB ve 4TB olmak üzere iki farklı kapasite ile kullanıma sunuyor.

GreenPower serisi sabit disk kullanan yeni NAS sisteminde RAID 0, 1 veya 5 alternatifleri tercih edilebiliyor. USB 2.0 arabirimi üzerinden PC ile bağlantı kurabilen ayrıca gigabit ethernet desteğine de sahip olan ürün'ün 2TB'lık modeli 699.99$, 4TB'lık modeli ise 999.99$'lık yurt dışı etiket fiyatına sahip.

Western Digital'dan yüksek kapasiteli sabit disk kutusu; ShareSpace
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_Dominic_Toretto_ 11 yıl
Para kasası gibi hee

Boş olarak da satılsaydı keşke.

İsteyen içine dilediği kapasitede HDD koyabilirdi.
Ama güzel ürün.Tam arşivciler için

Şimdi baktım da,Maxtor'un böyle bir ürünü var.
2TB. kapasiteli 639 Dolar fiyatı var.
exa.com.tr/...

Ayrıca bu tür ürünlerin Ethernet olması da güzel.Dilediğin mesafeye konumlandırabilirsin ürünü
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max975 11 yıl
ne fiyat bee zaten bizide pek ilgilendirmiyor ama
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