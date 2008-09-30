Western Digital'dan yüksek kapasiteli sabit disk kutusu; ShareSpace

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Raptor serisi yüksek performanslı sabit diskleriyle tanınan Western Digital, yüksek kapasiteli harici depolama çözümüne ihtiyaç duyan kullanıcılar için hazırladığı ShareSpace isimli sabit disk kutusunu duyurdu. 4 sürücülü yapıda olan NAS (network storage system) sistemi özellikle küçük ölçekli ofisleri hedef alıyor.

Bilindiği üzere ağ depolama çözümleri özellikle çok bilgisayarlı ofis ortamlarında içeriğin daha kolay ve hızlı bir şekilde paylaşılmasına olanak tanımakta. 4.9 Kg ağırlığında olan ShareSpace, 2TB ve 4TB olmak üzere iki farklı kapasite ile kullanıma sunuyor.

GreenPower serisi sabit disk kullanan yeni NAS sisteminde RAID 0, 1 veya 5 alternatifleri tercih edilebiliyor. USB 2.0 arabirimi üzerinden PC ile bağlantı kurabilen ayrıca gigabit ethernet desteğine de sahip olan ürün'ün 2TB'lık modeli 699.99$, 4TB'lık modeli ise 999.99$'lık yurt dışı etiket fiyatına sahip.

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