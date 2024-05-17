Western Digital, dünyanın 6 TB kapasiteli ilk 2.5 inç hard disklerini satışa sundu

- WD My Passport Taşınabilir Sabit Disk Serisi
- WD_BLACK Serisi
- SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD Serisi
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WD My Passport Taşınabilir Sabit Disk Serisi
WD My Passport Ultra için 6 TB kapasite seçeneği eklenerek 200 dolar fiyattan satışa sunuldu. Standart WD My Passport'a da 6 TB kapasite seçeneği geldi ve bu model için 180 dolar fiyat etiketi belirlendi. Ayrıca modelin USB-C bağlantıya sahip bir seçeneği de artık sunuluyor. USB-C'li modelin fiyatı ise 185 dolar.
WD_BLACK Serisi
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.