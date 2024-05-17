Western Digital, dünyanın 6 TB kapasiteli ilk 2.5 inç hard disklerini satışa sundu

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Western Digital, 2,5 inç form faktörüne sahip dünyanın ilk 6 TB kapasiteli taşınabilir sabit disklerini duyurdu. My Passport, WD_BLACK ve SanDisk Professional ürün gruplarına eklenen yüksek kapasiteli seçeneklere ve fiyatlarına göz atalım.

WD My Passport Taşınabilir Sabit Disk Serisi

WD My Passport Ultra için 6 TB kapasite seçeneği eklenerek 200 dolar fiyattan satışa sunuldu. Standart WD My Passport'a da 6 TB kapasite seçeneği geldi ve bu model için 180 dolar fiyat etiketi belirlendi. Ayrıca modelin USB-C bağlantıya sahip bir seçeneği de artık sunuluyor. USB-C'li modelin fiyatı ise 185 dolar.

AMD, Ryzen 7 8700F ve Ryzen 5 8400F işlemcilerini piyasaya sürdü 1 gün önce eklendi

WD_BLACK Serisi

Tam Boyutta Gör Western Digital'in oyuncular için geliştirdği WD_BLACK P10 hard diski de artık 6 TB seçeneğiyle geliyor. Modelin fiyatı 185 dolar.

SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD Serisi

Tam Boyutta Gör Dayanıklılığın ön plana çıktığı Professional G-DRIVE ArmorATD Serisinin 6 TB kapasiteli modeliyse 230 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

HDD / SSD Haberleri

WD, dünyanın 6 TB kapasiteli ilk 2.5 inç hard disklerini tanıttı