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    Anlık Bildirim

    Whatsapp, 24 Ekim’den itibaren bazı cihazlara desteğini kesecek

    Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması Whatsapp, 24 Ekim’den itibaren Google Nexus 7, Sony Xperia Z, Samsung Galaxy Note 4 ve Samsung Galaxy S5’e desteğini kesecek.

    Whatsapp, 24 Ekim’den itibaren bazı cihazlara desteğini kesecek Tam Boyutta Gör

    Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması Whatsapp, 24 Ekim’den itibaren Samsung Galaxy Note 4 ve Galaxy S5’e desteğini kesecek.

    Whatsapp’ın sahibi olan sosyal medya platformu Meta, eski android sistemli telefonların Whatsapp’a desteğini kesmeye devam ediyor.

    WhatsApp, 24 Ekim'den itibaren Android 5.0 ve Google mobil işletim daha sisteminin eski sürümlerinde kullanılamayacak.

    Hangi marka olursa olsun halen Android 5.0 Lollipop veya daha eski sürümleri çalıştıran bütün Android cihazları etkileyecek.

    Google Nexus 7, Sony Xperia Z, LG Optimus G Pro ve HTC One gibi zamanının en iyi cihazlarına artık Whatsapp desteği verilmeyecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    salih_47 7 dakika önce

    yeter artık çıkma önüme yeter

    S
    saçmalama gel buraya 1 hafta önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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