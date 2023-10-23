Whatsapp, 24 Ekim’den itibaren bazı cihazlara desteğini kesecek

Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması Whatsapp, 24 Ekim’den itibaren Samsung Galaxy Note 4 ve Galaxy S5’e desteğini kesecek.
Whatsapp’ın sahibi olan sosyal medya platformu Meta, eski android sistemli telefonların Whatsapp’a desteğini kesmeye devam ediyor.
WhatsApp, 24 Ekim'den itibaren Android 5.0 ve Google mobil işletim daha sisteminin eski sürümlerinde kullanılamayacak.
Hangi marka olursa olsun halen Android 5.0 Lollipop veya daha eski sürümleri çalıştıran bütün Android cihazları etkileyecek.
Google Nexus 7, Sony Xperia Z, LG Optimus G Pro ve HTC One gibi zamanının en iyi cihazlarına artık Whatsapp desteği verilmeyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yeter artık çıkma önüme yeter
hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.