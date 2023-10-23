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Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması Whatsapp, 24 Ekim’den itibaren Samsung Galaxy Note 4 ve Galaxy S5’e desteğini kesecek.

Whatsapp’ın sahibi olan sosyal medya platformu Meta, eski android sistemli telefonların Whatsapp’a desteğini kesmeye devam ediyor.

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WhatsApp, 24 Ekim'den itibaren Android 5.0 ve Google mobil işletim daha sisteminin eski sürümlerinde kullanılamayacak.

Hangi marka olursa olsun halen Android 5.0 Lollipop veya daha eski sürümleri çalıştıran bütün Android cihazları etkileyecek.

Google Nexus 7, Sony Xperia Z, LG Optimus G Pro ve HTC One gibi zamanının en iyi cihazlarına artık Whatsapp desteği verilmeyecek.

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Whatsapp, 24 Ekim’den itibaren bazı cihazlara desteğini kesecek