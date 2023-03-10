Twitter Blue Türkiye'de açıldı: İşte şoke eden fiyatı!

Twitter Blue Türkiye fiyatı ne kadar?
Webden alındığında Twitter Blue fiyatı; aylık 150 TL, yıllık 1569,99 TL. Twitter iOS uygulamasından alındığında, Twitter Blue ücreti; aylık 209 TL, yıllık 2199 TL.
Twitter Blue Türkiye'den nasıl alınır?
Twitter'ın premium özellikler ekleyen Twitter Blue servisinin Türkiye'ye geleceği bir süredir konuşuluyordu ancak fiyatının ne olacağı konusunda net bir bilgi yoktu. Twitter Blue Türkiye fiyatı sonunda netlik kazandı. Twitter Blue aboneliğini Twitter web sitesinden almak biraz daha ucuza geliyor. Peki, Twitter Blue Türkiye'den nasıl alınır?
- Twitter sitesine girin.
- Sol bölmede Twitter Blue simgesine tıklayın.
- Aylık veya yıllık abonelik seçin.
- Abone ol butonuna tıklayın.
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