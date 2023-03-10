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    Anlık Bildirim

    Twitter Blue Türkiye'de açıldı: İşte şoke eden fiyatı!

    Twitter Blue Türkiye fiyatı (aylık ve yıllık) resmî olarak belli oldu. İşte Twitter'da mavi tik alma ücreti ve Twitter Blue Türkiye'den nasıl alınır yanıtı:     
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    twitter blue türkiye fiyatı ne kadar Tam Boyutta Gör
    Twitter kullanıcılarının mavi tik almak için beklediği Twitter Blue servisi, Türkiye'de açıldı. Twitter Blue aylık ve yıllık fiyatı, sosyal medya kullanıcılarında şok etkisi yarattı. İşte şaşırtan mavi tik alma ücreti:

    Twitter Blue Türkiye fiyatı ne kadar?

    Webden alındığında Twitter Blue fiyatı; aylık 150 TL, yıllık 1569,99 TL. Twitter iOS uygulamasından alındığında, Twitter Blue ücreti; aylık 209 TL, yıllık 2199 TL.

    Twitter Blue Türkiye'den nasıl alınır?

    Twitter'ın premium özellikler ekleyen Twitter Blue servisinin Türkiye'ye geleceği bir süredir konuşuluyordu ancak fiyatının ne olacağı konusunda net bir bilgi yoktu. Twitter Blue Türkiye fiyatı sonunda netlik kazandı. Twitter Blue aboneliğini Twitter web sitesinden almak biraz daha ucuza geliyor. Peki, Twitter Blue Türkiye'den nasıl alınır?

    1. Twitter sitesine girin.
    2. Sol bölmede Twitter Blue simgesine tıklayın.
    3. Aylık veya yıllık abonelik seçin.
    4. Abone ol butonuna tıklayın.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 22 saat önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 2 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 2 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 2 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 3 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 3 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 4 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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