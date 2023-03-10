Twitter Blue Türkiye'de açıldı: İşte şoke eden fiyatı!

Tam Boyutta Gör Twitter kullanıcılarının mavi tik almak için beklediği Twitter Blue servisi, Türkiye'de açıldı. Twitter Blue aylık ve yıllık fiyatı, sosyal medya kullanıcılarında şok etkisi yarattı. İşte şaşırtan mavi tik alma ücreti:

Twitter Blue Türkiye fiyatı ne kadar?

Webden alındığında Twitter Blue fiyatı; aylık 150 TL, yıllık 1569,99 TL. Twitter iOS uygulamasından alındığında, Twitter Blue ücreti; aylık 209 TL, yıllık 2199 TL.

Twitter mavi tik alma: Twitter Blue nedir? 3 ay önce eklendi

Twitter Blue Türkiye'den nasıl alınır?

Twitter'ın premium özellikler ekleyen Twitter Blue servisinin Türkiye'ye geleceği bir süredir konuşuluyordu ancak fiyatının ne olacağı konusunda net bir bilgi yoktu. Twitter Blue Türkiye fiyatı sonunda netlik kazandı. Twitter Blue aboneliğini Twitter web sitesinden almak biraz daha ucuza geliyor. Peki, Twitter Blue Türkiye'den nasıl alınır?

Twitter sitesine girin. Sol bölmede Twitter Blue simgesine tıklayın. Aylık veya yıllık abonelik seçin. Abone ol butonuna tıklayın.

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Twitter Blue Türkiye fiyatı belli oldu: İşte mavi tik ücreti!