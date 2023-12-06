Telefon numarasından Instagram hesabı bulma yolları (2023)

Bir kişinin Instagram hesabı nasıl bulunur? Instagram’da en çok sorulan soruların başında geliyor. Instagram’da bir kişiyi bulmanın en hızlı ve kolay yolu kullanıcı adını arama çubuğuna yazmaktır. Ancak kullanıcı adını bilmiyorsanız profilini bulmak zor olabilir. Adını da aratmak düşündüğünüz gibi işe yaramayabilir çünkü bir milyardan fazla kullanıcıya sahip platformda aynı adı taşıyan başka Instagram hesapları ile karşılaşmanız kaçınılmaz olacaktır. Bu durumda aklınıza “Telefon numarası ile Instagram hesabı bulunur mu?” sorusu gelebilir. Evet, telefon numarasından Instagram hesabı bulmak mümkün. Numaradan Instagram nasıl bulunur anlatıyoruz.

Telefon numarasından Instagram bulma (Android & iOS) 📲 Tam Boyutta Gör Instagram gibi sosyal medya platformlarının temel amacı, kullanıcıların birbirleriyle bağlantı kurmasını sağlamak. Bunun yollarından biri, insanları telefon numaralarını kullanarak aratmak. Bu yöntemin işe yaraması için aradığınız kişinin aynı numarayı kullanarak platforma kayıtlı olması gerekiyor. Telefon numarasından Instagram hesabı nasıl bulunur adım adım görelim: Instagram’ı açın ve profil resmine dokunun. Sağ üstteki üç çizgiye ardından Hesaplar Merkezi’ne dokunun. Bilgilerin ve izinlerine dokunun. Kişileri yükleye dokunun. Instagram hesabınızı seçin. Rehberi Bağla açık konuma getirin. Numaradan Instagram hesabı bulmak için, rehberi bağlamanın başka bir yolu; profil sayfasına gitmek ve profili paylaş yanındaki kişi simgesine dokunmak. Yeni insanları keşfet yanındaki “Tümünü göster”e dokunduğunuzda rehbere bağlan seçeneği çıkacaktır. Bağlan’a dokunduğunuzda Instagram, rehberinizi senkronize edecektir. Artık rehberinizdeki kayıtlı telefon numarasına bağlı tüm Instagram hesaplarınızı görebilirsiniz. Bu, Instagram rehberdeki kişileri bulmak isteyenler için en hızlı yol. Telefon numarasıyla Instagram bulma kolay ancak her zaman mümkün olmuyor. Bir kişinin Instagram hesabını telefon numarasından bulamıyorsanız, kişi Instagram hesabını cep telefonu numarasına bağlamamıştır veya hesap bilmediğiniz başka bir telefon numarasına bağlıdır.

Ücretsiz numara sorgulama: Arayan kim öğrenin 11 ay önce eklendi

Birinin Instagram hesabı nasıl bulunur 🔍 Her Instagram kullanıcısının kullanıcı adı (username) adı verilen bir profil ismi vardır. Bununla bir kişinin Instagram hesabını bulabilirsiniz ancak tek yöntem bu değil. İşte Instagram’da birini bulmanın diğer yolları: 1️⃣ Instagram ID ile hesap bulma Instagram’da birini bulmanın en kolay yolu kullanıcı adını aratmaktır. Bunu hem uygulamadan hem de Instagram web sitesi üzerinden yapabilirsiniz. Hızlı bir aramayla kullanıcı adına karşılık gelen tüm profilleri görebilirsiniz. Yaşa, konuma, cinsiyete göre arama yapabileceğiniz filtreler yoktur. Bu nedenle kullanıcı adını tam olarak bilmeniz iyi olacaktır. Instagram ID ile hesap nasıl bulunur adım adım görelim: Instagram’ı açın.

Büyüteç simgesine dokunun.

Arama çubuğuna birinin kullanıcı adını yazın.

Instagram ID ile hesap bilgileri bulma bu kadar kolay. 2️⃣ İsimden Instagram hesabı bulma Bu yöntem size ilkini hatırlatabilir ancak biraz farklıdır. Kişinin ad ve soyadını tam olarak biliyorsanız, kullanıcı adını bilmeden Instagram hesabını bulabilirsiniz. İsimden Instagram hesabı nasıl bulunur adım adım görelim: Instagram uygulamasını açın.

Instagram’da bulmak istediğiniz kişinin adını ve soyadını aratın.

Sonuçlara bakın, doğru kişiyi bulmaya çalışın. 3️⃣ E-posta ile Instagram hesabı bulma Instagram’da kişileri e-posta adresleriyle bulmak ne yazık ki mümkün değildir. Ancak, Facebook’ta kişileri e-posta adreslerini kullanarak arayabilirsiniz. Facebook’ta arkadaş olarak ekleyip Instagram hesabınızı Facebook hesabınıza bağlayarak kişinin Instagram adresini bulabilirsiniz. Bunun dışında Instagram e-posta bulma sitelerini kullanmamanızı öneririz; bu siteler sizden ücret almakla birlikte e-posta adresinizi de alacaklarından spam mailleriniz de artacaktır. Fotoğraftaki (resimdeki) kişi nasıl bulunur? 11 ay önce eklendi 4️⃣ Diğer sosyal ağlara bakın Diğer sosyal ağlarda kişinin Instagram sayfasına link bulma olasılığınız oldukça yüksektir. Facebook, Twitter, TikTok veya başka bir platformda kişinin Instagram hesabını aramak için ilk bakmanız gereken yer; biyografi bölümüdür. Bazı kişiler, biyografi kısmında doğrudan Instagram hesaplarını paylaşabiliyor ya da Instagram adreslerine giden bir link bırakabiliyor. Biyografi dışında paylaşımları arasında da Instagram adreslerine denk gelebilirsiniz.

Tabii ki, birinin Instagram hesabını bulmanın yolları bunlarla sınırlı değil. Kişinin fotoğrafı varsa Google’da arama yaparak, ortak arkadaşlarınızın profillerine bakarak ya da üçüncü parti uygulamalarla da birinin Instagram hesabını bulma şansınız var. Bu rehber yazıda en çok merak edilen telefon numarasından Instagram bulma yolunu anlattık.

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