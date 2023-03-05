Tam Boyutta Gör Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için her geçen gün yeni özellikler test ediyor. Ortaya çıkan yeni bir rapora göreyse şirket şimdilerde bilinmeyen numaraların kullanıcıları rahatsız etmemesini sağlayacak bir özelliği test ediyor.

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WhatsApp, bilinmeyen numaralardan gelen aramaları sessize almanızı sağlayacak bir özelliği test ediyor

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi WhatsApp, uygulamanın gelecekteki bir güncellemesi için kullanıcıların bilinmeyen numaralardan gelen aramaları sessize almalarına olanak tanıyan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Özellik, uygulama ayarlarında bulunacak ve etkinleştirildiğinde bilinmeyen numaralardan gelen aramalar her zaman sessize alınacak. Ancak arama listesinde ve bildirim merkezinde gösterilmeye devam edecek.

Bu yeni özellik, kullanıcıların istenmeyen aramaları önemli ölçüde azaltmasına da yardımcı olabilir. Böylece dolandırıcılık veya kişisel bilgilerin çalınması gibi durumların bir nebze önüne geçilebilir. Henüz test aşamasında olan bu yeni özellik, geliştirilmekte olan bir özellik olduğu için henüz kullanıma sunulmadı. Ancak yakın bir zamanda yayınlanacak bir güncellemeyle kullanıma sunulması bekleniyor.

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WhatsApp bilinmeyen numaradan gelen aramaları sessize alıyor