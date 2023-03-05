- WhatsApp, bilinmeyen numaralardan gelen aramaları sessize almanızı sağlayacak bir özelliği test ediyor
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WhatsApp, bilinmeyen numaralardan gelen aramaları sessize almanızı sağlayacak bir özelliği test ediyor
Bu yeni özellik, kullanıcıların istenmeyen aramaları önemli ölçüde azaltmasına da yardımcı olabilir. Böylece dolandırıcılık veya kişisel bilgilerin çalınması gibi durumların bir nebze önüne geçilebilir. Henüz test aşamasında olan bu yeni özellik, geliştirilmekte olan bir özellik olduğu için henüz kullanıma sunulmadı. Ancak yakın bir zamanda yayınlanacak bir güncellemeyle kullanıma sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez