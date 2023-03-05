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    Motorola Moto G Power 2023'ün görselleri sızdırıldı: İşte beklenen özellikler

    Motorola'nın geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Moto G Power 2022'nin yerini alacak yeni Moto G Power 2023'ün renderları sızdırıldı. İşte 6.5 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak cihazın detayları:
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    Motorola Moto G Power 2023'ün görselleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Motorola, geçtiğimiz yıllarda bir seri haline gelen Moto G Power'ın 2021 ve 2022 versiyonlarını piyasaya sürmüştü. Şirket şimdilerde Moto G Power 2022'nin yerini alacak Moto G Power 2023 üzerinde çalışmakta. MySmartPrice ve OnLeaks işbirliğiyle hazırlanan yeni bir rapor ise cihazın tasarımını ortaya çıkardı.

    İşte Moto G Power 2023'ün beklenen özellikleri:

    Motorola Moto G Power 2023'ün görselleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan görsellerde de görüldüğü gibi arka tarafında LED flaşın bulunduğu üçlü arka kamera kurulumu ile gelecek Moto G Power 2023'ün kamera detayları henüz bilinmiyor. 6.5 inçlik bir ekrana sahip olması beklenen cihazın alt kısmında ise 3,5 mm kulaklık girişi, şarj girişi ve hoparlör ızgarası bulunacak.

    Sağ yan çerçevesinde güç ve ses tuşları bulunduracak cihazın güç tuşunun parmak izi okuyucuyu da bulundurması bekleniyor. Yaklaşık 163,1 x 74,8 x 8,4 mm ölçülerine sahip olacak cihazın küresel pazarda da piyasaya sürülmesi oldukça muhtemel. Aşağıdaki videoda bütçe dostu olması beklenen Motorola Moto G Power 2023'ün 360 derecelik videosu bulunmakta.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    şairane 2 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 3 gün önce

    [resim]

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    ugah6aiw 3 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 3 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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