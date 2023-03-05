Motorola Moto G Power 2023'ün görselleri sızdırıldı: İşte beklenen özellikler

İşte Moto G Power 2023'ün beklenen özellikleri:
Sağ yan çerçevesinde güç ve ses tuşları bulunduracak cihazın güç tuşunun parmak izi okuyucuyu da bulundurması bekleniyor. Yaklaşık 163,1 x 74,8 x 8,4 mm ölçülerine sahip olacak cihazın küresel pazarda da piyasaya sürülmesi oldukça muhtemel. Aşağıdaki videoda bütçe dostu olması beklenen Motorola Moto G Power 2023'ün 360 derecelik videosu bulunmakta.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez