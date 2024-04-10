Tam Boyutta Gör Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz günlerde gezinme çubuğunun tasarımını yenilemiş ve yeşil üst çubuğun rengini beyaz olarak değiştirmişti. Yakın bir zamanda ortaya çıkan yeni bir rapora göreyse WhatsApp, bu sefer de çizim düzenleyici aracının tasarımını yeniliyor.

İşte çizim düzenleyici aracının yeni tasarımı:

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere Android için WhatsApp beta 2.24.9.6 güncellemesi ile çizim düzenleyici aracı yeni bir tasarıma kavuştu. Şu anda renk çubuğu, ekranın üst kısmında konumlandırılmış bulunmakta. Ancak gelecekteki bir güncellemede bu tasarım değişiyor ve fırça ile renk araçlarının bulunduğu çubuk ekranın alt kısmına konumlandırılıyor.

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Henüz test aşamasında olan bu yeni özellik ile kullanıcılara 24 varsayılan renkten oluşan bir palet sunulmakta. Son olarak kullanıcı performansını iyileştirmeyi amaçlayan WhatsApp'ın yenilenen çizim editörü, sezgisellik ve rahatlık açısından oldukça kullanışlı olabilir.

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WhatsApp'ın çizim düzenleyici aracı yenilendi: İşte yeni tasarım