WhatsApp'ın çizim düzenleyici aracı yenilendi: İşte yeni tasarım

İşte çizim düzenleyici aracının yeni tasarımı:
Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere Android için WhatsApp beta 2.24.9.6 güncellemesi ile çizim düzenleyici aracı yeni bir tasarıma kavuştu. Şu anda renk çubuğu, ekranın üst kısmında konumlandırılmış bulunmakta. Ancak gelecekteki bir güncellemede bu tasarım değişiyor ve fırça ile renk araçlarının bulunduğu çubuk ekranın alt kısmına konumlandırılıyor.
Henüz test aşamasında olan bu yeni özellik ile kullanıcılara 24 varsayılan renkten oluşan bir palet sunulmakta. Son olarak kullanıcı performansını iyileştirmeyi amaçlayan WhatsApp'ın yenilenen çizim editörü, sezgisellik ve rahatlık açısından oldukça kullanışlı olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...