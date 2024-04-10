Oppo A3 Pro'nun görselleri ve özellikleri ortaya çıktı

Teknoloji Editörü
Şimdilerde yeni cihazı
Oppo A3 Pro'yu piyasaya sürmeye hazırlanan Oppo, bu cihazda amiral gemisi telefonlarda dahi olmayan IP69 korumasını kullanarak geçtiğimiz günlerde adından çokça söz ettirdi. Lansmana sayılı günler kala ise cihaz, China Telecom'un web sitesinde yüksek çözünürlüklü görüntüleri ve özellikleriyle ortaya çıktı.
İşte Oppo A3 Pro'nun beklenen özellikleri ve tasarımı:
12 Nisan'da Çin'de gerçekleşmesi beklenen lansman öncesinde PJY110 model numarasıyla listelenen Oppo A3 Pro, yaklaşık 179,5 gram ağırlığında ve 162,66 × 74,32 × 7,89 mm ölçülerinde olacak. Uzak dağ mavisi, gök mavisi ve bulut brokar pembesi olmak üzere üç farklı renkte satışa sunulacak cihazın hoparlör ızgarası, USB Type-C şarj bağlantı noktası, birincil mikrofon ve SIM tepsisi cihazın alt kenarı boyunca yer alırken üst kenarda ikincil mikrofon, sağ kenarda ise güç ve ses seviyesi tuşları bulunacak.
8GB + 256GB , 12GB + 256GB ve 12GB + 512GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneğiyle piyasaya sürülecek cihaz,
MediaTek Dimensity 7050 işlemciden güç alacak. FHD+ 2412 x 1080 çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç kavisli OLED bir ekranla gelecek cihazın arka tarafında 64MP + 2MP çift kamera kurulumu, ön tarafında ise 8MP selfie kamerası bulunacak. Son olarak 5000 mAh batarya ve 67W şarjla desteklenecek cihaz, suya ve toza karşı IP69 korumasına sahip olacak.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...